"Sin tren nadie va a venir a trabajar a Sanabria"

Se suprime la primera parada del tren procedente de Zamora a 8:15 de Zamora con llegada Sanabria. El primer tren AVE de Sanabria a Zamora saldrá a las 12:30, por obra y milagro del alcalde de Vigo Abel Caballero, que dejará en tierra a estudiantes, pacientes, trabajadores y vecino que tengan que acudir a la capital a hacer gestiones.

Profesores del IES de Puebla, del centro de salud, notaría, juzgados vienen a diario desde Zamora. Un grupo toma el tren de las dos de la tarde de regreso a Zamora. "Trabajamos en el Instituto, venimos porque estamos a gusto en el instituto, por lo tanto es una decisión nuestra y entendemos que tenemos derecho". La impresión para alguno de los profesores "es despoblar esta zona, porque al final lo que va a ocurrir vayamos dejando de venir gente a trabajar".

Pasajeros de Muelas de los Caballeros / Araceli Saavedra

En consecuencia "que no queramos elegir este destino". En este sentido "hay educación, sanitarios, juzgados, hay muchos gremios incluidos". Esa mañana de jueves "hicimos una foto y éramos unas 40 o 50 personas" que venían de Zamora. En otras ocasiones "somos unos 20". Hasta 32 coches de viajeros que toman el tren están estacionados en el aparcamiento. Hay dos llegadas en taxi y dos vehículos particulares que llevan familiares a la estación. "Estamos apostando porque podamos trabajar en esta zona" y permanecer en su domicilio habitual en Zamora. "Y sí se puede pero lo que están haciendo es acotar la zona de trabajo". Otra de las pasajeras "yo soy autónoma y si no puedo venir, el año que viene, tendré que dejar el trabajo".

Profesores y autónomos / Araceli Saavedra

Otra razón para optar por el tren "para estar a primera hora en el Instituto tenemos que coger el coche, a parte de la peligrosidad de la carretera en invierno, hay ciervos, zorros, jabalíes, que durante el horario de invierno que aún no ha amanecido, casi todos los días henos visto animales al lado de la carretera con el riesgo que eso conlleva".

La primera pasajera con billete para Madrid a las dos de la tarde, Inma Blanco Burgos, llega con treinta minutos de antelación a la estación, en taxi desde San Martín de Castañeda. La reducción de horarios "me parece fatal" como usuaria habitual de este trasporte desde hace 23 años. "Lo que me gustaba era ir de Madrid directamente a Puebla sin AVE" recordando los Talgos que desaparecieron tras la entrada en funcionamiento del AVE y la anulación de la estación de Puebla. Te bajabas en Puebla, te dabas una vuelta por el pueblo, que es de los más bonitos de España. El pueblo tenía esa conexión con Madrid. Un buen día, quiero comprar un billete a Puebla y no existe”. La estación de Otero “es de lo más hostil que he visto. No tiene ni un banco para sentarse fuera. ¡A saber quién se ha beneficiado con una estación como esta en medio del campo!”.

A su lado el taxista que ha llevado a la pasajera al AVE también está directamente afectado. "Cada 15 días, mi hija sube en autobús a Vigo de Galicia a ver a su madre. El domingo por la tarde vuelve en AVE".

Pasajera de San Martín de Castañeda / Araceli Saavedra

Lourdes Domínguez Lobato y Javier Martínez Muelas llegan desde Muelas de los Caballeros y Justel a tomar el tren para ir a Madrid y tomar un vuelo a Suiza. Llama la atención que llegan en un taxi de Valladolid, aunque vinieron al pueblo por una urgencia familiar. "Lo estamos hablando ahora, que encima iban a quitar trenes" señala Lourdes. El taxista explica las obras "en Valladolid se va a hacer la estación nueva, que va a conectar Asturias con Galicia y le va a dar movimiento a esto. Y van a meter esas cuatro vías de unión. Ese señor que se dedique a poner luces de Navidad y se instale una para él". "El iluminado, como le llaman en Vigo".

Ni Renfe ni ADIF se prodigan en dar los datos de viajeros de la estación AV Sanabria, y no hay más viajeros "porque tú entrabas a coger billetes y nunca había, nunca podías coger. Ahora hay más y se consiguen por el tema de low cost. Hay mucha gente de Muelas que lo usa en verano, que quiere venir y marchar a Madrid".

Interior de la estación de AVE en Sabnabria / Araceli Saavedra

"Es imposible, lo hacen a posta. No quieren que te bajes en Otero. Quieren que cojas el billete de Madrid para arriba. Consigues billete para dentro seis meses y si da la casualidad. Este verano conseguí billete para mi sobrina, para que se fuera a Suiza y ahora para él". Y la conversación salta al oso de Muelas de los Caballeros, otro reclamo para visitar la comarca más turística de Zamora.

En silencio y con una sonrisa, otra de las pasajeras va a la capital a un tratamiento médico. Los sanabreses que se desplazan por una cita médica a los especialistas de los hospitales Virgen de la Concha y el Hospital Provincial son el caso más generalizado de demanda de billetes de tren, de ida y vuelta, más madrugadores que toman el primer tren de la mañana.

La frase más contundente que le dedicó uno de los viajeros "Puente es un hijo de … y Caballero es hermano suyo". A las 14:03 el tren hace salida destino Madrid, anuncia la megafonía.

