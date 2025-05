Renfe accede finalmente a reunirse con el presidente de la Diputación de Zamora

Renfe ha decidido restablecer la reunión que tenía prevista para hoy con el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, después de que ayer por la tarde anulará de manera unilateral el encuentro. Faúndez ha anunciado que esta mañana se les ha llamado desde el despacho de Renfe para restablecer la reunión para hoy a las 15.45 horas. Cita a la que acudirá con la predisposición a negociar, pero también con la voluntad de transmitir el rechazo social que hay en la provincia tras la suspensión de las paradas en Otero de Sanabria.

"Esta provincia está alzando la voz y no solo en Sanabria, sino en todas las comarcas", ha pronunciado el dirigente.

Rechazo que se materializará en una manifestación cuyos detalles se decidirán esta tarde si Renfe no da marcha atrás y para la que la Diputación pondrá autobuses a disposición de todos los ayuntamientos de la comarca de Sanabria para aquellos vecinos que quieran acudir a la misma.

Asimismo, la Diputación propondrá mantener una reunión la próxima semana en la que estén representantes de partidos políticos, organizaciones sindicales, sindicatos agrarios, empresarios... para proponer como medida de protesta el paro total de la provincia durante cinco minutos en la fecha que se acuerde "para protestar por esta medida que está tomando el Renfe, el Ministerio, el Gobierno de España, que perjudica a nuestra provincia, suprimiendo unos derechos que ya teníamos adquiridos y consolidados", ha expresado Faúndez.

Además, desde la institución provincial también se propondrá convocar una manifestación en Madrid delante del Ministerio o de Renfe.

"La provincia ahora mismo está unida contra una medida que no tiene ningún tipo de sentido porque si estamos hablando de recuperar población y de utilizar la alta velocidad para asentar población, no se pueden tomar estas medidas por criterios comerciales y menos por una empresa pública", ha manifestado.

Propuestas que mantendrá si en la reunión restablecida no se llega a un acuerdo y una solución que suponga ir y volver a Sanabria en horario laboral, al igual que a Zamora capital.

"He hablado con el alcalde de Puebla cuando vino de la reunión y venía tremendamente decepcionado, eso me lo ha transmitido. Pero, a lo mejor insistiendo uno por un lado y otro por otro, y poniendo encima de la mesa que este no es un problema menor, sino que es un problema mayor para la provincia de Zamora, pues a lo mejor alguien es capaz de rectificar. La esperanza es lo último que pierdo, pero a otras reuniones he ido más motivado", ha concluido el presidente de la Diputación.