"Bailaremos el domingo el Bolero de Algodre casi cien personas"

Miguel Ángel Santos Santos es la cara visible de Doña Urraca, colectivo de folclore que está de celebración ese año. A lo largo de todo el año han preparado un amplio programa de actividades para festejar el 70 aniversario del grupo, unas celebraciones que alcanzan este fin de semana su ecuador.

El grupo Doña Urraca festeja con muchas actividades su 70 aniversario y dos de ellas tienen lugar el fin de semana.

La primera parte del aniversario acaba con este fin de semana y lo retomamos en septiembre. Tenemos por delante un fin de semana bastante intenso con un espectáculo en el Principal y otro, en la plaza de la Catedral.

¿En qué va a consistir el espectáculo que acoge el sábado el teatro municipal?

Cuando hice el máster en danzas tradicionales, todavía vivía Rosa (do Barros) estudié mucho el bolero y lo hablé con ella, que me explicó muchos que yo no conocía y así quedó la cosa porque ella murió al año siguiente. Para el 65 aniversario plantamos un espectáculo de boleros de toda España, pero fue el año del COVID y se suspendió. Era una espinita que tenía clavada. Sobre el escenario del Principal tendremos boleros de Madrid, de Murcia, de Zaragoza, Mallorca, de Valencia, Jaén, Huesca, Toledo así como de Burgos, Palencia y Zamora. De algunos sitios vienen dos parejas, de otros tres... dependiendo de cómo se baila allí el bolero. Y también haremos un homenaje a nuestra primera directora Rosa.

¿Por qué?

Ella siempre los aniversarios los llevaba a cabo en el Teatro Principal y ella tenía que estar presente en este de alguna manera. Además, en el Principal ella tenía su sitio asignado, siempre se sentaba en el mismo sitio, y de hecho, esta vez jugaremos mucho con su sitio para hacer el homenaje. Rosa murió en 2012, hace trece años que nos dejó, y la fecha elegida era la más próxima a su fallecimiento. Queda todavía mucho de ella en el grupo. La gente que la conoció, sobre todo, quienes han pertenecido al grupo y que este año está volviendo a ensayar me dicen que tengo mucho de ella (risas). El sábado no bailaré, lo supervisaré todo. Se subirá al escenario el grupo activo, el titular, el que bailará el Bolero de Algodre y el Bolero de Pozoantiguo junto con diez grupos de afuera.

El domingo también tienen una cita importante en la plaza de la Catedral a partir de las 12.30 horas.

Ese día bailamos el grupo titular, la escuela y los antiguos integrantes. Fijos, tenemos 31 tríos, 31 chicos y 62 chicas. Llenaremos la plaza de gente bailando el Bolero de Algodre. Haremos más bailes, pero el momento en el que más gente nos juntaremos será con el Bolero de Algodre.

Casi un centenar de personas bailando el bolero de... récord Guinness.

Yo lo voy a grabar pues.... ¡nunca s sabe! La estructura que vamos a seguir va a ser dos boleros por fila, para que estén seis tríos bailando el bolero a la vez en la misma fila, y en siete filas diferentes para que pueda… para que dé vistosidad al acto.

Y ¿qué les mueve a unirse todos "los urracos" a bailar esta pieza?

En algunos festivales donde hemos participado acabamos con un último baile con una pareja de cada grupo, y se llenan el escenario para hacer un baile típico de donde estamos y se me ocurrió hacerlo en Zamora con una pieza de aquí. Además, este año estamos consiguiendo que los antiguos integrantes vuelvan a bailar con nosotros y en el grupo ahora mismo, estamos muchos.

Habla de muchos integrantes en el grupo titular, desde su punto de vista, ¿a qué se debe?

A que lo pasamos muy bien. Somos una gran familia, disfrutamos y tenemos una armonía maravillosa y yo creo que estamos en un momento espectacular. Tras 14 años dirigiendo, 13 ya sin Rosa, me he dado cuenta de que hay que ser un poco más flexible, más en los tiempos que existen, en que mucha gente tiene más cosas en su vida además del baile. Esto es una afición que tienes que compaginar con el resto de actividades. Además, que la gente estés fuera trabajando fuera o estudiando no en Zamora no hace que tengas que dejar el grupo. Pasamos las fechas de las actuaciones y si puedes a uno, puedes, si no a otro...Si es verdad que en el mes de agosto tenemos muchas actuaciones, pero no vamos todos los días, todos. No obstante, he establecido que mínimo tenemos que ir catorce chicas y diez chicos… cuando vemos que alguna fecha, hay mucha gente, pues algunos descansan porque si estás todos los días también es agotador, te cansas y no tienes tiempo para disfrutar el verano para ti. Incluso yo tengo mis días de descanso y si quedan otras personas al cargo como sucederán en uno de los viajes internacionales.

¿A dónde tienen previsto viajar este año?

Normalmente hacemos en julio un viaje, pero este año vamos a hacer dos festivales internacionales. Nos iremos a Rumanía, la primera semana, y los diez últimos días del mes, a Macedonia del Norte, que es el que teníamos planificado. Nos llegó la oferta de Rumanía, me pareció interesante y lo comenté con los chicos. Salió gente para ambos viajes y vamos a bailar por primera vez en estos países.

Con los actos de mayo alcanzan el ecuador de las propuestas para celebrar el 70 aniversario ¿qué balance realiza?

Muy positivo porque el festival de aniversario nuestro, que fue en enero, fue muy emocionante. Ver a bailar a tanta gente en el escenario, a familiares, a hijos, matrimonios, padres, a padrinos... fue precioso. No era solo el baile, fue mucho más emocional. La exposición de indumentaria tradicional de los muñecos en el Ramos Carrión resultó una preciosidad. En el festival benéfico se agotaron las entradas y el festival infantil fue otro éxito. El Día de la Danza, en abril, tuvimos una tarde maravillosa y la Plaza Mayor estuvo llena, pese a ser el día del Cristo de Valderrey. Estuvimos más de 280 personas bailando juntas y además se animaron muchas mujeres de la escuela que solo bailan de vez en cuando.

De cara a los últimos meses del año, ¿qué tiene Doña Urraca en cartera?

En septiembre tendremos unas conferencias. Luego habrá otra exposición sobre el grupo en la sala de exposiciones de La Encarnación. En ella habrá fotos, carteles, indumentaria, trofeos... será como una sede andante (risas). Tendremos un festival nacional y tenemos alguna cosa más entre manos que esperemos que salga adelante.

En la conversación ha mencionado en varias ocasiones los integrantes veteranos ¿sopesan poner en marcha algún tipo de actividad con ellos?

Ya lo tienen (risas). A raíz de ensayar para la actuación muchos han ido yendo a los grupos de la escuela que les cuadraba. Me han pedido que el próximo año les reserve una hora de nuestra escuela para ellos solos.

Suscríbete para seguir leyendo