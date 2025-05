El patrimonio de Zamora reclama su espacio en las redes

"Zamora tiene un patrimonio de primerísima categoría, que es menos conocido que el de otras provincias de la comunidad o de España, y eso me parece bastante injusto", lamenta Miguel Ángel Cajigal, "El Barroquista". El historiador de arte y divulgador cultural ha sido uno de los participantes de un innovador tour por la provincia impulsado por la arquitecta zamorana Bea Barrio con el objetivo de potenciar el turismo cultural en Zamora.

Apoyado por la Diputación y el Ayuntamiento de la capital, este primer "Encuentro por Zamora" se ha cerrado con un gran éxito. "Este tipo de iniciativas me parecen muy importantes, especialmente porque yo soy de Segovia, y siempre intento poner en el mapa todas las provincias que forman el conjunto de Castilla y León, que la gente sepa dónde estamos, la riqueza que tenemos y la importancia que hemos tenido a lo largo de la historia", expresa Lidia G. Merenciano, arqueóloga, antropóloga física y divulgadora con 200.000 seguidores en Instagram y 400.000 en TikTok.

Isabel Mellén, LidiaG. Merenciano, Miguel Ángel Cajigal y Bea Barrio. / Miguel Sánchez

Proyecto en el que una de las claves es mostrar a reconocidos divulgadores culturales espacios naturales y monumentos históricos para generar interés y curiosidad en las redes sociales. "Hay muchas posibilidades todavía de fomentar un turismo sostenible, respetuoso, responsable y Zamora tiene la clave de potenciar este tipo de turismo con este tipo de acciones promocionales, siempre guiados con personas, con rigor, con criterio y con responsabilidad dando una imagen lo más fidedigna posible a la realidad", opina Miguel Sánchez, productor audiovisual encargado de la documentación de todo el viaje.

Visita al Monasterio de Moreruela. / MIGUEL SÁNCHEZ

Patrimonio que les ha enamorado y que todos coinciden en que es el eje vertebrador de un territorio "en tanto en que genera una identidad, una cohesión, una cultura y, por supuesto, genera riqueza cuando se pone en valor".

"Zamora es uno de esos territorios que forma parte de la España tesoro, no de la mal llamada España vaciada, porque en cada pueblo, y lo hemos visto con nuestros propios ojos en este viaje, hay joyas monumentales de primer orden y esos son los tesoros que nos aguardan en estos territorios del interior", añade Sánchez.

Tres intensas jornadas en la que han disfrutado de la capital, San Pedro de la Nave, Granja de Moreruela y Toro. "Gracias a esto he podido ver una Zamora muy distinta a la idea preconcebida que tenía", revela Merenciano. "He disfrutado muchísimo y el Monasterio de Moreruela me ha parecido uno de los sitios más bonitos que he visto nunca. La oportunidad de poder ver cada uno de estos lugares de manera tan personal y cercana ha sido increíble", añade.

Tour con divulgadores culturales / Miguel Sánchez

Exhibición de los espacios que es una de las claves del éxito de la iniciativa."Es muy importante que el patrimonio esté siempre interpretado y gestionado por las personas que somos profesionales", apunta Cajigal.

Expertos divulgadores que se llevan su maleta llena para compartir con su comunidad los encantos de la provincia. "Cada visita ha sido muy enriquecedora porque los divulgadores han podido dar su visión, ayudando a enriquecer mi formación como todo lo que van a contar luego por redes sociales", aprecia Barrio.

Suscríbete para seguir leyendo