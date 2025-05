IU Zamora pide ir sin coalición a las autonómicas y aplaza el relevo de Guarido

IU de Zamora ha propuesto concurrir en solitario, sin confluencias, a las elecciones autonómicas, que se convocarán en marzo del próximo año si se agota la legislatura.

El planteamiento lo ha realizado el coordinador provincial de la coalición, Miguel Ángel Viñas, a preguntas de los periodistas, en presencia del líder autonómico de IU, Juan Gascón. Viñas ha argumentado que "seguimos defendiendo nuestro proyecto, a las pruebas me remito, y las encuestas nos dan la razón, que la suma en este caso resta".

Al respecto ha recordado que cuando IU fue junto a Podemos en anteriores comicios autonómicas se perdió representación y en los últimos comicios solo se sacó un procurador. Viñas ha explicado que IU de Zamora defiende ir con siglas propias porque es "un proyecto ideológico" y no de "si me va bien me quedo y si no me voy".

Respecto al relevo para Guarido como candidato de IU a la Alcaldía de Zamora, ha explicado que no hay un calendario marcado en Izquierda Unida para elegir el sustituto y ahora a IU de Zamora "como organización le preocupan otras cosas", ha dicho, en referencia a las elecciones autonómicas de marzo del próximo año.

Viñas ha presentado en compañía del alcalde, Francisco Guarido, la fiesta de IU de Zamora que tendrá lugar este sábado día 31 en el pabellón de La Josa y que, como en anteriores ediciones, está abierta a la participación de toda la ciudadanía y se financia con fondos propios y "ni un solo céntimo de subvención".

En esta edición el protagonismo reivindicativo será para el pueblo saharaui, con una conferencia sobre los 50 años de resistencia a cargo del responsable de asuntos políticos del Frente Polisario en España, Salamu Hamudi; y para Palestina, con una exposición de mirada a su historia. También tendrá cabida la presentación de un libro de homenaje a un histórico como Domingo Maladón, a cargo del autor del libro "Los colores de la nieve" y flamencólogo, Juan Pinilla.

Tras esa presentación programada a las siete de la tarde, una hora y media después habrá tiempo para un mitin que ofrecerán la portavoz de IU en la Diputación, Laura Rivera, junto a Guarido y Viñas. La jornada también incluirá teatro de calle de Pumuki Circo Chisme a las doce del mediodía y concluirá, a partir de las 22.30 horas, con un concierto de los grupos zamoranos Leopardas, Kirson y The last train.

