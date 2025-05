Zamoranas en la ciencia: jóvenes que rompen moldes y estadísticas

Talleres, sesiones de observación laboral, visitas a empresas, eventos o formaciones han copado la agenda de las sesenta y seis alumnas zamoranas de ESO, Bachillerato y universidad que han participado este curso en el programa STEM Talent Girl, organizado por la Junta de Castilla y León y la Fundación ASTI.

Una charla de la investigadora zamorana Ana Payo sirvió de colofón a este intenso curso para las participantes zamoranas, muchas de ellas inscritas en el programa desde hace varios años.

Es el caso de Alba Uña Miguélez, estudiante de 1º de Bachillerato en el IES Los Valles, de Camarzana de Tera y alumna de STEM Talent Girl desde 3º de la ESO. "Me gustaría seguir, porque me parecen muy interesantes las charlas y visitas que organizan. Personalmente, me enriquecen para saber lo que quiero seguir estudiando y a qué me quiero dedicar", reconoce.

En su caso, ese camino que quiere recorrer la llevará hasta el grado de Biotecnología.

Un programa muy interesante

Compañera del mismo centro es Rebeca Rodríguez Delgado, de 2º de Bachillerato. "Supe de este programa por mi profesora de Química y me picó la curiosidad por las charlas y poder conocer más determinadas áreas científicas, así que probé y cada año ha sido más interesante", asegura.

STEM Talent Girl en Zamora / Miguel Ángel Lorenzo

Desde el IES Los Sauces de Benavente, Yasmina Inés Franganillo Iglesias también lleva varios cursos como participante en el STEM Talent Girl. "En cuanto supe del proyecto, me pareció una iniciativa muy interesante e inspiradora", recuerda.

En su caso, es la única chica en su clase de 2º de Bachillerato y, si tras la EBAU las notas se lo permiten, estudiará Ingeniería de Minas en León.

Ana Payo, en la clausura del programa STEM Talent Girl. / Miguel Ángel Lorenzo / LZA

Este programa también se extiende a la universidad, por lo que Sandra O´Connor Ojeda, estudiante de Ingeniería de Materiales, se apuntó y agradece esa guía que ha supuesto para entender mejor cómo enfocar su futuro profesional y el poder visitar centros de investigación "donde ver de primera mano cómo se trabaja".

Apoyo institucional

Acompañada por el delegado de la Junta en Zamora, Fernando Prada, y la directora general de la Mujer, María Victoria Moreno, no se quiso perder esta clausura la vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, quien destacó que desde la puesta en marcha del programa en Castilla y León hace siete años ya ha participado más de seis mil alumnas, cifra que también ha ido en aumento en el caso de mentoras, empresas, entidades y organizaciones que se suman a un proyecto que quiere dar la vuelta a los datos actuales de mujeres que se deciden por carreras tecnológicas.

Clausura del programa STEM Talent Girl. / Miguel Ángel Lorenzo / LZA

"Tan solo el 21% de las estudiantes se deciden por el Bachillerato tecnológico. Las FP relacionadas con las carreras STEM o con asignaturas como matemáticas o ingeniería se reduce hasta el 12% y en carreras universitarias como Ingeniería Informática, menos del 15% son mujeres", pone como ejemplos la vicepresidenta, argumentos que respaldan esa labor de la Junta "por seguir apostando por estos programas con los que se inculca a las jóvenes el valor de las carreras científicas. Porque ellas pueden llegar a ser lo que se propongan", subraya.

Al abrigo de esta propuesta —y poniendo el foco en las nuevas generaciones—, en el curso 2021-2022 se puso en marcha el programa STEAM Talent Kids, "para empezar a sensibilizar a alumnos de Infantil y Primaria en las carreras técnicas, sin olvidar esa vinculación con el arte y las humanidades", explica.

Son ya más de 3.500 alumnos los que han participado en estos últimos años, dándoles la oportunidad de disponer de kits para poder construir sus propios robots.

STEM Talent Girl en Zamora / Miguel Ángel Lorenzo

Por último, Isabel Blanco aprovechó su participación en la clausura del STEM Talent Girl en Zamora para anunciar que el próximo curso se ampliará la oferta para las estudiantes con la puesta en marcha del FP STEM Talent Girl, centrado en la Formación Profesional para mujeres.

Una nueva oportunidad de romper con esta brecha y caminar hacia la igualdad.

Suscríbete para seguir leyendo