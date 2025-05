Éxito total del primer cribado del aneurisma de aorta en Zamora

Decenas de personas hacían cola desde primera hora de la mañana para participar en el primer cribado de aneurisma de aorta, una prueba novedosa en Zamora, organizada por la Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familia y Comunitaria. El éxito de la convocatoria ha sido tal que se ha cerrado el cupo en la sesión de mañana, aunque el horario habilitado es amplio, de mañana y tarde y se prolongará durante otros dos días más.

Bajo el lema "Salva tu vida", el cribado poblacional del aneurisma de aorta abdominal consiste en la realización de una prueba gratuita e indolora, una ecografía de abdomen.

Primer cribado del aneurisma de aorta en Zamora. / José Luis Fernández / LZA

La prueba se realizará a todas las personas interesadas, varones de entre 65 y 79 años de edad que sean o haya sido fumadores. Las ecografías se realizarán en horario de 9.00 a 13.30 y de 16.00 a 19.30 horas en el salón de actos del Centro de Salud de Santa Elena, los días 26, 27 y 28 de mayo, es decir, de lunes a miércoles.

La duración de la prueba se estima entre 10 y 15 minutos. Los pacientes pueden ir solos, ya que no se necesita acompañante, aunque sí se admite esa posibilidad.

Requisitos

Es importante que no se haya hecho ninguna comida copiosa o ingerido bebidas con gas cuatro horas antes de la prueba, ya que en ese caso la ecografía no se ve. Sin embargo, no hay que suspender ninguna medicación habitual para someterse a la ecografía. Conviene acudir vestido con prendas fáciles de quitar para dejar el abdomen descubierto en el momento de realizar la prueba, una ecografía, que se considera sin contraindicaciones.

Un aneurisma de aorta consiste en el ensanchamiento anormal de la arteria aorta, la más importante del organismo porque lleva sangre rica en oxígeno del corazón al resto del cuerpo. Un aneurisma es un ensanchamiento anormal de las paredes de una arteria.

La causa es una pared arterial debilitada, que va ensanchándose a medida que se bombea la sangre, hasta acabar produciéndose especie de globo con forma de huevo, con una pared muy débil. Tanto en aorta abdominal como en aorta torácica, la rotura de un aneurisma produce un cuadro agudo de shock, con peligro de muerte.

La rotura puede sobrevenir mediante un proceso que se llama disección, por el cual la pared de la arteria se rasga a lo largo como una tela (aneurisma disecante de aorta).

