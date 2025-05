"Internet mejora la eficiencia y gestión de los negocios"

El evento DigitalíZAte, que organiza la CEOE-Cepyme y la Cámara de Comercio este próximo jueves (9.30 horas) en el Hotel Ares, contará con el apoyo del Ayuntamiento de Zamora, de la mano de David Gago, firme defensor de que los comercios y negocios de la ciudad se adentren en las nuevas tecnologías para seguir avanzando.

¿Qué valoración hace de la iniciativa DigitalíZAte desde su puesta en marcha?

Se trata de una iniciativa vinculada al Plan de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Zamora, que comenzó con Christoph Strieder y la concejalía de la Oficina Municipal de Desarrollo, y que se aprobó por unanimidad en pleno. Las acciones están desarrolladas por la CEOE-Cepyme y la Cámara de Comercio de Zamora y están repercutiendo muy positivamente en todo lo que es el programa de mejora y adaptación de las empresas, con la búsqueda de nuevas oportunidades y nuevos campos de negocio por la vía digital. Sin ningún tipo de duda, ahí está el futuro para acercar a la empresa y el comercio a las nuevas maneras y formatos de consumo.

¿Cuál es el papel del Ayuntamiento en esta línea?

Fundamentalmente, desempeña el papel de financiador de las iniciativas que se desarrollan, con una partida de 50.000 euros para cada una de las organizaciones. Son propuestas para nada aisladas, sino que pertenecen a una estrategia que se viene desarrollando desde el área de Promoción Económica para poner el comercio de Zamora en el centro y para que cualquier empresa de Zamora tenga los elementos y las herramientas necesarias para seguir prosperando, tenga futuro y viabilidad económica. En este sentido, se une a todo lo que son las líneas de trabajo puestas con las ayudas a la creación de nuevas empresas que tenemos desde el propio Ayuntamiento de Zamora, con todas las actividades de promoción que se están haciendo. Se une también al nuevo coworking que vamos a crear en San Martín y que ya está adjudicado, y cuyas obras comenzarán en breve. Todo ello, junto a las iniciativas conjuntas con CEOE-Cepyme y la Cámara de Comercio. Por lo tanto, una estrategia integral para intentar facilitar la presencia de las empresas en nuestra ciudad y su adaptación a los nuevos mercados.

Adaptación digital

La digitalización estará muy presente en el encuentro del jueves, ¿en qué medida están adaptadas las empresas zamoranas?

La cita del jueves es el punto central de un proceso que dura un año y que tiene muchas bifurcaciones y maneras de proceder y de trabajar de cara a la digitalización. Cada año se intenta que cada vez sean más los negocios que entran en el marketing digital, en todo lo que son los comercios 360, es decir, digitalmente accesibles por vía web. Esta estrategia está llevando a una mayor publicidad y apertura a otros tipos de negocio y nichos de mercado. Eso nos está llevando también a un proceso de digitalización que abre nuevas estrategias de marketing vía redes sociales y nuevas tecnologías que mejoran la eficiencia y la propia gestión de las empresas.

Nadie puede quedarse fuera de este proceso.

La digitalización es clave en la sociedad del siglo XXI y la administración pública, desde el área de Promoción Económica, tampoco puede quedar al margen, tiene que ayudar e impulsar. No podemos permitir que nuestras empresas pierdan cuota de mercado y efectividad a cuenta de que sus sistemas no estén digitalizados o no llegan a esa población que, cada vez más, está usando la vía online para realizar sus compras y pedidos o incluso para contactar con proveedores.

Ayudas para la transformación

¿Existen ayudas económicas para llevar a cabo esta transformación digital?

La llegada de fondos Next Generation es lo que ha aparejado todos los procesos de digitalización, son ayudas que parten directamente del Gobierno de España y van a la Junta, que también ha sacado su propia línea de ayudas. Estamos antes una muy buena oportunidad para actualizar y favorecer que las empresas vayan desarrollándose, digitalmente hablando, y así debemos seguir. Conseguir que una empresa esté en las principales plataformas de Internet, con toda su información actualizada, con su negocio digitalizado, donde la gente pueda entrar y visitar su tienda online, con una comunicación accesible, es un camino que se tiene que continuar y al que ayuda tanto la CEOE-Cepyme como la Cámara de Comercio.

El concejal de Promoción Económica, David Gago. / M. A. L. (Archivo)

¿Qué le parecen iniciativas como el desayuno informativo del próximo jueves, con la presencia de un experto que, en este caso, hablará sobre Inteligencia Artificial?

El año pasado yo tuve la ocasión de asistir por primera vez a este tipo de encuentros como concejal de Promoción Económica en el primer año, y lo que vi, fundamentalmente, fue a un grupo de empresarios, de autónomos y de emprendedores con ganas de conocer, saber y establecer una política de estrategia de futuro y con ganas de intercambiar opiniones entre ellos. Y, además, vi ponentes de primera calidad que tenían bien claro cuál debería ser el futuro de la pequeña y mediana empresa y de los autónomos en el campo de la digitalización. Particularmente, desde la óptica del Ayuntamiento y de la Concejalía de Promoción Económica, son encuentros clave, el epicentro de los contactos y de la formación para la actualización de empresas. Por lo tanto, una idea que pone un broche de oro a un programa completo de trabajo por parte de la CEOE-Cepyme y de la Cámara de Comercio.