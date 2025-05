"Los pueblos tienen futuro si creemos y luchamos por ellos"

-¿Qué supone para Villarrín de Campos acoger este año los actos del Día de la Provincia el próximo sábado 14 de junio?

-Es una oportunidad para mostrarnos al resto de la provincia y que nos conozcan mejor. También es un impulso emocional importante para nuestros vecinos, sobre todo en un momento en el que el medio rural está en decadencia. Por eso, necesitamos apoyo y visibilidad.

-¿Cómo recibió el municipio la noticia de que era el elegido como sede de esta celebración?

-La gente de Villarrín ha acogido esto con gratitud, están muy ilusionados, tanto la corporación como el pueblo.

-¿Qué impacto espera que tenga este evento en el pueblo tanto a nivel económico como social o turístico?

-Esperamos que haya un impulso turístico y económico, aunque sea modesto, porque al final no es un sitio turístico de playa, pero sí creemos que esto va a suponer un impulso. Primero, porque nos van a conocer gente que no haya venido a esta zona. Yo siempre lo digo, fui a Fuentelapeña el año pasado y yo no había estado nunca, y a mí me encantó. Entonces esperamos que a nosotros nos pase lo mismo, que la gente que no conoce esta zona le guste, quiera venir y al final, hay también dos bares en el pueblo que seguro que ese día están agradecidos de la gente que venga.

-¿Cómo describiría el carácter y la identidad de Villarrín de Campos a alguien que no lo conoce?

-Villarrín es un pueblo acogedor, tenemos muy cerca la reserva natural de las Lagunas de Villafáfila, además es el pueblo con más palomares y tenemos un campo de golf. Además, Villarrín siempre está con los brazos abiertos para recibir a todas las personas que nos quieran venir a conocer.

-¿Qué retos afronta actualmente Villarrín de Campos como municipio rural?

-Mantenernos ya es un reto para todos los pueblos porque al final la gente se hace mayor, fallece y viene poca gente nueva. Nosotros no nos podemos quejar porque hemos subido en número de población, a raíz de la pandemia han venido familias que no tenían ningún arraigo con Villarrín. Es algo que nos ha resultado sorprendente, que alguien que no tiene ningún arraigo, venga, pero la gente quería vivir en un pueblo.

-¿Se revalorizaron los pueblos durante la pandemia por la Covid-19?

-Yo creo que en pandemia la gente nos valoró. Los pueblos hemos tenido una vida en pandemia muchísimo más fácil que la ciudad, al final es de otra manera. Entonces, nuestro objetivo es mantenernos, seguir luchando por no perder infraestructuras, en nuestro caso un centro de salud que es 24 horas y por el que tenemos que seguir luchando para tenerlo aquí.

-¿Cómo está trabajando el ayuntamiento de Villarrín de Campos para fijar población o atraer nuevos habitantes al municipio?

-Hemos recibido hace unos dos meses, más o menos, a una familia de Venezuela con tres niñas que son encantadores, estamos encantados con ellos, muy buenas personas. Y todas las casas que teníamos de titularidad municipal están alquiladas. Tenemos unos terrenos, que para que la gente lo sepa, los damos a muy buen precio para construir casas. Se han vendido ya dos terrenos, se ha hecho una casa y andamos en proyecto mirando alguno más. En definitiva, intentamos dentro de nuestras posibilidades, tener todas las casas del pueblo municipales alquiladas y dar facilidad con los terrenos, así que si alguien está dispuesto a hacerse una casa, que venga y hable con nosotros.

-¿Cuáles son las principales demandas o necesidades que le trasladan los vecinos?

-En Villarrín de lo que más necesidad había era de cambiar tuberías, hay mucho fibrocemento, y es que Villarrín es muy extenso para la población que estamos ahora mismo, es decir, es un pueblo de 400 habitantes con una extensión muy grande. También tenemos un proyecto aprobado de cambiar toda la luz a led porque seremos de los poquitos pueblos que no lo tienen. En eso andamos, luchando el agua y la luz, que es lo más importante y después los pueblos que tenemos piscinas, tenemos que abrirlas. Nuestra piscina tiene 40 años. Entonces, se van necesitando cositas, aunque lo primordial es la luz y el agua.

-¿Qué proyectos destacaría de su gestión al frente del ayuntamiento de Villarrín de Campos?

-He cambiado mucho fibrocemento, mucho, mucho... evidentemente no se ve, porque está debajo. Pero desde el año 2019 que entré, que teníamos averías día sí, día no, ahora mismo tenemos una estabilidad. Sigue habiendo alguna avería, pero no tiene nada que ver con el año 2019. Eso a mí me da una tranquilidad porque no se puede vivir todo el día con una avería hoy, otra mañana, otra pasado... También, se han hecho proyectos como la rehabilitación del polideportivo con la ayuda de la Diputación, también se ha hecho el parque, es decir, hemos ido haciendo cosas, pero te lo más importante, ha sido referente a la luz y el agua.

-¿Qué le gustaría que dejara como legado su mandato como alcaldesa?

-Yo siempre lo dije desde el primer día, que mi corporación y yo hacemos todo desde el corazón, intentamos ayudar a todos los vecinos que podemos. Cuando no se puede hacer algo, lo intentamos explicar de la mejor manera para que lo puedan entender porque la gente se enfada si no le puedes hacer algo, pero es que hay veces que no se puede hacer. Nosotros tenemos una lista de lo que nos van pidiendo los habitantes y vamos haciendo las cositas poco a poco. Yo solo quiero quedarme con eso, con que lo que hemos hecho y lo que seguimos haciendo hasta que dejemos de estar, ha sido con el corazón y siempre intentando ayudar a los vecinos porque al final los vecinos somos todos y tenemos que luchar por el pueblo.

-¿Qué mensaje le gustaría dar a los zamoranos y zamoranas para que acudan el próximo 14 de junio a celebrar el Día de la Provincia en Villarrín de Campos?

-Que vengan con ganas de disfrutar y de conocer Villarrín, que descubran nuestro pueblo con su historia, con su corazón y con los brazos abiertos y que, ojalá, quieran volver. Así que invitamos a todos los zamoranos que quieran venir a conocer Villarrín de Campos. Espero además que este día sirva de impulso para seguir luchando por nuestro medio rural, que nos sigan escuchando, que nos sigan apoyando... porque Villarrín, como tantos otros pueblos, tiene futuro si seguimos creyendo en ellos y luchamos por ellos.