La Policía Nacional abre expediente disciplinario al agente investigado por el caso Ultra Sanabria

La investigación judicial al presidente del Club Deportivo Ultra Sanabria por delitos de fraude, falsificación documental y blanqueo de capital ha provocado la apertura de un expediente disciplinario por parte de la Policía Nacional, cuerpo al que pertenece este funcionario del Estado. Este procedimiento administrativo es tan incipiente que el delegado del Gobierno central en Castilla y León, Nicanor Sen, no ha podido aportar ningún detalle, ni indicar si el instructor ha decidido dejar ya el expediente en suspensión hasta que la autoridad judicial decida si imputa al agente zamorano de iniciales A.P.F., por las infracciones penales que investiga el Juzgado de Zamora y cuyas pesquisas llevó a cabo, precisamente, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional.

Nicanor Sen, que trató de evitar pronunciarse sobre esta cuestión, indicó inicialmente que "en el momento que haya cualquier motivo para iniciar algún tipo de acción interna se llevará a cabo" para afirmar, de inmediato, que "sí existe un expediente abierto, pero no una resolución hasta que no se obtenga la información adecuada. Se acaba de iniciar y, de momento, no se ha suspendido" hasta que concluya la investigación judicial y se le imputen los delitos por los que está siendo investigado, paso previo a la apertura de un juicio oral para lo que aún faltan meses.

La jueza solo ha tomado declaración a la interventora de la Diputación de Zamora y a otro de los técnicos de la institución provincial respecto de las subvenciones otorgadas por la institución provincial al Club Ultra Sanabria del que es propietario el policía nacional zamorano. Nicanor Sen apeló a la presunción de inocencia del agente y quiso dejar muy claro que los delitos por los que se investiga a A.P.F. no los cometió en su condición de policía nacional ni en el desempeño de su trabajo, "se trata de una actuación empresarial de esta persona" en su esfera privada, reiteró.

El posible perjuicio a la imagen de la Policía

El expediente disciplinario, que es un procedimiento administrativo, se inicia cuando la infracción del policía afecta a la imagen del cuerpo, lo que podría aplicarse en este caso, dado que las personas que entran en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policía incluida, al tomar posesión de su cargo juran o prometen acatar la Constitución y guardar y hacer guardar las leyes. A.P.F. habría incumplido este mandato inherente a su puesto de funcionario público si fuera condenado por los tribunales. En este caso, aunque fuera en el ámbito privado, habría dejado de cumplir con su juramento como policía que tiene como deber no solo hacer cumplir la Ley, sino cumplirla, es decir, no delinquir.

El expediente disciplinario puede conllevar la suspensión de funciones, el traslado forzoso o la separación del servicio, en función de la gravedad de los hechos que se le imputan y por los que se le condene. Y es una sentencia firme en la que se le declare culpable de un delito doloso que cause grave daño a la Administración obligaría a la Policía Nacional a tomar medidas contra el agente.

