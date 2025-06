Lucas Fernández Ojeda: "Europa tiene claro el problema de la despoblación, por eso hay ayudas"

¿Más allá de los criterios establecidos para esa fiscalidad diferenciada de la que gozan Soria, Teruel y Cuenca, existe la posibilidad de que Europa pudiera reconocérsela a Zamora que es la provincia española que más población pierde, por encima del 1% anual en la última década?

Nosotros siempre escuchamos lo que tiene que decir cada territorio, pero la decisión está tomada y lo que hay ahora en vigor es lo que tiene en cuenta el número de habitantes por kilómetro cuadrado, que es lo que define que una zona sea predeterminada para la posibilidad, dentro de las ayudas de Estado, de recibir lo que se llama dinero para el funcionamiento. Eso está establecido en unas normas de ayudas de Estado para territorios como Teruel o Soria. A partir de ahí, cuando se tenga que volver a tomar una decisión sobre este aspecto, pues obviamente se escuchará que es lo que tienen que decir cada uno de los territorios, pero las normas que hay ahora son esas.

¿Hasta cuándo esas normas que hay ahora?

Si no me recuerdo mal, hasta 2027. Pero eso no quiere decir que los Estados miembros no puedan decidir aplicar fondos europeos, incluso dentro del marco de las ayudas de Estado, que son fondos nacionales, a determinados territorios, siempre y cuando no afecten a la competencia y sean aprobados en ese marco de ayudas de Estado, fijando determinados territorios como no predeterminados, llamémosle, y que puedan recibir ayudas para la inversión.

¿Pero, para el funcionamiento habría posibilidad de que las recibiera Zamora?

Para el funcionamiento, es lo que está establecido en las normas en este momento, en las ayudas de Estado.

¿Cómo se presta desde Europa el apoyo a provincias con sangría demográfica como Zamora?

Hay varios focos. En primer lugar, nosotros cuando diseñamos los fondos están establecidos de una manera general y luego tiene que ser el Estado miembro, y dentro de él, en el caso de España, las Comunidades Autónomas y los municipios los que fijen los proyectos concretos de inversión y dónde van a ir esos fondos. En el caso de la despoblación, la Comisión Europea tiene claridad acerca de que este problema existe en muchos territorios y por eso hay, dentro de los grandes bloques de fondos, ayudas presupuestarias que tienen que ver con la despoblación y el mundo rural. En primer lugar, la política agraria común tiene una pata dedicada al mundo rural y a este tipo de zonas, especialmente en Zamora es importante porque la agricultura tiene un papel muy importante. La PAC es un tercio de los presupuestos europeos. En segundo lugar, lo que tiene que ver con la política de cohesión y con los fondos en general, Fondo Social Europeo, los fondos FEDER, los fondos FEADER, en fin, todo lo que tiene que ver con esos fondos. Pero repito, son las administraciones nacionales y las regionales las que deciden en qué proyectos concretos se hacen esas inversiones. Nosotros, desde nuestro punto de vista, fijamos la posibilidad de que esos fondos se dediquen a zonas rurales y a zonas despobladas. Luego también tenemos una reflexión más general, que tiene que ver con la cuestión política, que hace que la presidenta de la Comisión haya designado una comisaria europea que se dedique a temas de demografía, que es la comisaria Suika, que es croata.

¿No sería necesario un mayor control del destino de esos fondos, porque en las zonas despobladas muchas veces se tiene la sensación de que parte de las ayudas se quedan por el camino?

Estamos al final del periodo de ejecución que termina en 2027 del marco financiero plurianual del presupuesto europeo, y a partir de este verano, cuando presentaremos el nuevo proyecto de presupuesto vigente a partir de 2028, se iniciará la discusión con los Estados miembros acerca de cómo vamos a estructurar ese presupuesto europeo. Con lo cual es un momento importante ahora para todo el mundo, para escuchar lo que tengan que decir los territorios, los ciudadanos de los territorios despoblados acerca de cómo vamos a emplear esos fondos. Hace unas semanas estuvo en España el comisario europeo Serafin, que es el que se dedica a los temas de presupuesto, hablando con todas las administraciones y con personas que se dedican a ejecutar los presupuestos para ver qué cuestiones se han observado en la ejecución de este periodo presupuestario y cómo podemos mejorar.

¿Cómo se asignan los fondos Interreg, porque hace cuatro años se descubrió que Zamora, provincia fronteriza, recibía menos dinero de ellos que Valladolid, que no tiene frontera?

Los fondos se asignan en el ámbito geográfico de este programa Interreg A España-Portugal mediante convocatorias competitivas. Las solicitudes de proyecto se evalúan según los criterios de selección definidos. Las solicitudes con la puntuación más alta son seleccionadas y, por lo tanto, reciben apoyo a través del Poctep.

¿Hay algún territorio en Europa que se tome como referencia en reversión de la despoblación, como puedan ser las Highlands de Escocia, que se pone muchas veces de ejemplo?

Creo que la historia de la Unión Europea y la historia del empleo de fondos y de la política de cohesión, en mi opinión, es una historia de éxito. Dicho esto, no quiere decir que nosotros hayamos atajado todos los temas de la despoblación, porque la despoblación es el fruto de una tendencia demográfica, y la tendencia demográfica en Europa es una tendencia de envejecimiento de la población y de personas que al final deciden libremente irse a otros territorios.

¿Pero a veces resulta un poco difícil decidir libremente cuando no hay empleo en Zamora y la gente se ve obligada a irse a otro territorio?

Totalmente de acuerdo. Es decir, no es sólo una cuestión de escurrir el bulto, sino que somos perfectamente conscientes de que hay zonas que tienen que gozar de los servicios públicos necesarios para que la gente pueda quedarse donde quiera. Y por eso muchas de las inversiones que se hacen, se hacen en infraestructuras de transporte, en infraestructuras digitales, para que la gente en este nuevo entorno en el que nos movemos pueda tener todo tipo de acceso a las conexiones. Hablamos de la expansión de la banda ancha en Zamora, que yo creo que es muy importante, o de la aplicación de digitalización a las pymes, también muy importante. Las pymes son un instrumento fundamental en Europa y en Castilla y León las pequeñas y medianas empresas tienen mucha importancia. Todo eso lo que tiene que hacer es apoyar, que eso se pueda producir. A partir de ahí, insisto, nos enfrentamos a un reto muy importante que es el tema de la evolución demográfica.

Es innegable el esfuerzo que se ha hecho para llevar la banda ancha a los pueblos, pero sin embargo muchos se quejan todavía de no tener conexión de telefonía móvil, que es algo fundamental.

Pues exactamente lo mismo. Yo creo que hay que hacer apuesta por el apoyo de la conexión digital y de las conexiones en telecomunicaciones. Y eso, insisto, el proyecto concreto lo deciden las administraciones nacionales, regionales, etcétera, pero los fondos están ahí. Los fondos europeos están a disposición de los Estados miembros para que hagan inversión en estas infraestructuras.

Hablando de infraestructuras, ¿Europa puede poner algún pero, en materia de infraestructuras ferroviarias, a la supresión de algunas frecuencias del AVE en Sanabria, después de haberse hecho una gran inversión, en parte con fondos europeos, en esa infraestructura?

Me está hablando de un tema que es puramente nacional, de decisión de las autoridades nacionales, y ahí no podemos meternos.

Sobre la PAC existen muchas quejas del sector agrario porque algunas de las condiciones que se exigen para las ayudas no son reales o no se ajustan al territorio en el que se exigen, ¿son consciente de ello?

Somos perfectamente conscientes de las reclamaciones de los agricultores y ganaderos. La presidenta europea, en todos sus discursos y desde el inicio de esta legislatura y antes, ya planteó un diálogo con los agricultores y con las asociaciones agrarias. El comisario Hansen es perfectamente consciente de los problemas que tienen los agricultores. Ha presentado hace unos meses lo que llama la visión de la agricultura y todo el proceso de la cuestión de la agricultura incorpora medidas que vamos a ir poniendo en marcha a lo largo de este tiempo y que tienen que ver con la simplificación de las exigencias que se hacen los agricultores. Hemos presentado un paquete Ómnibus en los últimos días con la atención a las reclamaciones de los agricultores y los ganaderos en este aspecto. Un momento importante va a ser, como he dicho antes, la presentación del proyecto de presupuesto para partir de 2028 y veremos en qué queda finalmente. Pero este comisario tiene un compromiso absoluto con el campo. Ha insistido mucho también en un aspecto que es importante, que es el tema de la reciprocidad de los productos que vienen de terceros países y que entran en el mercado único, para asegurar que los productos que vienen de fuera tengan exactamente las mismas condiciones de entrada que las exigencias que se hacen en la Unión Europea. Y ese va a ser el camino en el que va a trabajar el comisario.

¿Cuál es la postura de la Unión Europea en el tema de la protección del lobo, ya que es una cuestión que genera polémica en provincias como Zamora?

Lo sabemos y, de hecho, la decisión última que se ha tomado es rebajar la condición de estrictamente protegido a meramente protegido al lobo, precisamente por los problemas que se han encontrado. Creo que es una decisión importante y que atiende también a las reclamaciones y los problemas que se habían generado. Y eso no significa que desprotejamos en absoluto al lobo, que nos parece importante, lógicamente, pero también hay que atender a posibles reclamaciones que hay alrededor de este tema. Y creo que la decisión última que se ha tomado es importante en ese sentido.

Europa está apostando mucho por las fuentes de energías renovables y en este ámbito por Zamora va a pasar el hidroducto europeo H2MED, ¿qué puede suponer para la provincia este proyecto?

Es muy importante trabajar en las infraestructuras energéticas transfronterizas porque tenemos un mercado único que funciona muy bien, pero hay que seguir avanzando en cuestiones que todavía no están resueltas. Y eso tiene que ver con el mercado único digital, en primer lugar, pero también tiene que ver con las interconexiones energéticas. Y esas interconexiones pasan por construir infraestructuras, infraestructuras que requieren tiempo y dinero y ahí, lógicamente, los proyectos de interés europeo tienen una importancia clave y este, desde luego, es uno de ellos.

En cuanto a energías renovables, Zamora exporta tanto hidroeléctrica como eólica y solar, y siguen surgiendo grandes proyectos. ¿Cómo se puede hacer para que esos grandes proyectos no afecten a la despoblación?

La transición energética y ecológica es algo necesario, no sólo por la lucha contra el cambio climático, sino porque la apuesta por las energías limpias nos va a permitir a los países europeos, que no tenemos en muchas ocasiones fuentes energéticas que provienen de energías fósiles, ser mucho más autónomo. Pero, por supuesto, eso no significa que no haya que compatibilizarlo con el mantenimiento del mundo rural. Lo que hacemos es apelar siempre a las administraciones a que tengan esas cosas en cuenta a la hora de evaluar los proyectos concretos, como se hace con informes de impacto medioambiental y otras garantías que permitan compatibilizar ambas cosas.

Por último, ¿habrá prórroga para los proyectos con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia?

El plazo es 2026 y ese es el que tenemos ahora mismo encima de la mesa.

