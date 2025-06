Hacienda inicia la confección presencial de declaraciones de la renta en Zamora

La Agencia Tributaria ha comenzado este lunes el tradicional servicio de confección de declaraciones de la renta en las oficinas, que al igual que en el caso del plan "Le Llamamos", presta en colaboración con la Junta de Castilla y León y ayuntamientos. Para ambos servicios el contribuyente cuenta este año con mejoras en el sistema de solicitud de cita telefónica y presencial.

Hacienda ha actualizado el servicio disponible en la Sede electrónica y la app, que tiene una visualización más clara y cómoda de las distintas fechas y opciones disponibles. Además, la navegación gana en usabilidad, con información más sintética y ordenada. El servicio incluye también la posibilidad de filtrar oficinas por códigos postales e informa al contribuyente de la primera cita disponible.

Por otra parte, este año se amplían los límites económicos del perfil de asistencia para la confección y presentación de la declaración, elevándose a 80.000 euros brutos el límite de rendimientos del trabajo y a 20.000 el de capital mobiliario, de forma que se adecúa el perfil de asistencia a la evolución al alza de estos rendimientos a lo largo de los años. Estos nuevos límites se aplican tanto para la asistencia telefónica, como también ahora para la presencial.

La asistencia en las oficinas se ofrece con un esquema de apertura progresiva adaptado a la capacidad de absorción de los distintos centros de atención. Por tanto, si en un momento dado el contribuyente no encuentra citas disponibles, ello no significa que no queden citas, sino que se volverán a abrir más citas en fechas siguientes. En todo caso, la Agencia recomienda no esperar a esa nueva apertura, sino optar por el Le Llamamos, que seguirá contando con capacidad suficiente de absorción de la demanda.

Marcha de la campaña de la renta en Zamora / Agencia Tributaria

En relación con los dos servicios, y como todos los años, al objeto de mitigar una eventual pérdida de citas en perjuicio del conjunto de los contribuyentes, los ciudadanos que decidan no hacer uso de su cita, deben anularla por cualquiera de las vías habilitadas. En años pasados, cuando las citas se concertaban con más de una semana de antelación, el contribuyente no se presentaba en más de un 25% de los casos.

En favor de la propia agilidad del servicio, al igual que sucede con el plan Le Llamamos, resulta muy conveniente que, en el momento de la confección por parte de la Agencia, el contribuyente tenga disponible la información y documentación necesaria para realizar la declaración, con guías específicas al respecto disponibles en el apartado de Campaña de Renta de la Sede Electrónica de la Agencia.

920.000 respuestas de los canales de asistencia digital

Como complemento a toda la asistencia personalizada y la información sobre la Campaña que se recoge en la Sede de la Agencia, los contribuyentes cuentan también con los canales de asistencia digital. Conjuntamente, el Asistente virtual de Renta y el Informador han ofrecido hasta ahora más de 920.000 respuestas a solicitud del contribuyente, un 65% más que el año pasado.

En la presente campaña se han introducido nuevas mejoras de usabilidad en el asistente virtual, que resuelve las dudas planteadas con lenguaje natural por los contribuyentes. Así, se ha establecido una asistencia guiada para obtener información personalizada sobre las deducciones autonómicas a las que el contribuyente puede tener derecho y se ha creado un acceso directo desde el documento de datos fiscales a los contenidos con mayor demanda de información en el asistente.

En todo caso, si las respuestas del asistente virtual no contienen toda la información requerida, el contribuyente puede acceder al Informador de Renta, que cuenta con toda la información del impuesto estructurada por bloques de contenido, o bien conectarse por chat con especialistas de la Administración Digital Integral (ADI) –en horario de nueve de la mañana a siete de la tarde–, obteniendo así una asistencia personalizada para las cuestiones que hayan quedado pendientes de resolver.