"La IA no es opcional si una empresa quiere ser competitiva"

¿Cómo puede aplicarse la IA en una pequeña o mediana empresa?

Puede ayudar a una pyme a ser más eficiente, competitiva y cercana a sus clientes. Desde automatizar tareas repetitivas hasta mejorar la atención al cliente o analizar datos de ventas, hay aplicaciones prácticas administrativas que ya están a su alcance. Como consultora, en AI Business Group trabajamos tanto con soluciones de IA ya desarrolladas como con implementaciones a medida, enfocándonos en resolver desafíos y optimizar procesos clave.

¿Es realmente accesible para una pyme?

Cada vez lo es más. La IA está dejando de ser un recurso exclusivo de grandes empresas, y nosotros estamos contribuyendo activamente a democratizar su acceso. A través de desarrollos a medida, adaptados a las necesidades reales de cada pyme, hacemos posible que también ellas aprovechen el potencial de la IA sin necesidad de grandes inversiones ni conocimientos técnicos. Precisamente por tener estructuras más reducidas, pueden obtener un gran valor al automatizar procesos y optimizar su tiempo.

En tareas cotidianas

¿Cuáles son las áreas donde se puede empezar a aplicar IA de forma más sencilla y rentable?

Se puede aplicar de forma sencilla en muchas tareas cotidianas que consumen tiempo: atención al cliente, gestión de datos, previsión de ventas o campañas de marketing, por ejemplo. Aunque existen herramientas ya creadas, lo más efectivo suele ser adaptar la tecnología a cada empresa. No se trata de encajar en lo que ya hay, sino de crear soluciones a medida que realmente resuelvan problemas concretos. Y lo mejor es que bien aplicada, la IA no solo ahorra tiempo, también reduce costes y mejora resultados desde el principio.

¿Qué tipo de herramientas o soluciones de IA ya existen en el mercado y son asequibles para un pequeño empresario?

Actualmente hay bastantes herramientas disponibles para pequeñas empresas. Algunas permiten generar texto, responder preguntas o resumir información, como ChatGPT, Gemini o DeepSeek. Otras, como Notion AI, ayudan a organizar tareas o redactar contenido. Gamma permite crear presentaciones a partir de texto. En el ámbito del marketing, Mailchimp y Brevo facilitan el envío de correos segmentados. Pippit está pensada para generar contenido visual para redes sociales. También hay herramientas como Otter.ai, que transcribe audio, y otras como Google Looker Studio o Power BI para visualizar datos y apoyar la toma de decisiones.

Primeros pasos

Para una empresa sin experiencia previa, ¿qué pasos recomendaría para iniciarse en el uso de IA?

Lo primero es observar cómo funciona el negocio: detectar tareas repetitivas, procesos que consumen mucho tiempo o áreas donde se intuye que podría haber margen de mejora. También es útil explorar algunas herramientas o casos de uso para hacerse una idea del potencial que tiene la IA en distintos ámbitos. A partir de ahí, lo más recomendable es hacer un análisis más profundo con apoyo profesional. En nuestro caso, comenzamos con una auditoría que nos permite entender el funcionamiento real de la empresa y detectar oportunidades concretas. No se trata de aplicar tecnología por impulso, sino de saber dónde puede tener un impacto real y medible.

¿Cuáles son los errores más comunes que cometen las pymes al intentar aplicar la IA?

Uno de los errores más frecuentes es querer aplicarla sin tener claro el objetivo. Otro fallo habitual es pensar que todo tiene que cambiar de golpe, o que hace falta una gran inversión para empezar, cuando en realidad se puede avanzar poco a poco y con costes muy asumibles. Hace falta cierta capacitación interna y, sobre todo, perder el miedo. En muchos casos hay rechazo por desconocimiento, pero estamos ante una revolución tecnológica que no es opcional si una empresa quiere seguir siendo competitiva en los próximos años. Más que aplicar soluciones aisladas, lo fundamental es tener una estrategia clara, empezar por lo que realmente aporta valor y apoyarse en profesionales que entiendan tanto la tecnología como el ritmo de cada empresa.

Marcar la diferencia

¿Qué ventajas competitivas puede aportar la IA?

Puede marcar una diferencia importante para un pequeño negocio, sobre todo en términos de eficiencia y ahorro de costes. Automatiza tareas que consumen tiempo, lo que permite reducir carga de trabajo sin necesidad de ampliar plantilla. También ayuda a tomar decisiones más acertadas, basadas en datos reales, y a ofrecer un servicio más rápido y personalizado. Todo esto se traduce en un funcionamiento más ágil, menos errores, y más capacidad para adaptarse al cliente o al mercado. En definitiva, permite hacer más con menos.

Miguel Ángel Pérez Moralejo / Cedida

¿Puede la IA ayudar a mejorar la relación con los clientes?

Sí, y de forma muy significativa. Una de las mayores aportaciones de la IA es la posibilidad de personalizar la relación con cada cliente, no de forma genérica o automática, sino adaptada a sus gustos, su historial y su comportamiento. Esto permite crear mensajes, contenidos y respuestas a medida, mucho más cercanos y efectivos. Además, la IA puede integrarse en todos los canales de comunicación: llamadas, correos electrónicos, WhatsApp, chats... ya sea para responder consultas, hacer seguimientos o incluso anticiparse a las necesidades del cliente. También hay soluciones que ayudan a los agentes que atienden por teléfono, ofreciéndoles información en tiempo real para mejorar la conversación. Todo esto no solo mejora la experiencia del cliente, sino que también refuerza la fidelización.

Negocios más especializados

¿Cómo cambiará el papel de las pymes en los próximos años gracias a la IA?

Permitirá a las pymes ser más competitivas sin necesidad de crecer en tamaño. Podrán hacer más con menos, automatizar tareas, tomar decisiones con mejores datos y ofrecer un trato más personalizado a sus clientes. Esto abrirá la puerta a modelos de negocio más especializados, capaces de operar en mercados muy concretos, incluso a nivel internacional sin depender de grandes estructuras. La IA no sustituirá el valor humano, pero sí permitirá a las pymes centrarse en lo que mejor saben hacer y escalar su impacto de forma más inteligente.

Para terminar, ¿qué consejo darías a un empresario que aún duda sobre implementar la IA?

Más que una opción, hoy la inteligencia artificial es una necesidad. No se trata de seguir una moda, sino de adaptarse a una transformación tecnológica que ya está en marcha y que está cambiando la forma de trabajar, vender y comunicarse en todos los sectores. Las empresas que empiecen a incorporar IA, aunque sea poco a poco, tendrán una ventaja clara: serán más ágiles, más eficientes y estarán mejor preparadas para competir. Las que no lo hagan corren el riesgo de quedarse atrás. La clave está en dar el primer paso con criterio, entendiendo bien el valor que puede aportar en cada caso. La buena noticia es que no hace falta hacerlo solo ni hacerlo todo de golpe. Lo importante es empezar.