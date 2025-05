Absueltos de furtivismo dos cazadores por un ciervo muerto

Los dos cazadores que abatieron un ciervo en el coto privado de Iberdrola en Anta de Tera acaban de ser absueltos por el Juzgado de lo Penal del delito de furtivismo al considerar la jueza que no puede probarse que los dos acusados, padre e hijo, supieran que se hallaban fuera de la reserva de Mombuey donde habían iniciado la jornada deportiva. La sentencia considera probado que el progenitor, de iniciales A.I.G., dio muerte al venado en el lugar y lo marcó con un crotal del vedado de Mombuey en compañía de su hijo, A.I.B., imputado también por causar daños a la fauna.

Sin embargo, la sentencia dice textualmente que "no estamos en un supuesto en el que los acusados hubieran acudido directamente al coto privado" de Iberdrola "para abatir una pieza". La magistrada recoge la versión de los imputados en los hechos probados al indicar que "no ha quedado acreditado que tuvieran conocimiento de que cuando abatieron al animal lo estaban haciendo en un coto distinto al de Mombuey", para el que sí tenían permiso para cazar.

La jueza estima, además, que "hay discrepancias" respecto del día y al hora exacta en el que los acusados mataron al ciervo cuyo trofeo halló la Guardia Civil al registrar su vehículo tras localizarles en Las Carvas en el coto de Valparaíso a las 14.15 horas del 7 de octubre de 2018. Lo que sí recoge en los hechos probados es que en el Ford Maverick en el que iban los dos cazadores llevaban también el rifle con mira telescópica, descargada junto a la cabeza de ciervo "envuelta en una bolsa de plástico, con un precinto de ciervo hembra del coto de Mombuey".

Dudas sobre el origen del ciervo

La magistrada estima que las pruebas aportadas por la acusación pública y por la acusación particular, los informes del Seprona y el testimonio de los agentes, no lograron demostrar que los acusados hubiera matado al ciervo ni en ese día y en ese lugar. Incluso llega a dudar, de acuerdo con los testimonios escuchados en el juicio, de que el ciervo fuera, si quiera, del coto de Iberdrola, dado que se movieron por tres vedados diferentes: el situado en el municipio de Mombuey, el de Cercedilla y el de Valparaíso, donde fueron localizados con la cabeza del animal.

Los acusados explicaron que la cabeza que llevaban en el remolque del vehículo era de un ciervo al que habían matado el día anterior a última hora de la tarde, que se trasladaron hacia las once de la mañana a Valparaíso, que linda con su coto, para desayunar. Según su versión, se encontraron con la Guardia Civil cuando regresaban a su coto, cuando les dieron el alto, que se ofrecieron a enseñarles el cuerpo del animal batido en Mombuey "y no quisieron".

Aseguraron que nunca salieron de esta zona en la que tenían licencia para cazar y que no había ninguna valla que les impidiera el paso cerca del embalse por donde accedieron a la propiedad de Iberdrola, por lo que desconocían que habían entrado en ese coto de Anta de Tera, en contra de lo que manifestó el trabajador que escuchó tres disparos cuando estaba arreglando la valla cuando y les vio, quienes "hicieron el amago de agacharse, sacaron el precinto y esperaron a la Guardia Civil", a la que habían llamado ya.

Esas contradicciones sujetan la absolución porque no existen suficientes pruebas para determinar, como sostenía la Fiscalía de Zamora, que sabían que se hallaban en una zona acotada en la que no podía cazar. Acusación pública y particular exigieron en el Juzgado de lo Penal la suspensión de la licencia de caza durante dos años para padre e hijo, una multa de 1.080 euros a cada uno y el pago de 6.174 euros al coto de Iberdrola.

Suscríbete para seguir leyendo