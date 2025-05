Un musical sobre las redes sociales y los príncipes de Disney en el Ramos Carrión

La comedia y un musical con más de 400 escolares de Zamora conforma la oferta prevista esta semana en el Teatro Ramos Carrión.

Producciones Cantamor sube al escenario con “Si Jesús hubiera tenido Instagram”. El protagonista de este interrogante es Juan, un adolescente de 16 años a quien regalan su primer móvil. Las luces y sombras de este regalo servirán para poner en valor el buen uso de las nuevas tecnologías, la empatía y la amistad.

Además, la producción conectará los valores cristianos con el mundo actual a través de géneros como el rock, la balada o la bachata.

La función, el próximo 24 de mayo, podrá disfrutarse en cualquier de los tres pases programados, a las 12.30, 17.30 y 20.00 horas y a un precio de 17 euros.

El otro gran interrogante del fin de semana se centra en la idea de cómo logra un príncipe azul encontrar su final feliz cuando su princesa se ha marchado.

Tras el éxito de “No me toques el cuento” llega “Ya me has tocado el cuento”, una comedia fresca y gamberra donde a cuatro príncipes desesperados por recuperar sus vidas felices. Florián, Felipe, Bestia y Enrique emprenderán un viaje introspectivo en busca de sus parejas.

Por el camino, hallarán algo inesperado y desconocido: una masculinidad más sana. Esta nueva comedia se podrá ver el domingo 25 de mayo a las 18.00 horas a un precio de 18 euros.

Las entradas para estos y otros espectáculos ya están a la venta tanto en la taquilla del teatro, de martes a domingo, de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00h horas como en el web del liceo dependiente de la Diputación de Zamora.

