"La dieta de un celiaco debe estar basada en productos naturales"

Con motivo del Día de la Enfermedad Celiaca, la experta advierte de los peligros del autodiagnóstico y apuesta por una alimentación saludable, libre de procesados, para acabar con los síntomas y desarrollar una vida lo más normalizada posible.

¿Qué es exactamente la celiaquía?

Ya no es considerada ni una alergia ni una intolerancia alimentaria, sino que se trata de una enfermedad autoinmune que es provocada por la ingesta de gluten y que afecta a individuos que están genéticamente predispuestos, provocándoles una atrofia de las vellosidades intestinales, lo que origina una serie de síntomas.

¿Cuáles puede ser?

Son diferentes según la edad en la que se manifiesten. En el caso de los niños, son bastante frecuentes las diarreas, las náuseas o los vómitos. Suelen tener un carácter irritable y aversión a probar nuevos alimentos. A algunos les afecta incluso a la dentadura, con pequeñas manchas en los dientes o caries. También se nota en que no llegan a los percentiles de peso y talla de acuerdo con su edad.

¿Y en los adultos?

Ellos han estado expuestos al gluten durante mucho tiempo sin haberle realizado un correcto diagnóstico y son frecuentes las anemias de repetición, osteoporosis, ansiedad, depresión o problemas en el aparato reproductor.

¿Cómo se puede diagnosticar?

Aquí entra una de nuestras grandes reivindicaciones desde hace tiempo, el tener un protocolo efectivo de diagnóstico precoz. En la actualidad, hay una serie de pruebas necesarias para un correcto diagnóstico, como genéticas o serológicas, además de una biopsia intestinal. Pero siempre, ante la duda, aconsejamos acudir a un especialista y que nunca se autodiagnostique a través de la información que encuentre por Internet.

¿Cómo es posible diagnostica la enfermedad en una persona ya adulta?

Ser celiaco se nace y se hace, es decir, hay que estar genéticamente predispuesto, pero luego también están los factores ambientales. Antes se pensaba que era una enfermedad exclusivamente infantil, pero los últimos avances han descubierto que la enfermedad puede aparecer a cualquier edad, pero siempre si se tiene esa predisposición genética para que llegue a desarrollarse.

Diferencias

¿Qué diferencia hay entre alergia, intolerancia y celiaquía propiamente dicha?

Nosotros ya no utilizamos el concepto de intolerancia alimentaria, puesto que es una enfermedad autoinmune. Lo que se ha descubierto es una patología reciente, que es la sensibilidad al gluten no celiaca, personas que presentan los mismos síntomas que los celiacos, pero acompañada o no por la genética. Y estas personas mejoran al realizar una dieta sin gluten. Cuando se considera alergia, es que interviene el sistema inmunitario y en el caso el que el cuerpo considere que hay algo tóxico, producirá anticuerpos para eliminarlo, liberará histamina para deshacerse de ese alérgeno.

¿Qué papel juega el nutricionista con estos pacientes?

Desde la asociación les facilitamos diferentes herramientas para su día a día y que puedan poner en marcha una dieta sin gluten estricta, que es el único tratamiento. Tienen que aprender a leer las etiquetas de los productos y entender que su alimentación debe estar basada en productos lo más naturales posible, evitando los procesados. Primero, porque son más económicos, pero también por su propia seguridad, además de ser mucho más saludables.

Errores de principiante

¿Cuáles son los errores más comunes que comenten las personas recién diagnosticadas?

Las etiquetas alimentarias son las que más dudas provocan. Además, a la hora de cocinar también hay que saber manipular esos alimentos y desarrollar unas buenas prácticas y protocolos para evitar la contaminación cruzada, sobre todo si se convive con personas que no son celiacas. Además, el gluten va más allá de los alimentos y hay que tener cuidado con medicamentos, complementos nutricionales, incluso productos de higiene o cosméticos.

¿Y a la hora de salir a comer fuera?

No todos los establecimientos hosteleros están preparados, así que les aconsejamos que llamen con antelación al restaurante para informarse y confirmar opciones sin gluten. Se trata de una enfermedad crónica, así que hay que informar también al entorno, para que le ayude y respete su dieta. Por eso también animamos a que se unan a una asociación, como la de Castilla y León.

Menos fibra

¿Seguir esa dieta provoca alguna carencia nutricional?

El gluten es una proteína presente en los granos de cereales, así que en un estudio vimos deficiencia del consumo de fibra. Además, algunos productos sin gluten, para paliar esa deficiencia de sabor o para mejorar sus cualidades organolépticas, añaden grasas saturadas y azúcares que empeoran el producto nutricionalmente. Por eso apostamos por los productos naturales en sus dietas.

¿Cómo mejora la salud de estas personas cuando siguen esta alimentación?

Es cierto que se trata de una enfermedad autoinmune, pero si siguen la dieta lo más estrictamente posible, empiezan a mejorar, paliar todos los síntomas que tenían y viven con total normalidad. Aunque sea un sacrificio, la salud es lo primero y ellos mismos comprueban que es lo que verdaderamente necesitan.

Aunque no haya sede en la ciudad, ¿los zamoranos pueden acceder a los servicios que ofrece la Asociación Celiaca de Castilla y León?

Por supuesto, somos una entidad de ámbito regional y llevamos a cabo todo tipo de campañas por las diferentes capitales, acudiendo a hospitales o centros de salud, por ejemplo. En breve haremos una campaña informativa allí, de hecho. También organizamos cursos de cocina con los centros de Formación Profesional, así que hemos estando en el de Ciudad de Zamora. Así que todo el que lo deseé será más que bienvenido.

