De Caballo Negro al Orgullo 2025 en Zamora

El colectivo queer transfeminista de Zamora (KUZA) tiene en su hoja de ruta más inminente la celebración del Orgullo 2025 en Zamora.

"La idea es que el Día del Orgullo, que justo coincide la víspera de San Pedro, podamos estar en la calle reivindicando en una concentración o manifestación y, si es posible, tener algo de fiesta", detalla Clemen Formariz sobre la próxima actividad pública de KUZA, rebelándose a que una fiesta como esa, que integra al movimiento LGTBIQ+, esté organizada desde las instituciones o se celebre en otras fechas porque a finales de junio ya son las fiestas patronales.

KUZA se define como un colectivo transfeminista, de cuidados contra todas las violencias que, más allá de las siglas, incorpora a todas las personas que se consideren disidentes. El colectivo, tras unos meses de reuniones internas, se ha dado a conocer en sociedad este domingo con una fiesta y actividades artísticas en La Josa.

Integrantes del colectivo, al inicio de la jornada. | J. N.

En la presentación también ha habido tiempo para mirar al pasado y hablar de la evolución de los movimientos sociales desde los años setenta y ochenta.

En aquella época, en Zamora no llegó a haber un colectivo, pero sí hubo cierto movimiento de liberación sexual. Existían pubs como Barbacana, Caballo Negro o Michelos en los que había "una suerte de aceptación, era una cosa ambivalente, no tenía una lucha explícitamente política, pero sí que es verdad que la gente de clases más o menos altas podían vivir su sexualidad", explica el historiador Miguel Fernández Turuelo.

Luego vendrían años peores, los del estigma del VIH, y ya en los años noventa, si no en Zamora, sí que en Madrid llegaría el primer colectivo queer, que englobaba a los "raros", los que no se sentían identificados con las categorías de identidad de género y de orientación sexual.

Exposición de arte incluida en el evento de KUZA. | J. N.

En Zamora, tierra herida por la despoblación, también se ha dejado notar el sexilio, el éxodo de poblaciones pequeñas a grandes ciudades por la discriminación o el rechazo que sienten las personas por su condición sexual. Clemen Formariz reconoce al respecto que En Zamora, si estás calladita, estás más guapa".

Ella misma confiesa que se fue y estuvo dos décadas fuera de Zamora porque "no era una ciudad lo suficientemente acogedora en general, independientemente de que fuera lesbiana o no". Aún hoy en día, cuando comenta que es divorciada de una mujer hay quien le dice que no tiene que ser tan explícita, como invitándola a ocultar que estuvo casada con otra mujer. Pese a ello, a sus sesenta años, ahora sí se siente "tan a gusto" en una capital de provincias como Zamora, pero reconoce que hay gente que "con menos edad se calla, por el trabajo o por la sociedad" y no puede expresarse libremente.

Otro problema es el de la involución que vive actualmente la sociedad, que llega con la derecha reaccionaria que decide hasta con quien tiene que acostarse o cómo tiene que vestir la otra persona. "Con la ofensiva reaccionaria que tenemos sobre la mesa es necesario que haya aquí gente que esté dispuesta a poner el cuerpo y a dar la pelea", propone Miguel Fernández.

Ese auge de las ideologías ultras, ahonda Clemen Formariz, "aquí en Zamora todavía no es muy palpable", en parte por la propia demografía que hace que "somos más cercanos o familiares", pero el riesgo de ser atacados está ahí, especialmente para los que se mueven y reivindican.

Pese a ello, KUZA tiene claro su objetivo de luchar contra todas las violencias reivindicando lo LGTBIQ+, como parte de una lucha transversal. Su próxima batalla, en poco más de un mes.

