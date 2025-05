Zamora Sí propone hacer frente común en el Ayuntamiento contra las zonas de bajas emisiones

Zamora Sí propone al resto de grupos políticos del Ayuntamiento de la capital hacer un frente común en contra de las zonas de bajas emisiones de CO2 para aplicar el baremo del nivel de contaminación, baja en esta localidad, en lugar del número de habitantes que aplica ahora el Gobierno central, "que rectifique la Ley", con lo que beneficiará al municipio en el sentido de evitar las restricciones de circulación que se pretenden y que perjudican a la ciudadanía, expone el portavoz municipal, Eloy Tomé.

El edil de Zamora Sí incide en el "perjuicio grave" que implican estas restricciones para las personas que llegan a Zamora capital desde otros puntos de la provincia para realizar compras a zonas comerciales, a los que "les vamos a obligar a cambiar de vehículo para comprar uno eléctrico" en un momento en el que "el poder adquisitivo no permite gastarse 30.000 o 40.000 euros, no creemos que sea lo correcto".

La propuesta que impulsan para obtener un respaldo por unanimidad de todos los grupos del Consistorio, consciente de que las directrices en esta materia las marca la Unión Europea, Eloy Tomé apunta que "jurídicamente es viable la reforma, lo hemos estudiado, porque en la directiva europea se dice que los estados miembros tienen que regular para reducir la contaminación, pero es la Ley estatal la que establece los criterios a tener en cuenta, que se dirige a poblaciones de 50.000 habitantes en adelante en España.

Zamora Sí deja claro que no está en contra de reducir la contaminación ambiental, "queremos que no haya perjuicio para la vida de las personas y sabemos que hay gases que perjudican en los lugares en los que existe una masificación de la población, como Madrid, pero Zamora no es el caso". De hecho, de las cuatro materias perjudiciales para la salud que se analizan para determinar la calidad del aire ninguna llega al límite legal anual en la capital e, incluso, están por debajo.

Parámetros limpios

El informe oficial que se maneja documenta esos bajos niveles de contaminación atmosférica en Zamora, abunda Eloy Tomé para poner detallar algunos de esos niveles que permiten describir una Zamora limpia. Es el caso de los índices de óxido de nitrógeno que están casi cuatro veces por debajo del límite anual legal en España, situado en 40 microgramos por metro cúbico y que en la capital es de 11,75, con un máximo diario de 33 con picos aislados; el ozono troposférico registra una media anual de 58,09 microgramos por metro cúbico como promedio horario y una máxima 114 en verano, cerca del límite de 120; y las partículas de PM10 alcanzan una media anual de 15,49 microgramos por metro cúbico alejado del límite legal de 40 microgramos por metro cúbico que cuando se ha superado en episodios de calima de polvo subsahariano.