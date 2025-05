"El modelo de turismo en Semana Santa no funciona: hay mucha competencia"

¿Cómo es el perfil del turista que visita la ciudad? ¿Qué conoce antes de venir?

La mayoría de los turistas que nos visitan llegan con información previa sobre lo que van a ver. El Románico de Zamora es uno de los principales alicientes a la hora de elegir la ciudad como destino turístico y una vez que están aquí se dejan sorprender por los edificios Modernistas de la ciudad.

¿Qué es lo que más le llama la atención cuando recorren la ciudad?

Lo que más les sorprende, para empezar, es la limpieza del casco antiguo. También el color de la piedra de Zamora; esa pudinga zamorana con las vetas de oxidación que encontramos en la catedral, en las iglesias, en los palacetes o los conventos. Y sobre todo, destacan el silencio, que se pueda pasear sin ser molestado, poder oír los pájaros o el rumor del río cuando están en los miradores sobre el Duero. Lo cierto es que muchas veces tienen que venir de fuera para que nos demos cuenta de esos pequeños detalles que constituyen un gran elemento diferenciador de nuestra ciudad.

¿Se ha notado un incremento de turistas en los últimos años en Zamora como así apuntan los datos?

Ha habido dos puntos de inflexión fundamentales para el turismo. Uno de ellos fue Las Edades del Hombre del año 2001, que sin duda supuso un antes y después. En aquel entonces la ciudad se preparó a conciencia. Se restauraron muchos monumentos e iglesias y se cambió el empedrado del casco antiguo. Nos visitaron unos 800.000 turistas. El otro gran acicate ha sido el AVE. Estar a una hora de Madrid ha sido clave porque muchos turistas vienen a pasar el día a Zamora. Una primera toma de contacto que les lleva luego a repetir.

Aunque muchos visitantes vienen a la ciudad llamados por el Románico, Zamora también empieza a ser conocida por su Modernismo...

El turista se sorprende bastante con el Modernismo zamorano porque Zamora sigue siendo la ciudad del Románico por excelencia. Es verdad que el Ayuntamiento está intentando potenciarlo, pero también lo es que algunos de los edificios incluidos en la ruta están bastante abandonados. Habría que hacer lo mismo que se hizo en su día cuando se celebraron las Edades del Hombre, una limpieza de cara integral. También sería recomendable instalar placas informativas en las que se explicase la historia de cada edificio para así identificar los inmuebles que pertenecen a esta ruta. Nos visitan muchos turistas centroeuropeos que vienen porque la ciudad está dentro de este selecto club y porque este organismo al que pertenecemos hace una muy buena promoción a nivel internacional. Es importante, por tanto, el mantenimiento de fachadas y tejados de estos edificios de principios de siglo XX.

Los datos de turistas en Semana Santa no han sido tan buenos como otros años. ¿Nos estamos centrando demasiado en un modelo de cuatro días que parece que ya no da los resultados de antes?

Está claro que ese modelo ya no funciona, sobre todo porque hemos pasado de ser cinco Semanas Santas de Interés Turístico Internacional en España a 26 en los últimos años. Solo en Castilla y León existen actualmente ocho. Ahora el turista tiene mucho más donde elegir, aunque la nuestra cuenta con un claro elemento diferenciador que es la estética y la plástica medieval que no tiene ninguna otra. Por eso creo que deberíamos ir un paso más allá y apostar para que sea declarada Patrimonio de la Humanidad. Ese sí sería un hecho diferenciador que realmente incitaría al turista a elegir Zamora, porque es cierto que este año ha habido una bajada de turistas importante, no solo en la ciudad, sino también en toda Castilla y León. Las pernoctaciones ha caído en casi todas las provincias durante el primer trimestre del año.

Apostarlo todo el turismo, ¿no nos hará morir de éxito como ha sucedido en otras ciudades como Barcelona o Málaga?

Actualmente se sigue apostando por incrementar el número de viajeros y ese es un modelo de turismo que no interesa. Hay que centrarse en las cifras de gasto por visitante y no en el número total de viajeros. En España recibimos el año pasado 93 millones de turistas extranjeros. ¿Cuál es el tope? Deberíamos centrarnos en un modelo con menor número de visitantes pero que gaste más. Un turismo de calidad, en definitiva, que rechace el turismo que alarga su estancia reduciendo el gasto y que en muchas ciudades está suponiendo un problema de convivencia con los residentes. Hay que buscar un modelo de calidad que deje dinero, haga disfrutar al visitante y que sea compatible con la convivencia de los que vivimos aquí.

¿Qué ofrece Zamora y qué puede ofrecerle al turista que sea diferente para atraerlo y hacer además regrese?

Zamora tiene muchísimo que ofrecer. El turista, cuando llega a la ciudad queda gratamente sorprendido. Por eso muchos repiten... y cada vez más. Ofrecemos cultura, historia, patrimonio o gastronomía y eso exige que el turismo sea de calidad. Un visitante que disfrute de la ciudad pero que también se decida a recorrer el resto de la provincia, que viaje a Toro, a las Lagunas de Villafáfila, a los Arribes... Muchos buscan destinos poco masificados, donde no tienen que esperar colas interminables para ver los monumentos y donde todo esté muy cuidado. Ahí es donde Zamora tiene su punto fuerte y puede atraer ese turismo de calidad. Solo promocionando ciudad y provincia de manera conjunta podremos aumentar las pernoctaciones.

¿Qué opinión le merece el proyecto de construcción del ascensor en la Catedral que permitirá visitar la cúpula? ¿Podría ser un aliciente más para el turismo?

Todo lo que sea inversión en cosas diferenciadoras es positivo. Si queremos ir un paso más allá, aumentar las pernoctaciones y que el turista regrese, tenemos que ofrecer algo distinto. Hay que ir un paso más allá, como se está haciendo con el Museo de Semana Santa, el Mercado de Abastos, el Parador del Turismo... El ascensor es la única posibilidad de poder visitar la cúpula con comodidad. Lo más importante es que no se rompa con la estética de la Seo.

Dentro del material turístico que se ofrece la oficina de turismo, ¿qué es lo que el turista echa en falta?

Los turistas valoran en gran medida la gran cantidad de folletos que ofrecemos desde la Oficina Municipal de Turismo: Románico, planos, modernismo, patrimonio industrial o de naturaleza. También tenemos a disposición del turista los folletos que hace el Patronato Provincial de Zamora con información sobre los recursos turísticos y patrimoniales de los que pueden disfrutar en nuestra provincia. Sin embargo, hay dos cosas que piden de forma recurrente, un folleto gastronómico y uno enfocado al público infantil donde se muestre el patrimonio cultural tan interesante que tiene la ciudad pero con un idioma adaptado para los más pequeños y que incluyera dibujos, juegos o gincanas para hacer por la ciudad.

En los últimos años, Zamora también ha empezado a apostar de manera importante por el turismo de congresos. ¿Puede ser este otro nicho importante para la ciudad?

En este campo tenemos mucha competencia alrededor. Hay palacios de congresos muy cerca, como en Salamanca, en Valladolid o en León. Zamora, en realidad, no necesita un palacio de congresos como tal, porque es un tipo de infraestructura que tiene que construirse acorde con la cantidad de población o la capacidad hotelera y que supone una inversión enorme, también para mantenerlo operativo. La ciudad puede acoger congresos medios, de unas 200 personas, y para eso ya tenemos espacios más que adecuados, como el Teatro Ramos Carrión, el Consultivo o la Universidad.

Se suele decir que en Zamora hay pocas plazas hoteleras y que además sus precios son demasiado altos...

¿En comparación con qué? Los precios de los establecimientos hoteleros están en la media de Castilla y León. De hecho, muchas cadenas tienen precios estándar. Además, hay unas 200 viviendas turísticas. Plazas para los visitantes hay aunque en algunas épocas del año nos vendría bien tener algunas más.

Muchas ciudades están aplicando una tasa turística. ¿Debería ser esta una opción que estuviese sobre la mesa en el caso de Zamora?

Ni mucho menos. Es más, que la implanten en otros sitios y que vengan aquí, donde no la tenemos. ¿Puede llegar a ser un impedimento realmente para que la gente visite una ciudad? Pues depende de cómo sea la tasa turística. Hay ciudades, como Venecia, donde su precio se ha disparado y por estar tres días tienes que pagar hasta 50 euros por persona, que unido al alojamiento o la comida hace que el precio total de la visita se dispare. No creo que Zamora deba implantarla. Esa tasa se paga en ciudades tremendamente masificadas y donde la convivencia entre el turista y el residente se hace inviable y es una manera de frenar el turismo de masas. Nosotros tenemos que tener los pies en la tierra. Zamora no es una ciudad que a día de hoy necesite aplicar esta medida.

