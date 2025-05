"Desde Zamora se puede crecer y mirar más allá de nuestra tierra"

¿Qué representa para usted y para el Grupo TecoZam haber recibido este reconocimiento Tierras de Zamora a la creación empresarial?

Nos sentimos muy agradecidos por este premio y recibirlo es una prueba de que las cosas las estamos haciendo bien. Además, viniendo de nuestra tierra, más.

¿Cómo nació el Grupo TecoZam y cuál fue la visión inicial que lo impulsó?

Nació de la inquietud de dos hermanos que querían hacer las cosas diferentes en la empresa familiar, otro modelo de empresa, de gestión, sin miedos y con un afán de expansión e ímpetu acorde a nuestra juventud. TecoZam nació desde su primer día con el afán de volver a Zamora en cuanto pudiéramos, ya que nosotros tuvimos que emigrar a Madrid para poder trabajar. Nuestra visión siempre fue ser un referente en el sector de la construcción de obra civil y hacer cosas diferentes en el sector.

¿Cómo fueron los inicios de la empresa?

Tuvimos la suerte de aprovechar un momento de expansión del sector, pero sobre todo el apoyo de los clientes para los que trabajábamos en la empresa familiar, los trabajadores que decidieron venirse con nosotros, bajándose el salario y con la duda del futuro incierto, y a los proveedores que apostaron por nosotros dándonos plazo de pago para poder asentarnos y crecer en el sector.

¿Cuál fue el mayor reto que enfrentó en los primeros años como emprendedor?

Fueron varios, no puedo nombrar uno solo, el primero es la incertidumbre de salir de la empresa familiar y crear tu propia empresa, ponerla en funcionamiento y hacerla rodar… el segundo, controlar el crecimiento acelerado de TecoZam en sus inicios y gracias a la expansión del sector de aquellos años y el tercero, el sacrifico del tiempo con la familia, iniciaba con la que es mi esposa, Pilar, nuestra compra de una vivienda, boda, nuestro primer hijo, y todo ello en pleno nacimiento, crecimiento y expansión de Grupo TecoZam.

TecoZam ha crecido hasta convertirse en una referencia en obra civil. ¿Cuál ha sido la clave de ese crecimiento?

Han sido varias la claves del éxito; cuidar a nuestros trabajadores, a nuestros clientes y proveedores, no dar nada por sentado, poner en duda las metodologías de construcción, sus procedimientos en muchos casos arcaicos y con poca innovación, de ahí nuestro lema, "Innovando para unir caminos" TecoZam fue aire nuevo en al sector, nuevos encofrados, nuevos procedimientos, nuevas formas de construir, arriesgando y pensando diferente, sin conformismos y mirando siempre a un futuro distinto, aplicando tecnología al sector.

¿En qué se basa el modelo de negocio de TecoZam y qué lo diferencia de otras empresas del sector?

Nuestro modelo de negocio es único en aquellos países donde operamos o lo hemos hecho. Damos un servicio 360 grados al cliente. Desde un asesoramiento previo en las metodologías de construcción, calculo, diseño y fabricación de encofrados especiales, como trajes a media, su posterior puesta en obra junto con los medios auxiliares y de elevación necesarios, nos hace únicos. Aplicamos innovación en todos nuestros procesos y encofrados.

¿Cuáles diría que son los valores que definen la cultura empresarial de TecoZam?

Innovación, seguridad, respeto, excelencia, eficiencia y compromiso. Estos son nuestros valores y los que definen quienes somos, lo que hacemos y como lo hacemos.

¿Qué papel juega Zamora en la identidad y el desarrollo de TecoZam?

TODO, y lo digo con mayúsculas. Estamos muy orgullosos de la ciudad que nos acogió, nos ayudo a crecer y nos define como somos. Estamos orgullosos de llevar el nombre Zamora en las auto cimbras que viajan por el mundo, de identificarnos como zamoranos en los foros donde intervenimos, de llevar nuestra ciudad por bandera con orgullo. Nosotros vinimos aquí por necesidad, necesitábamos crecer y Zamora nos ofreció la oportunidad, suelo barato para desarrollar nuestra primera fábrica, una ciudad tranquila, barata, con mucho, pero que mucho talento.

¿Cómo equilibra la expansión nacional e internacional con el compromiso con su tierra natal?

Desde Zamora se puede crecer y mirar más allá de nuestra tierra, nosotros lo hemos hecho y esperamos ser un ejemplo para otros empresarios de la región. Nuestro esfuerzo porque nuestro negocio siga creciendo en Zamora es notable, aunque viajemos por otros países construyendo con sello zamorano. Gran parte de nuestros proveedores son de la región o por lo menos procuramos que lo sea siempre. Generamos economía circular con ello, que falta le hace a esta tierra.

¿Cuáles son los próximos retos o metas para TecoZam?

El principal es seguir creciendo, aportando nuevas soluciones, mas innovadoras y disruptivas el sector. Seguir apostando por Zamora como centro neurálgico de nuestro proyecto. Para nosotros es importante participar en los proyectos más grandiosos y complejos del sector, seguir siendo referente en tecnología de la construcción.

¿Cómo contribuye TecoZam a la creación de empleo y fijación de población en Zamora?

Disponemos de colaboración de prácticas con la universidad y centros escolares que buscan formar con carácter de contratación, de ahí nuestro esfuerzo durante las prácticas que hacen los alumnos en Grupo TecoZam en cualquier área. Para nosotros Zamora es un aporte de talento importante, nos nutrimos de gran personal técnico gracias a nuestra cercanía y colaboración con la Escuela Politécnica de Zamora, que ahora se ha ampliado a centros de FP. Como he comentado en muchos foros, Zamora tiene talento, le falta oportunidad y TecoZam la aporta. Para nosotros un egresado que trabaja en TecoZam, es una familia futura que desarrollará su núcleo vital en esta región, es un joven talento que no tendrá que emigrar de Zamora.

¿Qué oportunidades cree que existen en Zamora para las empresas?

Esta es una pregunta trampa… jajaja. Zamora es una plaza complicada. A nivel operativo, el suelo es barato en comparación con otras ciudades, aunque no se dispone de mucho, por ejemplo, en el Polígono Los Llanos, que es donde estamos ubicados, hace falta suelo industrial y si las administraciones no quieren que las empresas se marchen porque tienen que crecer, han de poner solución inmediata. Es una ciudad con una calidad de vida envidiable, barata, asequible, muy bien comunicada. Aunque le hace falta que ciertos agentes se dejen de mirar el ombligo y tengan una mira mas amplia, hacia el futuro, un futuro que necesita del apoyo de todos, sino esta ciudad se muere, se desangra lentamente. Menos conformismo, menos indiferencia, más inquietud, más esfuerzo conjunto.

¿Qué consejo les daría a los jóvenes zamoranos que quieren emprender?

No soy quien para dar consejos, pero si un par de sugerencias, sin esfuerzo, sacrificio y trabajo duro no se llega al éxito, este no está a la vuelta de la esquina, ni con un clic en el móvil. La formación es un pilar importante del éxito, y aprovechar cualquier oportunidad es importante. Los jóvenes de hoy tienen al alcance todo el conocimiento, tienen donde aprender nuevas cosas que no se enseñan en las aulas. Tienen que explorar todas las posibilidades y ser pacientes, todo al final llega.