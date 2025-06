Diseño que conquista el mundo

Uno no se acostumbra a que le sigan nominando, año tras año, a los más prestigiosos premios internacionales de diseño. Lo confiesa Javi Garduño, el zamorano que ha vuelto a recibir esta semana en su bandeja del correo electrónico el mail con el anuncio de que su estudio volvía a estar nominado a los Pentawards, unos galardones que cada edición recibe más de dos mil trabajos de sesenta y dos países de todo el mundo. Y también propuestas desde el estudio Javier Garduño, ubicado en La Hiniesta, que convencen, desde hace seis años ya, al jurado en la preselección de estos galardones.

Todavía no está autorizado para descubrir qué dos trabajos son los que siguen adelante en el concurso de este año, pero sí las categorías. Son envases de alimentación y de bebida —una especialidad por la que ha recibido más reconocimientos, tanto en estos galardones como en otras competiciones—y, además, como subraya, con orgullo, "de productores pequeños".

El siguiente paso en el concurso es enviar los productos elegidos —la primera criba se ha hecho atendiendo solo a fotografías—a la sede de Pentawards en Londres, para que el jurado pueda comprobar elaboración, calidades y todos los detalles del diseño antes de elegir a los finalistas de la gala en cada categoría. "Nuestros trabajos es cierto que ganan mucho en directo, por el valor que le damos a la utilización de papeles o técnicas de impresión como golpes en seco y relieves", confía Garduño.

Javi Garduño (izquierda) e Israel García, en su estudio de diseño de La Hiniesta, junto a sus reconocimientos. | CEDIDA / Cedida

En la edición de 2024 se puede decir que el equipo formado por Javi Garduño e Israel García hizo historia en los Pentawards, ya que recibieron nada menos que tres galardones, por productos de vino, miel y zumo, de bronce, plata y oro.

Desde 2017

El primer Pentawards lo obtuvieron en 2017 y Garduño asegura que estos reconocimientos les han abierto las puertas a grandes empresas, algunas incluso ubicadas en el extranjero. Entre sus últimos clientes se encuentra, por ejemplo, el grupo Mahou-San Miguel u Osborne, para el que hicieron un trabajo de la ginebra Nordés, uno de sus productos más reconocidos en el mercado. "Pero seguimos trabajando con pequeñas firmas y nos gusta tener de clientes a una bodega de Toro o un productor de carne de Aliste", asegura.

Aparte del trabajo, estos premios también han servido para que se les requiera en festivales de diseño, ponencias o clases magistrales en universidades. "Y todo gracias a la notoriedad que te dan los Pentawards, porque son los galardones más importantes del mundo a nivel de diseño", remarca Garduño, agradecido también a marcas de materias primas con las que suelen trabajar —desde botellas hasta papelería especializada— que llaman a su puerta para que prueben sus productos en sus nuevos diseños.

Palabras de su ídolo

En estos encuentros profesionales ha coincidido con Nacho Lavernia, Premio Nacional de Diseño "y toda una institución", califica el zamorano, reconociendo que es su ídolo. De él guarda una anécdota que corrobora que su trabajo es conocido más allá de Zamora. "La gente me estaba alabando por las cosas tan originales que hacemos, pero él quiso destacar que lo importante no eran tanto nuestros productos, sino desde dónde los hacíamos, un pueblecito de Zamora, no desde un estudio de Barcelona, Madrid, Bilbao o Valencia, y, además, con equipos grandes, como subrayó Lavernia", resume.

De momento, ya tienen apuntada en sus agendas una fecha: 4 de octubre, día en el que se celebrará la gala Pentawards 2025, esta vez en Amsterdam, y por la que están dispuestos a volver a enfundarse un traje —para alegría de sus madres y parejas, aunque sea con zapatillas— y seguir haciendo historia desde su pequeño estudio en La Hiniesta.

