"Margarita Ferreras apareció como un torbellino en Madrid"

Usted, ¿cómo descubrió a Margarita Ferreras?

La primera referencia contemporánea aparece en la antología que publiqué en 2010. Fue un trabajo que surgió en una comida con Paloma Altolaguirre, la hija de Concha Méndez. En ella surgió la idea de rescatar a una serie de poetas mujeres, que habían quedado borradas o las que sonaban, sonaban porque eran la mujer de..., o simplemente no sonaban. Se conocía a unas cinco o seis y me tocó realizar un trabajo en la Biblioteca Nacional durante dos años. Yo iba a diario a sacar nombres femeninos. Hice una lista, una primera criba con 86 mujeres, que luego terminaron en 20. De repente, me encontré con Elizabeth Mulder, con Marina Romero y "Con pez en la tierra" que fue un bofetón, de Margarita Ferreras de la que, en ese momento, lo único que yo sabía era lo que contaba Manuel Altolaguirre de ella.

¿Y de qué conocimiento partió?

Primero que tenía un seudónimo, Margarita Cañedo, y que apareció como un torbellino en Madrid, entrando en todos los círculos intelectuales, contrastando con todos los intelectuales y políticos del momento. Apareció como un torbellino y desapareció igual. Es una pena porque su poemario "Pez en la tierra", que es un libro que tiene dos partes muy distintas. La primera tiene una gran valentía para la época. Es un poemario erótico, escrito por una mujer con unas imágenes muy evidentes, muy explícitas en muchos de esos poemas

En la antología toma el nombre del poemario de Margarita Ferreras, ¿tanto le impactó?

Sí, le robé el nombre, aunque empleé el plural (risas). A mí me pareció fantástico jugar con ese título porque un pez en la tierra es alguien fuera de su entorno y eso era precisamente lo que eran estas poetas.

Estilísticamente estas autoras ¿qué tenían en común?

Cada una tiene su propia voz poética. Vienen de formaciones diferentes, vienen de entornos distintos, de edades incluso diferentes, y tienen todas su propia voz. Ellas fueron siguiendo los distintos movimientos estéticos que surgieron en esa primera treintena del siglo XX. Hay algunas poetas que son más cercanas a la vanguardia, otras que se quedaron en esa poesía más tradicional. Casi todas jugaron con esas etapas que siguieron ellos. Tuvieron ese neopopularismo primero, incluso la propia Margarita Ferreira tiene unos poemas neopopulares que son de un lorquiano increíble. Luego vino la vanguardia y esos poemas iniciales de "Pez en la tierra" son muy de vanguardia. Ellas publicaban en la misma revista que ellos, asistían a lecturas, a conferencias... fueron acoplándose. Pero sí es que hay temas comunes a todas.

Como por ejemplo...

Hay en casi todas, o en muchas de ellas, poemas de encierro, de rebelión o de la maternidad. Ellos también son padres, sin embargo es raro encontrar un poema, pueden tener poemas que dediquen a su hijo, pero no escritos desde la paternidad como ellas que escriben desde la maternidad. Otro tema que se repite mucho en ellas es el extrañamiento y el personaje poético se extraña de sí misma.

¿Por qué únicamente nos ha llegado un poemario de Margarita Ferreras?

Ella tiene la mala suerte, como tantas otras, de que justo cuando está despegando, justo cuando su poemario está posicionándose llega la Guerra Civil y la dictadura. Se produce un corte como un hachazo terrible para ella y para la mayoría de ellas. Las borró a todas y a otras las convirtió en una sombra y a otras, como Margarita, las eliminó por completo. Una de las primeras frases que dijo Franco en su primer discurso fue que había que recuperar el hogar para la mujer, es decir, todo aquel liceo, toda aquella Residencia de Señorita... esos primeros pasos que la mujer estaba dando, esa ilusión con la que la mujer de pronto empezaba a caminar por la sociedad, todo eso se cortan. Había que ponerse en el extremo opuesto. Venían de quitarse el nombre, los seudónimos masculinos, venían de poder dejar que el marido firmara por ella. Con la República se quitan todo eso, comienzan a caminar ellas por sí mismas. Venían de tener que sacrificar muchas de ellas su género por su trabajo. Con la República tenían un horizonte maravilloso por delante y de la noche a la mañana tienen que esconderse y tienen que volver al hogar que había abandonado.

¿De qué manera desaparece la poeta zamorana, quien fallece en un sanatorio en Palencia?

Hay que imaginarse a una mujer en esa época que era como un torbellino, o, por lo menos, eso parece. Era descarada, que no significa que estuviera loca. Ese descaro a veces no es negativo, es vitalidad, es optimismo, es vida... Hay una diferencia entre la euforia y la locura y yo creo que ella era más eufórica que loca, aunque terminaran convirtiéndola en loca. Hay un momento en el que si los médicos te dan tratamiento, si te tomas una medicación, si todo el mundo dice que eres una loca, si tu descaro supone evidenciarte en una sociedad el que la gente te mire y diga está loca... Yo no sé hasta qué punto estaba loca o la terminaron haciendo loca.

Desde su punto de vista, esta escritora ¿fue una víctima de su propia vida?

Las circunstancias ayudan micho. Tuvo la mala suerte de cruzarse en su camino con Álvaro Retama. Este hombre era un personaje que no creo que le viniera bien a ella, le hubiera venido mejor una persona más centrada. Era un hombre que solo se quería a sí mismo. Ella fue una víctima yo creo que un poco de todo y de todos. Luego tuvo contacto con un miembro de la realeza que la mimó porque era guapa, pero igual que la mimó le dio la patada.

