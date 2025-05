Ingenieros de Zamora ven el hidrógeno como una oportunidad de desarrollo

"Tenemos que ser capaces de trasladar esa oportunidad que el propio territorio nos da al propio desarrollo de la provincia". Este es el objetivo que se persigue desde la Asociación Castellano y Leonesa del Hidrógeno y el colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Zamora. Tema que centró la mesa redonda previa a la celebración del programa del acto institucional del Colegio y la Asociación de la Ingeniería Técnica Industrial de la provincia. Moderada por el decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Zamora, José Luis Hernández Merchán, y el presidente de la Asociación H2CyL, Javier Robador, a la misma han asistido grandes empresas del sector con el fin de abordar las oportunidades que brinda esta tecnología para el desarrollo del territorio.

"Los ingenieros técnicos e industriales van a ser gran parte de la masa laboral que va a necesitar el sector del hidrógeno ahora, en el momento del despliegue. Son los profesionales que ya están acompañando al proceso de desarrollo del sector en las vías de tramitación en los desarrollos de ingeniería", matizó Robador. Por ello, ambos colectivos expresan la importancia de esta colaboración en favor del territorio.

Javier Robador, gerente de la Asociación Castellano y Leonesa del Hidrógeno. / Alba Prieto / LZA

"Desde la asociación, y muy estrechamente con el colegio, trabajamos en que los proyectos que se desarrollen en Zamora se hagan en la provincia, en forma y tiempo adecuados, encontrando nuevos modelos de viabilidad que permitan que otras industrias que están ubicadas en otros lugares vengan aquí a industrializar esta provincia y también ofrecer una oportunidad a la gente que vive en el territorio", añadió.

Punto en el que incidieron desde el colegio zamorano. "Lo que queremos es que el hidrógeno que se genere aquí en Zamora, se consuma en Zamora y que no sea simplemente una generación para inyectarlo en el famoso tubo del H2Med y se vaya a países de Europa", expuso Merchán. En este sentido, la provincia debe aprovechar su posición privilegiada. "Estamos en un cruce de caminos, todas las infraestructuras que vienen de mandato de Europa para unir España y Portugal conectan por esta provincia, también las que conectan el sur y el norte de España, y no podemos ser ajenos a todo este desarrollo", destacó Robador.

José Luis Hernández Merchán, durante el acto / Alba Prieto / LZA

En la actualidad, hay seis proyectos de peso relacionados con el hidrógeno en la ventanilla de administración. Dato que refleja el peso relevante de Zamora dentro de la Comunidad en esta materia. No obstante, el presidente de la asociación refleja las fortalezas pero también las debilidades. "Tenemos que ser conscientes de que en Zamora estamos en una situación muy particular. Es una de las pocas provincias que el 100% de su generación está plenamente descarbonizada, es decir, aquí no hay ningún tipo de producción eléctrica no renovable, pero sin embargo, tenemos uno de los peores ratios de consumo renovable, fruto también de una baja industrialización y de un gran peso, por ejemplo, del sector del transporte". Análisis cuya conclusión es que se debe "aprovechar esa electricidad y ser capaces de trasladarlas a nuestro uso propio".

«Hay un problema de desinformación interesada sobre las plantas de biogás», aprecia Merchán

En cuanto al tema del biogás, el decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Zamora apreció que existe un problema de "desinformación interesada para que estos proyectos no salgan adelante" puesto que es "más interesante valorizar un producto altamente contaminante y convertirlo en un producto energético que da riqueza a las zonas donde se implanta". En este sentido, detalló que el biogás es una tecnología que lo que hace es aprovechar los purines del ganado, los desperdicios del ganado y lo convierte en gas. Mientras que lo que se está haciendo hasta ahora es que esos purines, se tiran directamente al terreno y lo que hacen es contaminar todos los acuíferos.

Más de 150 profesionales

El acto, que sirvió para celebrar el 175 aniversario de los estudios de ingeniería, congregó a más de 150 profesionales en la Fundación Rei Afonso Henriques de Zamora. Día grande para la profesión de la Ingeniería Técnica Industrial de la provincia de Zamora en el que se homenajeó a los compañeros que cumplen 25 años de profesión a los que se entregó unas placas conmemorativas.

ACTO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO y ASOCIACIÓN DE LA INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA. / Alba Prieto / LZA

Además de imponer las insignias a los nuevos colegiados que han finalizado sus estudios y que se incorporan al colegio. "Seguimos creciendo en número de colegiados y haciendo cada vez más actividades", declaró con orgullo el decano de la corporación.

ACTO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO y ASOCIACIÓN DE LA INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA. / Alba Prieto / LZA

Por último, se hizo entrega de la máxima distinción de la Ingeniería Técnica Industrial de España, que reconoce a los asociados que en su trayectoria profesional hayan prestigiado al colectivo, a la secretaria del colegio zamorano, Carmen Matas, reconocida así como Socia de Mérito de la Asociación de Ingenieros Técnicos Industriales de España (UAITIE).

ACTO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO y ASOCIACIÓN DE LA INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA. / Alba Prieto / LZA

Evento en el que también se otorgó la segunda edición del premio "Eugenio Cuadrado Beneitez" a la empresa zamorana Talleres Saludes.

ACTO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO y ASOCIACIÓN DE LA INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA. / Alba Prieto / LZA

Impulso a la formación desde el Campus Viriato

La estrecha relación entre el Colegio de Técnicos Industriales de la provincia de Zamora y la Universidad de Salamanca es crucial para el desarrollo de formaciones adaptadas a los requerimientos del mercado. Vínculo del que se enorgulleció el rector de la USAL, Juan Manuel Corchado. "Somos un referente en el ámbito de las ingenierías, ingenierías que son además muy dinámicas, cada vez más atractivas para los estudiantes y el tener una relación con el colegio de ingenieros, tan buena y cercana que nos ha llevado a organizar y a estar en un acto como éste, para nosotros es fundamental", apuntó Corchado.

El rector subrayó además el "gran activo" del Campus Viriato incidiendo en la importancia de adaptar los estudios a los requerimientos del mercado impulsando formaciones de la mano de los colegios profesionales con titulaciones a medida de las necesidades de las empresas, algo que se quiere potenciar en las instalaciones zamoranas de la universidad.

El rector de la USAL, Juan Manuel Corchado. / Alba Prieto / LZA

Ingenierías muy atractivas, pero que "también posiblemente, son unas de las carreras más duras", valoró Corchado. "España tiene una tradición en ese aspecto muy potente y el nivel es alto y, por eso, producimos ingenieros que están en todo el mundo y además desarrollando proyectos que hacen que se cubran las necesidades que a la sociedad le surgen", añadió

Alto nivel al que no es ajeno Zamora donde se cuenta cada vez con "mejores infraestructuras" y un capital humano "extraordinario a nivel de estudiantes", muchos llegados de fuera de la provincia, por lo que el objetivo para el rector es seguir fortaleciendo el campus zamorano, incluso con formaciones adicionales en verano.

