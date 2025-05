Guerra de trenes en Zamora: Los viajeros del AVE de Sanabria reclaman las frecuencias perdidas

La Plataforma de Viajeros de Sanabria AV ha sacado a la luz un comunicado en el que reclama la reposición de las frecuencias que se van a suprimir desde este 9 de junio y solicita, además el incremento de trenes para evitar el cierre de la terminal.

"Desde mediados de este próximo mes de junio, las frecuencias de trenes dirección Zamora – Madrid, Madrid -Sanabria se van a reducir a tres trenes en horarios que nadie quiere, porque no son horarios punta. Esto impide que los viajeros que trabajan en Zamora o en Madrid lleguen a tiempo para iniciar la jornada laboral. Y lo mismo sucede con los que parten de Zamora para trabajar en Sanabria, e impide al mismo tiempo llegar al Hospital de Zamora a buena hora, único hospital de referencia que tenemos a 120 kilómetros de distancia", indica la autodenominada Plataforma de Viajeros Jodidos Sanabria AV.

"Se da la paradoja de que 22 trenes pasan a diario por la estación Sanabria AV, por el territorio que Sanabria ha cedido para el AVE, pero únicamente se detienen tres, ahondando de este modo en el aislamiento, la despoblación y el abandono histórico de la comarca, con una densidad de población inferior a cinco habitantes por kilómetro cuadrado, y sin que se haya detenido la diáspora iniciada a principios del siglo pasado. Somos una parte de la denominada Laponia del sur".

El argumento ofrecido para justificar los recortes en las frecuencias de trenes es el ahorro de tiempos. "Pero no es creíble, las demoras se producen en Tres Cantos, donde se detiene el tren a la espera de que el control de Chamartín le ordene la vía por la que ha de entrar. Por no hablar de los retrasos que se producen al salir de esta estación. Y de otra parte son trenes con alta capacidad para recuperar retrasos. La operación de carga y descarga de viajeros en estación Sanabria AV, tiene una duración de no más de tres minutos".

La Plataforma reclama "que se reviertan las frecuencias de trenes suprimidas y se añadan frecuencias que permitan llegar a Zamora en horario laboral y al hospital para recibir las prestaciones sanitarias, y se añada otro que facilite llegar a tiempo a todos los trabajadores que se desplazan de Zamora a Sanabria a trabajar y permitan los retornos al término de la jornada laboral, en ambos casos".

"A nosotros no nos interesa hacer chistes de que le pongan, o le dejen de poner un único tren directo y sin paradas para Abel Caballero como algunos dicen. Debemos recordar que hace un año la Plataforma evitó la supresión de una parte importante de los trenes, y el PP y el PSOE no hicieron absolutamente nada, excepto estar callados. A nosotros nos interesa que no nos cierren la estación, y a este paso, vamos camino del cierre".

Además de lo antes dicho, la Plataforma quiere que a tres trenes diarios en ambas direcciones y en buenos horarios, se les proporcione la consideración de obligación de servicio público (OSP) , para que las autoridades compensan u otorguen derechos exclusivos a los operadores de transporte para ofrecer servicios de transporte público de interés general como es el caso que nos ocupa en que se pone en duda su viabilidad económica. Y esto para que queden amarradas y no se nos puedan suprimir esas tres frecuencias. Tendría que aprobarlo el Gobierno Central, y subvencionarlo la Junta de Castilla y León".

