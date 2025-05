Vuelan 34.000 euros de la cuenta de un anciano el mes antes de morir en Zamora

La cuenta de ahorros de un anciano de Zamora estaba a cero cuando falleció a pesar de haber ingresado 34.250 euros de la venta de una finca que había formalizado en agosto de 2021, prácticamente, un mes antes de morir, según la Fiscalía de Zamora que considera probado que la cuidadora del hombre se quedó con el dinero, para quien exige al Juzgado de lo Penal dos años de prisión y la devolución de la cantidad desaparecida.

Este delito de estafa se imputa, asimismo, a un amigo del finado, para el que la fiscala pide otros dos años de cárcel y los 34.250 euros que reclama uno de los hijos del finado, el que figuraba como persona autorizada para manejar la cuenta del padre. La acusación pública no dudó en afirmar que estas dos personas de confianza del anciano "se aprovecharon de formal vil y despiadada de la situación", ya que el COVID le había aislado de su familia para evitar contagios, de acuerdo con lo declarado por el hijo y por la nieta.

Sin embargo, los dos procesados se declaran inocentes e, incluso, en el juicio se dejó entrever que la manipulación del dinero pudo haberla hecho el hijo del hombre que tenía poderes para operar con su cuenta, el mismo que denunció a la empleada y al amigo de su padre para quienes su abogada exige una condena a cuatro años de cárcel por estafa continuada y la devolución a la familia de 51.464 euros.

Robo de joyas del trastero La cuidadora está también acusada de robar joyas de la esposa del hombre, identificadas por el hijo y la nieta, un delito para el que habría utilizado las llaves a las que tenía acceso como trabajadora, si bien no existe ningún contrato que la vincule laboralmente con el hombre. Los dos testigos especificaron que nadie sabía dónde guardaba las llaves, "al fondo del trastero", y que las llaves las tenía el anciano. La Fiscalía estima que está probado que se llevó del trastero objetos de oro como un anillo, pendientes, dos pulseras, un medallón de un nazareno, cadenas y un reloj, algunas localizadas en tiendas de compro oro, donde se cree que las vendió. La fiscala pide al Juzgado de lo Penal un año y seis meses de cárcel por ese delito para la mujer, mientras que la acusación particular pide al Juzgado de lo Penal por ese mismo delito una condena a 4 años de cárcel.

El Ministerio Público se remitió a las declaraciones del hijo, residente en el barrio de Pinilla, y de otros testigos, como otra mujer que cuidaba al hombre por las noches, para considerar probado que "el anciano estaba perfectamente hasta agosto de 2021" mental y físicamente, "y fallece el uno de octubre, prácticamente incapacitado" y sin dinero.

El deterioro del último mes: "no se movía y no hablaba"

Los empleados de las oficinas de la entidad de ahorro a la que el hombre acudió en distintos barrios acompañado, ya en silla de ruedas, para extraer cantidades considerables describieron a un anciano deteriorado, sin apenas poder hablar y adormilado, sin que se haya acreditado que tuviera ninguna patología. La vecina técnica en farmacia, que acudía al domicilio para inyectarle heparina porque se movía con dificultad declaró que "mental y físicamente estaba bien, pero el último mes lo vi muy mal", precisó a preguntas de la acusación particular para concretar que el anciano "no tenía fuerzas y no me hablaba, balbuceaba".

"Yo me gasto el dinero en lo quiero"

Los abogados los dos imputados recalcaron la falta de pruebas e incidieron en que "las acusaciones son vagas e infundadas". El abogado del amigo del fallecido recalcó que "no se sabe quién tiene el dinero. Mi cliente acompañaba a un amigo para ayudarle" cuestionó el interés de la familia por el fallecido y recordó que le dijo a su hijo que "yo gastaba el dinero en lo que quiero, es mío".

