Las claves para encontrar la carrera adecuada

"Es muy difícil tener clara tu vocación con 15 o 16 años y la profesión a la que te quieres dedicar; la inmensa mayoría no sabe qué hacer y es lógico", asegura la orientadora Yolanda Palomino, que ayer impartía una charla dirigida a padres zamoranos y titulada "Cómo ayudar a tus hijos a elegir sus estudios", organizada por FAPA Zamora, en su afán por formar a las familias para que apoyen a sus hijos en la toma de decisiones en su camino para las diferentes etapas educativas.

"Hay alumnos a los que les preocupa e incluso les genera angustia no saber qué va a ser de su futuro, mientras que otros prefieren dejarse llevar por la vida", diferencia la experta, quien rechaza la opción de aquellos que apuestan por conformarse con estudiar el grado para el que le llegue la nota. "Les aconsejo que no hagan eso, porque deben tener en cuenta que es de lo que van a trabajar durante más de cuarenta años, así que tienen que pensar en dedicarse a algo que medianamente les guste y les interese", argumenta.

Dos listas

Un ejercicio sencillo que puede ayudarles a decidirse es el elaborar dos listas, "una con aquello que se les dé bien, talentos, cualidades y actitudes naturales, los dones de cada uno. Y la otra con lo que les gusta e interesa, lo que les motiva, las cosas que les encanta hacer", detalla.

El siguiente paso es atacar cabos y buscar aquellas profesiones que existan relacionadas con lo que se les da bien y les gusta.

No será ese el último paso para decidirse, puesto que la orientadora considera que, una vez se tenga esa lista de carreras idóneas según cualidades y gustos, "hay que investigarlas a fondo", subraya. "No pueden matricularse en unos estudios a ciegas. Deben ir a la facultad, hablar con los alumnos que están allí, buscar información adicional y, con todo ello, tomar la decisión", considera. "No tienen que matricularse solo porque el nombre de la carrera suena bien, porque a lo mejor no es lo que uno se pensaba", advierte.

Buscar otra alternativa para el mismo fin

Algo habitual —sobre todo en los últimos años, con unas notas de corte altísimas— es que muchos jóvenes se queden sin cumplir su sueño de estudiar determinada carrera. El consejo de la orientadora en estos casos es que no tiren la toalla. "Si para ellos no hay otra opción y es su vocación, pueden buscar otra manera de conseguirlo, siempre hay opciones, aunque suponga una vía más larga", afirma. Desde volver a presentarse a la Selectividad para subir nota, hasta matricularse en una universidad de otra ciudad u optar por la vía de una FP de la misma rama para luego entrar en la facultad y además con algunas asignaturas ya convalidadas. "Aunque se tarde un poquito más, si tienen claro a qué se quieren dedicar, deben buscar un camino alternativo", anima Yolanda Palomino.

En todo este proceso, los padres pueden ser un gran apoyo, y de ello les habló a los asistentes a su charla en el salón de actos del Museo Etnográfico. "Tienen que interesarse por sus sueños profesionales, preguntar y escuchar sin juzgar, incluso compartir su propia experiencia a su edad", aconseja. También que les echen una mano a la hora de buscar información sobre las carreras que les interesan, "pero siempre acudiendo a canales oficiales, porque en Internet no toda la información es válida", señala.

Un mercado cambiante

Como último consejo, no debe ser una preocupación para los jóvenes las salidas laborales o profesionales para decidirse por unos u otros estudios. "No sabemos qué va a ser lo que más se necesite en cinco años, cuando el alumno salga al mundo laboral. El mercado cambia muy deprisa y puede incluso que puestos de trabajo actuales en breve los haga la Inteligencia Artificial. Por lo tanto, lo importante es formarse y prepararse bien en algo en lo que estén interesados, porque siempre encontrarán alguna salida e incluso pueden seguir aprendiendo para abrirse otros caminos", finaliza.

