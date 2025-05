Conversaciones con un cowboy de los libros

Con el aplomo que otorga el estar subido a un escenario a alguien acostumbrado a conciertos multitudinarios, Antonio García, cantante del grupo Arde Bogotá, pisó las tablas del Teatro Ramos Carrión para compartir con los profesores zamoranos sus recuerdos de escuela, sus primeros años con el grupo, sus grandes éxitos y, sobre todo, su relación con los libros. No en vano, protagonizaba la última de las actividades programadas dentro de las Jornadas Provinciales de Fomento de la Lectura.

El director del CFIE de Zamora —también Antonio García, casualidades de la vida— actuó como maestro de ceremonias para guiar una conversación informal, pero con mucho trasfondo.

En pleno proceso de composición para su nuevo álbum, con tiempos también de ensayo ante los próximos conciertos de verano, García atravesó el país —desde su Cartagena natal hasta Zamora— para agradecer que sus letras puedan llegar a ser inspiración para alguien. "La palabra siempre tiene algo de transformador y de emocionante y eso es algo que yo aprendí muy pronto", señaló.

Parte de esa devoción la heredó de sus padres, quienes habituaron a Antonio y a sus dos hermanos a leer antes de dormir. "Ahora se puede decir que tengo auténtica dependencia de la lectura. Siempre llevo conmigo un libro como seguro de vida, por si no me duermo", bromeó. "Te di ojos y miraste las tinieblas", de Irene Solá, es el que estos días lleva en su maleta.

Frente a una nueva composición

Confesó que el éxito de Arde Bogotá a veces es difícil de digerir, "pero, siendo cuatro, siempre es más sencillo repartir esa presión y vértigo que a menudo sentimos" y explicó que, cuando se enfrenta a la composición de una nueva letra, primero se alimenta de muchos estímulos, sobre todo los que le sacan de su zona de confort, como escuchar canciones en las que, a priori, no está interesado.

"Como los niños, jugando, muchas veces se llega a soluciones inspiradoras y muy creativas", aseguró. En su caso, cada nueva canción comienza con un verso "y de él voy tirando, poco a poco, hasta que sale entero".

Así nacieron discos como "Exoplaneta" y melodías como "Cowboys de la A3", según reconoció este apasionado, por cierto, de las películas del Oeste.

Es capaz de hasta componer inspirado en uno de sus hoteles favoritos, "Flor de la Mancha", donde se alojó durante uno de sus conciertos en La Roda (Albacete). "Compartir intimidades en mis letras a menudo tiene un punto de consuelo, me gusta desnudarme en mis canciones", indicó.

Letras con otras vidas

Por su profesión, es en la voz y en la letra en lo primero que se fija cuando escucha una canción. Y, como Leonard Coen o Bob Dylan, apunta que sus letras cobran vida en boca de otros. "El público es el que realmente convierte la palabra en tinta, bandera y mensaje. Los que logran que una canción avance", agradeció este solista que todavía es recordado por sus maestras de escuela. "Tengo muy buenos recuerdos de esa época. Además, yo era un poco empollón y me marcaron, sobre todo, los profesores que me exigían y me estimulaban, porque así me esforzaba mucho más", agradeció.

La clausura de estas novenas jornadas vuelve a ser un claro ejemplo de que, como subrayó la directora provincial de Educación, María Teresa Pérez, en su intervención para agradecer el intenso trabajo realizado, "Zamora sigue leyendo y lo hace con fuerza, con compromiso y con amor".

