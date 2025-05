El coste anual de recuperar el tren madrugador en Zamora: entre 1,5 y 3 millones de euros

"¿Y esta broma cuánto cuesta?" Esa fue la pregunta que hizo el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, al responsable de Renfe, Álvaro Fernández, después de que éste viera factible la propuesta del establecimiento de un servicio adicional Avant con salida en torno a las 6.15 horas de A Gudiña-Orense con parada en Sanabria, Zamora y Medina, directo a Madrid sin parar por Segovia.

Servicio que Renfe aceptaría "siempre y cuando el compromiso de la financiación por parte de la Diputación de Zamora y la Junta de Castilla y León esté garantizada". Respuesta que Faúndez califica de "surrealista" y cuyo coste sería de entre un millón y medio y tres millones de euros al año.

"Aquí, en Zamora, las administraciones tienen que pagar el tren, en el resto de España es un servicio público. Sinceramente, esto es un atropello a la provincia y unos hechos sin precedentes", expuso el dirigente alistano.

Situación que califica como "atropello" a la provincia y ante la que ha pedido al ministro de Transportes, Óscar Puente, el "cese inmediato" del presidente de Renfe. "No puede estar ni un minuto más al frente de Renfe con esta gestión esperpéntica con dinero público. Si el día 9 de junio, este problema que han generado ellos desde Renfe y desde el Ministerio de Transportes no está resuelto, en el pleno del día 13 de junio de la Diputación, vamos a pedir, al Presidente del Gobierno que cese al Ministro como responsable directo e indirecto de esta situación", reiteró Faúndez.

Respaldo a la protesta

El Pleno Municipal de Puebla de Sanabria ha sido convocado este jueves de urgencia para aprobar una moción en defensa de las paradas de trenes en la estación AV Sanabria de Otero de Sanabria. Además, sigue el malestar comarcal por la supresión de paradas a partir del 9 de junio.

"No son los 40 viajeros que no van a poder venir de Zamora, es todo lo que depende de ellos: pacientes, alumnos...", afirmaba un vecino de Castellanos, anejo de Puebla. También residentes de San Justo, Rábano, Triufé, Barrio de la Gafa además de Castellanos respaldaban la pancarta "Si no para, no pasa" y la convocatoria de la manifestación de este domingo. Protesta para a que se han habilitado autocares que partirán de la Plaza del Arrabal de Puebla y de la Plaza del Mercado a las 10.00 horas de la mañana en dirección a Zamora.

Por otro lado, el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Prada, ha afirmado que Renfe "trata de despejar balones hacia afuera y, en cierta forma, engañar a los zamoranos" cuando asegura que la Junta y la Diputación no quieren financiar parte del déficit de la línea ferroviaria a Sanabria.

Apoyo a la protesta social también desde las Cortes de Castilla y León que piden, a través de una proposición no de ley presentada por el PP y respaldada por todos los grupos excepto el PSOE, que Renfe retire las modificaciones en las frecuencias del AVE Madrid- Galicia a su paso por la Comunidad. Moción defendida por el procurador del PP por Zamora, Alberto Castro, que consideró la situación "un maltrato" hacia Castilla y León del ministro de Transportes, Óscar Puente.