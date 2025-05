Las duras críticas a un restaurante de Zamora por su pescado y marisco: "Ni los gatos se lo comen"

Las críticas de clientes insatisfechos están a la orden del día en internet, sobre todo, cuando hay gastronomía de por medio porque con la comida no se juega. Es lo que ha ocurrido en un restaurante de Zamora capital que acumula puntos negativos de algunos de sus comensales hasta el punto de hablar de comida "que no se comen ni los gatos". Y eso tratándose de bacalao... lo dice todo.

Pero no es la única queja sobre los productos que sirve en la mesa este establecimiento hostelero zamorano. También hablan de "carrilleras congeladas y tiesas por dentro" y de chipirones "que huelen a amoníaco". Por no hablar de los centollos, "secos, marrones y con una peste que daban ganas de vomitar". ¿Los berberechos? "Quemados". Y las navajas, "llenas de tierra". Vamos, que no parece el sitio ideal para ir a degustar una mariscada.

Las riñas entre clientes insatisfechos y hosteleros están a la orden del día en internet. El motivo suelen ser malas críticas, injustificadas a ojos del empresario y totalmente merecidas a juicio del comensal.