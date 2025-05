¿Por qué aparece el puente de Mérida en el escudo de Zamora?

No todos los zamoranos ni tampoco todos los pacenses de Badajoz lo saben. El puente de Mérida aparece en el escudo zamorano. ¿Te habías dado cuenta? Si es así, lo que tal vez no sepas es el motivo, pero para eso estamos aquí, para contarte los detalles de una relación que no todo el mundo conoce. A pesar de que la ciudad tiene su propio viaducto de piedra, no te lleves a engaño: el que aparece en el escudo no es el zamorano.

El motivo de esta incursión está en la concesión especial hecha por el rey Carlos I en 1523 por la participación destacada de Mérida en la defensa del Reino de León y de Castilla durante la Guerra de las Comunidades de Castilla, una revuelta que tuvo lugar entre los años 1520 y 1522.

Zamora apoyó al rey Carlos I durante este conflicto y como reconocimiento a su lealtad y servicios prestados, el monarca otorgó a la ciudad el derecho a incluir en su escudo el puente de Mérida, un símbolo de poder y de las rutas de comunicación en la época. La inclusión del viaducto en el escudo zamorano simboliza la relevancia histórica y estratégica de la ciudad así como su fidelidad a la corona.

Así es el escudo de Zamora

Se trata de un escudo partido. En una de sus partes aparece el brazo armado de Viriato sosteniendo una bandera fajada con ocho fajas de gules -rojo vivo en heráldica- y una, la superior, de sinople -color verde-. Estas fajas rememoran las batallas ganadas a los cónsules romanos.

La segunda parte del escudo también tiene fondo plata, al igual que el anterior, y contiene un puente de tres ojos rodeado de dos torres. Es el puente romano de Mérida del que te hemos hablado más arriba.