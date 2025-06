Los zamoranos han respondido a la llamada. Miles de ciudadanos participan este mediodía en la movilización convocada para defender las paradas del tren de Sanabria. La policía habla de 3.000 manifestantes, pero fuentes cercanas a la organización aseguran que la cifra asciende hasta los 5.000.

"Si el tren no para no pasa". "Así no". "Puente dimisión"... han sido algunos de los eslóganes más coreados durante la concentración, que ha contado con la presencia de todos los sectores sociales y los políticos de la provincia.

A los manifestantes que llegaron por sus propios medios se fueron uniendo autobuses procedentes de Sanabria. Poco a poco, cientos de personas fueron llenando la rotonda de la estación, eso sí, situadas en el entorno para protegerse del sol y el calor que está azotando a la ciudad durante las horas centrales del día.

GALERÍA | Miles de personas claman por el tren en Zamora /

La playa de estacionamiento de la estación de ferrocarril ha estado en todo momento fuertemente custodiada por efectivos antidisturbios para evitar que las protestas invadan las vías de la terminal ferroviaria. Políticos de todos siglos ya se han pronunciado a favor del restablecimiento de la parada de Sanabria y en contra de la actitud que están tomando tanto Renfe como el ministerio de Transportes, que se considera un desprecio absoluto a la provincia de Zamora.

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, ya ha anunciado la convocatoria el próximo miércoles y una reunión para seguir tomando medidas en una reivindicación que ha conseguido el apoyo de todas las fuerzas políticas.

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, también está participando en la concentración junto con los parlamentarios del Partido Popular. Entre otros, Fernando Martínez Maíllo y Óscar Ramajo. También, los del PSOE, con Antidio Fagúndez a la cabeza, y el senador y alcalde de Puebla de Sanabria José Fernández Blanco; y los dirigentes empresariales de la CEOE, José María Esbec, y la Cámara de Comercio, Enrique Oliveira.