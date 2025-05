Magic Commander, el juego social contra la competitividad

Las apuestas tampoco existen en esta modalidad en la que los torneos, al menos los celebrados en Zamora, cuentan con jugadores experimentados más que para vigilar, porque la trampa no existe para estos aficionados, para asesorar, para enseñar y controlar los tiempos. Antonio Sacristán es el considerado un maestro, aunque se resta importancia. La pasión por este modo de entretenimiento no tiene barreras, explican, cualquiera puede unirse al grupo, "nunca dejas de aprender", apunta Antonio Sacristán, que ayuda y mucho en el despliegue del juego, de las tácticas a seguir por los competidores para mantenerse con vida y ganar.

La afición llega a tal nivel que algunos de los integrantes de este grupo son personas llegadas de otras provincias, países, como es el caso del bresileño Víctor Peixoto, que llegó a ampliar estudios, o comunidades autónomas, como el granadino Javier. El aterrizaje en Zamora conlleva la búsqueda de lugares en los que dar rienda suelta a esta pasión mágica.

El punto de conexión suelen ser las tiendas especializadas que venden estas peculiares cartas, Kimagure Comics en la capital, donde "me dijeron que había partidas en este bar y me acerqué", comenta Javier. La incorporación al grupo no resultó nada complicada, "estoy aprendiendo", apunta mientras sigue las indicaciones que le van dando para preservar sus vidas. Cada jugador tiene un número de vidas, explica Arantxa Ros, "y los cuatro jugadores intentan reducir las del resto" para alzarse con la partida.