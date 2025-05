Llega la Burger Cup a Zamora: campeonato de hamburguesas en la plaza Viriato

Si te gustan las hamburguesas, estás de enhorabuena. Del miércoles 4 al lunes 9 de junio Zamora acogerá por primera vez The Burger Cup. El campeonato de hamburguesas celebrará una edición especial en la plaza Viriato aprovechando el festivo del lunes 9 de junio de La Hiniesta.

Durante seis jornadas, la Plaza Viriato se convertirá en el epicentro de las burgers, la música en directo y el mejor ambiente gastronómico del momento. Tras pasar por ciudades como Granada, Valencia o Salamanca, el campeonato aterriza en Zamora con una selección de las hamburgueserías más top de España, que competirán entre sí por el voto del público.

La valenciana Hundred, Mejor Hamburguesa del Mundo en 2025, según The World's Best Burgers / HUNDRED BURGERS

¿Cómo funciona el campeonato?

Cada visitante podrá probar sus creaciones, votar por su favorita y disfrutar de recetas únicas que solo se sirven en The Burger Cup: carnes premium seleccionadas, salsas especiales y combinaciones irrepetibles.

"Pero esto no es solo gastronomía", añaden. La experiencia se completa con zona de mesas, DJs, conciertos en directo, sorteos, showcooking infantil, activaciones sorpresa y propuestas para todos los públicos, en una de las plazas más emblemáticas de la ciudad.

Horarios:

Miércoles y jueves: 19:00 h – 00:00 h

Viernes a lunes (festivo): 12:00 h – 01:00 h

Este año, Just Eat se incorpora como patrocinador oficial, con promociones exclusivas y reparto de burgers durante el evento. Heineken y Coca-Cola también se suman a una experiencia que no deja de crecer y que convierte cada parada en una cita gastronómica única. "Zamora, nos estrenamos a lo grande. The Burger Cup llega con todo. Y esta vez, te toca a ti probarlo", publicitan. La entrada es gratuita y es un espacio pet friendly.