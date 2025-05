Bomberos y policías a la concejala de Personal de Zamora: "Lo único que queremos es negociar"

Desde febrero negocian mejoras que les permitan mejorar sus condiciones para compatibilizar su trabajo y su vida familiar. Por ello, se movilizaron antes de Semana Santa y ahora, tras un parón porque atisbaron un principio de acuerdo, bomberos del Ayuntamiento y agentes de la Policía Municipal han retomado las movilizaciones.

Lo han hecho este jueves con la presencia de más de medio centenar de efectivos fuera de servicio en el pleno municipal de este mes, celebrado este jueves por al tarde, y volverán a hacerlo el próximo viernes en la Plaza Mayor, durante una hora, de once a doce la mañana.

La chispa que ha prendido de nuevo la llama de las movilizaciones ha sido el aplazamiento de una reunión negociadora con la Concejalía de Personal sobre el complemento específico para estos colectivos. "Lo único que queremos es que se sienten a negociar con nosotros y que terminemos con esta negociación, no queremos nada más que eso, que llevamos desde el mes de febrero con ella y no tenemos nada hecho", ha explicado el portavoz de los bomberos, Miguel Ángel Jurado, que ha pedido "empezar a trabajar ya, resolver y acabar con este conflicto que tenemos con el Ayuntamiento, simplemente eso", ha expuesto, para a continuación afirmar que no se ha avanzado "absolutamente en nada". Previamente, en el pleno de este jueves, la concejala de Personal del Ayuntamiento de Zamora, Laura Rivera, ha justificado el aplazamiento de la reunión negociadora prevista el miércoles porque la fecha orientativa y no estaban los informes técnicos solicitados para la reunión. Rivera ha recordado que la negociación sigue abierta y en ningún caso se ha recortado ni un solo derecho a esos dos colectivos profesionales, sino que se negocian mejoras para las que ahora piden prisa los bomberos y policías.

A su juicio, no hay un criterio político, sino técnico en la negociación de esas mejoras, porque el político del equipo de Gobierno es "respetar el trabajo de todas las personas de este ayuntamiento e intentar mejorar la situación con criterios técnicos, no políticos", ya que si fueran políticos "somos de izquierdas y siempre serán respetar los derechos de los trabajadores".

Sin embargo, esa respuesta ha encendido los ánimos del medio centenar de policías y bomberos, que han mostrado pancartas en las que se leía "negociación=solución" y "no hay soluciones sin negociación". Rivera ha indicado que estos profesionales tienen ahora "prisa por complementos que hasta ahora no se pagaba" y el equipo de Gobierno tiene igualmente prisa por otras mejoras laborales que afectan a todos los empleados municipales como el desarrollo de la carrera profesional "para todos y todas" y otras reivindicaciones de personal "en condiciones de igualdad, las de todas las personas, con cartel o sin él", ha espetado.

La protesta de estos colectivos protagonizó el pleno municipal de mayo, como también hizo hace tres meses.

