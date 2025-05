Guerra de trenes en Zamora: Cuatro ganadores, siete perdedores

Ferrol, Lugo, Vilagarcía de Arosa, A Gudiña, Zamora, Sanabria, Medina del Campo, Segovia, usuarios habituales, instituciones, responsables públicos, agentes económicos, partidos políticos…Pocas veces un cambio de horario de trenes ha provocado tal terremoto y una contestación tan unánime, ya que las mejoras para los viajeros de cuatro estaciones (Vigo-Pontevedra y Coruña-Santiago) se hacen a costa de perjudicar a 7 (Ferrol, Vilagarcía, A Gudiña, Sanabria, Zamora, Medina y Segovia) y dejan al margen a otra más, Lugo.

La idea es que de aquí al 9 de junio hay tiempo para hacer cosas, pero a nadie se le escapa que cuando se ponen a la venta unos trenes con unos recorridos y horarios concretos introducir cualquier cambio es sumamente complicado, ya que implica tocar muchos aspectos. Por ejemplo, introducir ahora una parada más en Sanabria supondría retrasar horarios en el resto de estaciones y la llegada a Madrid, lo que obligaría a modificar los andenes asignados para subir y bajar viajeros e incluso la interacción con otros trenes.

La parte gallega

En todo caso de norte a sur se han sucedido las reacciones en contra de esta modificación horaria. En Ferrol, por ejemplo, se quedan sin el único tren que une directamente esta ciudad gallega con Madrid, el que salía a las 5.53 y que ahora es un Avlo que parte de Coruña a las 7.15 horas. Ya con la anterior reestructuración que supuso la ampliación de los servicios Avril Ferrol perdió dos servicios directos con Madrid. Renfe dijo entonces que se aumentaba las opciones de los ferrolanos, lo que despertó las iras de vecinos y representantes políticos.

O sea, algo parecido a la situación actual, donde Renfe habla de más plazas para Sanabria y de una buena distribución horaria de mañana y tarde, lo que no hace sino incrementar el cabreo unánime de la comarca y los usuarios del tren usado como transporte laboral por funcionarios y trabajadores destinados en la comarca.

Lugo, capital de provincia gallega, se queda como está gracias a que mantiene su Alvia, pero representantes políticos han mostrado su malestar por el hecho de ser la única cabecera provincial de esa comunidad que ni se beneficia de más servicios ni mejora tiempos de viaje.

Y Vilagarcía de Arousa también es de las estaciones perjudicadas por la clausura de paradas: “Un ahorro de cinco minutos a Madrid a costa de 180 viajeros”, titulaba la prensa gallega

El tándem Vigo-Pontevedra y Coruña-Santiago son las grandes beneficiadas y allí el cambio de horarios ha sido muy bien recibido con el lema de Abel Caballero, a Madrid en menos de cuatro horas.

Castilla y León

No se tienen noticias de protestas en A Gudiña, la estación más parecida a Sanabria, situada al otro lado de la montaña, pero sí, y muy gordas, en la comarca sanabresa, porque se le quitan los servicios fundamentales de la mañana de tal forma que es imposible salir en tren de Alta Velocidad antes de las 12.27 horas o llegar a Sanabria antes de las 10.10. En Sanabria hay una movilización total que no distingue sectores sociales ni partidos políticos, unidos por un clamor para que se rectifique la situación. Como ocurre en Vilagarcía Renfe ha condenado al cierre una estación con pocos viajeros para mejorar la comodidad de las más grandes.

En Zamora capital en principio las cosas no han ido tan mal, ya que de hecho, sale beneficiada, sobre todo con el demandado servicio de vuelta de Madrid de las cuatro de la tarde. Con once trenes al día sería una capital privilegiada, si bien estos nuevos horarios tienen un fallo muy relevante: muerden otros cinco minutos a la llegada a Madrid, ahora fijada para las 8,49. Es decir, que la esperanza de ganar tiempo deslizada en las últimas conversaciones con Renfe se ha desvanecido. Se sabía que recuperar el tren madrugador iba a ser misión imposible pero se esperaba que se pudiera adelantar el primer convoy en torno a media hora. Y es que esos minutos son vitales a la hora de que una persona pueda optar por quedarse a vivir en Zamora y trabajar en Madrid. En una palabra, no hay trabajo que aguante llegar tarde por sistema.

Y a pesar de que Renfe quitaba importancia a las relaciones que se pierden en Medina del Campo y Segovia, en ambos lugares también ha habido protestas. El alcalde de Medina del Campo, Guzmán Gómez, manifestó su esperanza en que Renfe rectifique “más pronto que tarde” su decisión de eliminar las paradas en la localidad vallisoletana de algunas de las frecuencias del AVE.

Y en el mismo sentido se pronunciaba el regidor de Segovia, José Mazarías, que lamentó la supresión de dos paradas en esa capital de los trenes de Galicia, consideró “insolidaria e inaceptable” la postura del regidor de Vigo tras lograr imponer sus exigencias a Renfe y exigió la reversión inmediata de una decisión que “convierte a los segovianos en ciudadanos de segunda clase”.

PP y PSOE

Con este panorama y el apoyo de todas las fuerzas políticas y sociales el PP ha puesto a funcionar toda su maquinaria, mientras los socialistas de Zamora y Castilla y León redoblan su trabajo de diálogo con Renfe y el Ministerio, encabezado por el senador y alcalde de Puebla, José Fernández, el diputado Antidio Fagúndez y también el secretario general de Castilla y León, Carlos Martínez, que parece alineado con la recuperación de frecuencias pese a que inicialmente aplaudió la reivindicación de supresión de paradas de su correligionario vigués, Abel Caballero.

Martínez es precisamente el objeto de las críticas de los populares de Castilla y León que pedirán una reprobación del ministro Puente y cree que las reuniones de los socialistas con Renfe, para ser efectivas, se deberían haber producido antes, no a hechos consumados.

El líder socialista provincial, Antidio Fagúndez cree que ahora mismo no es tiempo de declaraciones sino de desarrollar “un trabajo intenso” para resolver el problema planteado con los cambios de horarios.

Incumplimineto del convenio

El consejero de Movilidad de la Junta de Castilla y León, José Luis Sanz Merino, por su parte, advirtió que la Junta de Castilla y León está “bastante molesta” por la reestructuración de paradas. Señaló que Renfe contraviene el convenio suscrito con la Junta, donde se recoge que “cualquier modificación de itinerarios, de trayectos, de horarios en Castilla y León está comprometida la información previa a la comunidad, por si tenemos algo que decir”. Esta comunicación, por tanto, no se ha producido en el ámbito correspondiente, la Comisión de Seguimiento del convenio.

“Renfe, por el contacto que hemos tenido con la Dirección de Relaciones Institucionales, habla de que es una operativa comercial que se circunscribe al verano, del 9 de junio hasta a finales del verano, pero muchos nos tememos que hay decisiones que pudieran prolongarse en el tiempo".

Suscríbete para seguir leyendo