"Quiero transcribir con color lo que los elementos me sugieren"

El artista vallisoleta Isidoro Moreno expone estos días en la galería de arte Espacio 36. En la sala reúne más de 50 obras de distintos formatos con un nexo en común, el paisaje.

Ver sus obras supone un soplo de optimismo y "buen rollo". ¿Qué sentimientos tiene usted cuando pinta?

Ante todo de libertad, de plenitud, porque me desarrollo completamente. Felicidad también porque estoy haciendo lo que más me gusta en el mundo que es pintar del natural, una experiencia excitante y aprendes muchísimo a percibir, a sentir, a oler, incluso los colores, te enseña muchísimo. Todas esas circunstancias hacen que los cuadros que ahora mismo hay en la sala Espacio 36 que regenta Ángel Almeida tengan esa vitalidad.

Usted, ¿siempre fiel al paisaje en su producción?

Siempre he pintado de natural. Siempre he sido un pintor de paisaje, aunque he tocado otros géneros, pero siempre me he movido en natural. No obstante, ahora sí que busco otras cosas muy diferentes, otros intereses que no buscaba en un principio cuando era la mera imitación, la mera copia de lo que estaba viendo.

En estos momentos a Isidoro Moreno, ¿qué le interesa?

Me interesa transcribir con color lo que los elementos me sugieren, es decir, una roca me sugiere dureza y la pinto con dureza. Si el mar está plácido, me sugiere serenidad y lo pinto con serenidad... mi pincelada cambia en función de una cosa u otra. Busco definir lo que esos elementos que componen el paisaje a mí me sugieren. Si pinto un paisaje con árboles, claramente esas hojas se mueven con el viento, entonces yo, al pintar, también me muevo con el viento. Sin embargo, en los troncos, que están más estáticos, mi pincelada separa y habla otro lenguaje diferente al de las hojas.

En la exposición que tiene en la ciudad presenta piezas donde su pintura es muy matérica.

Es óleo y voy controlando los tiempos. Tengo una paleta muy generosa, tanto para el exterior como para el taller, y voy controlando los tiempos de secado del óleo en la propia paleta. Cuando el óleo está más seco, ha polimerizado ya el aceite, voy incorporando, poco a poco, ese óleo que no es recién salido del tubo.

¿Qué le impulsa a incluir la tridimensionalidad en sus cuadros?

Tengo muchas influencias pictóricas desde Monet, Sorolla hasta Joaquín Mir. Todos han puesto mucha materia en sus obras. Por ejemplo vemos a Sorolla y apreciamos a Sorolla por la luz, pero también por el uso de la materia. Y es verdad que algunas veces mis cuadros adquieren hasta tres dimensiones, parecen bajorrelieves. Me gusta la materia para acentuar elementos, dirigir la composición, llevar al espectador debido a la materia, a esos recorridos que yo quiero describir en el cuadro, esa materia me ayuda a componer y a describir recorridos visuales.

Un hombre contempla la obra del pintor en Espacio 36. / Miguel Ángel Lorenzo / LZA

¿Por qué utiliza únicamente el óleo, por qué no recurre a otros elementos?

El óleo, para mí además de ser la técnica más versátil, si introduzco cargas, esas cargas van a dejar una textura determinada, entonces no son muy partícipes. La marmolina o la piedra pómez, van a hacer que , aunque cargue mucho el pincel, la pincelada siempre se acabe y se corte. Sin embargo, si yo cargo mucho el pincel de ese óleo, ya sea de recién salido del tubo, recién salido de mi paleta con mezclas, al cargar mucho ese pincel va a discurrir de una manera muy suave y la pincelada casi no se agota nunca.

La propuesta "Pintura convertida en paisaje" es muy amplia, reúne más de 50 piezas.

Quise mostrar diferentes formatos, y también quise reivindicar la importancia de la obra pequeña.

La obra pequeña en algunos casos se la tacha de boceto. El pequeño formato también vale como obra terminada.

¿Por qué?

Porque la obra pequeña en algunos casos se la tacha de boceto, apunte, y para nada estoy de acuerdo con eso. Quería decir al espectador y transmitir al público, que el pequeño formato también vale como obra terminada. Y también quería llevar esos pequeños formatos para facilitar la compra a aquellas personas que les gusta la pintura y no tienen tantas facilidades económicas.

¿Da todo tanto en formato pequeño como en formato grande?

Sí. algunas veces el formato pequeño te limita a conseguir los registros plásticos porque hay muchísimas posibilidades. En un formato grande puedes aplicar muchos más lenguajes, pero intento que el formato pequeño, aunque sea en menor medida, tienda a tener todas mis características formales y estilísticas.

Isidoro Moreno explica una de sus marinas. / Miguel Ángel Lorenzo / LZA

De sus palabras se deduce que, ¿resulta quizás más exigente el pintar un formato de menores dimensiones?

El pequeño puede ser más exigente, sí, puede ser más exigente en el sentido de que estás como constreñido en un pequeño formato, mientras que en un formato grande puedes desplazarte con mayor agilidad, con mayor rapidez, con mayor expresividad. En formato pequeño tienes que controlar mucho el perímetro. En la muestra he reunido obras que creía que tenían una coherencia, tanto cromática, como temática.

Las marinas y montaña ¿combinas siempre las dos temáticas?

Sí. Me gustan la verdad los dos temas. Siempre la marina, o casi siempre, va acompañada de un tema rocoso, de un acantilado. Por ese motivo me gusta definir diferentes elementos. La roca, el mar... me dan pie a trabajar de manera diferente.

¿En qué está trabajando en estos momentos?

Estoy pintando un gran formato. El mayor formato que he pintado, aunque suene raro, con mis 50 años. Yo soy de Tierra de Pinares y estoy últimamente investigando mucho las diferentes luces que reciben esos pinos, un poco concepto impresionista.

