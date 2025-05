Ainhoa Sarmiento, veterinaria: "El bienestar animal es una preocupación que va en aumento"

La investigadora zamorana participa en la nueva edición del evento Pint of Science que arranca hoy, con ponencias de diferentes expertos, que podrán disfrutarse en el Casino Café hasta el miércoles, a partir de las 18.00 horas.

-Participa el martes en la segunda sesión del evento Pint of Science de Zamora, con una ponencia titulada "Alimentar el futuro. Menos residuos, más recursos". ¿Qué transmitirá en su intervención?

-Me centraré en explicar mi actual línea de investigación en la que estoy trabajando ahora mismo, que se centra en el aprovechamiento de subproductos alimentarios, para intentar darles una nueva vida a esas cáscaras de frutos o semillas. En vez de ir a la basura, como sería lo habitual, al ser residuos, nosotros les damos una segunda vida. Los analizamos, los procesamos, los terminamos triturando y los incorporamos como alimento del ganado. Yo, sobre todo, trabajo en aves y lo que hacemos es valorar cómo mejora, finalmente, tanto a nivel de desarrollo productivo, como de calidad de la carne o los huevos. En definitiva, se trata de lograr un producto con valor añadido.

-¿Es una preocupación generalizada la del tema de la sostenibilidad en la ciencia?

-Sí, hoy en día es una preocupación global, sobre todo porque la población se estima que vaya creciendo para el año 2050, duplicándose, así que hay que intentar alimentar a una población creciente, que además genera mayor proporción de residuos. Es una preocupación para todas las instituciones y a nivel de la Organización Mundial de la Salud y de la ONU se considera una prioridad mundial darle una nueva vida a todos los subproductos que se están generando por esta población que ya se está incrementando en los últimos años y que se prevé que siga en aumento.

-¿También es ahora más una preocupación el bienestar animal?

-El bienestar animal también es una preocupación en aumento. Los medios de comunicación han mostrado en muchas ocasiones de una forma demonizada la producción ganadera y creo que ahora se hace todavía un esfuerzo mayor en demostrar que, aunque siempre hay excepciones, la producción ganadera respeta el bienestar animal, puesto que los ganadores son los mayores interesados en que sus animales disfruten de bienestar porque de ello depende su economía, además. Por eso cada vez más estamos enfocados en demostrar el bienestar animal, acercándose al comportamiento que tendrían en su medio natural. Cada vez se hacen más estudios que demuestran que de verdad el animal tiene un nivel óptimo de bienestar y que no se está atentando contra ellos.

-Volviendo a su estudio actual, ¿se han comprobado ya los beneficios que pueden generar esta alimentación?

--Hemos trabajado con diferentes subproductos, como por ejemplo cáscaras de limón, zanahorias moradas, berzas y otros tipos de productos dañados que no son aptos para el consumo humano. Vemos que esas características influyen de forma positiva. Por ejemplo, en la cáscara de limón, hemos observado que se mejoraría de una forma preliminar, también es cierto, la capacidad antioxidante de los huevos, es decir, que podrían aguantar más tiempo en un lineal. Luego también se han visto efectos positivos en el propio animal en su crecimiento, lo que nos hace suponer que está funcionando como si fueran unos probióticos que mejora la inmunidad de esos animales. Son estudios preliminares, pero, en todo caso, apoya el uso de esos subproductos, no repercuten de forma negativa, que es lo importante.

-¿Cómo llegó a interesarse por la investigación mientras estudiaba Veterinaria?

-Lo cierto es que cuando comencé a estudiar la carrera era de esas veterinarias al uso, es decir, yo quería hacer cirugía y hospital. Pero cuando empecé a defender mis proyectos en clase, los profesores me plantearon la posibilidad de dedicarme a la docencia o la investigación, porque me vieron actitudes. Así que, poco a poco, me fui metiendo en este mundo.

-Durante su carrera profesional, ha logrado una beca Margarita Salas, ¿qué supuso para su investigación?

-En mi caso, me ayudó a trabajar en otro centro diferente al que estaba realizando mi tesis, en el área de Producción Animal de la Universidad de Salamanca. Este contrato me abrió la posibilidad de irme al Centro de la Estación Tecnológica de la Carne, en Guijuelo, pudiendo combinar la parte de producción animal con la de calidad de la carne. De esta manera, ya no solo me centré en cómo influye cierto alimento y condiciones ambientales en el desarrollo del animal, sino que fui más allá y lo complementé con cómo afecta a la calidad de la carne, tanto a nivel sensorial como de conservación. En cierta manera, abrí mi campo.

-¿La sociedad aprecia estos avances en la calidad de la carne para tener mejores productos preocupándose también del bienestar animal?

-Yo creo que sí, no hay más que ver el incremento en el consumo de productos del mercado ecológico, cada vez se apuesta más por estos alimentos premium y no les importa pagar más, porque les interesa y les preocupa estas circunstancias.

-Una concienciación que ayuda también a sus investigaciones.

-Por supuesto, es un nicho de trabajo que está ahí. Y más todavía cuando determinados organismos a nivel de la Unión Europea están primando este tipo de investigaciones.

-¿Anima a los actuales estudiantes universitarios a decantarse por la investigación?

-Animo a todo el mundo, porque a mí me encanta, aunque no es la típica salida en Veterinaria. En el mundo de la ganadería hay pocos veterinarios que quieran profesionalizarse en el sector ganadero y considero que tanto a nivel de profesionalización como de investigación, en este campo concreto hay mucho trabajo.

-¿Qué opina de eventos como Pint of Science, que acerca a los científicos al público general a través de sus charlas?

-Este tipo de iniciativas me parecen fantásticas, porque considero que no vale de nada publicar en una revista científica de alto nivel que solo leen especialistas si no se consigue transmitir nuestro trabajo a la sociedad. Hay de desterrar la imagen de científico como la de un bicho raro, sino como la de alguien que está avanzando en temas interesantes. El equipo zamorano de Pint of Science está realizando una excelente labor para acercar a todos lo que es nuestro día a día.

