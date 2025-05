El teniente general Luis Cebrián en Zamora: "El cambio climático también es una amenaza a nuestra seguridad"

Todavía no hay carros de combate que funcionen con motor eléctrico, aunque los campos de maniobras del Ejército se convierten muchas veces en santuarios de especies el peligro de extinción.

Son dos de los datos que aportó el teniente general Luis Cebrián Carbonell, durante su intervención en el CLUB LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA. El invitado de Carmen Ferreras habló de "Defensa Nacional y sostenibilidad", un aspecto bastante desconocido, pero donde se están desarrollando estrategias clave, ya que el Ejército es un gran consumidor de energía, por un lado, y es propietario de gran cantidad de terrenos e inmuebles urbanos, donde este tipo de políticas además de suponer un ahorro económico permiten alcanzar, también objetivos medio ambientales.

Las Fuerzas Armadas, de hecho también colaboran «en la necesidad de combatir una amenaza a la seguridad, que es el cambio climático».

Esta perspectiva medioambiental se aplica, explica el teniente general, director general de Infraestructuras del Ministerio de Defensa, «en el día a día, en la vida y funcionamiento de las propias instalaciones de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz» y también en las políticas establecidas por el Ministerio «para contrarrestar o para preservar el medioambiente, incluso la responsabilidad que ejerce cuando detenta la posesión de una cantidad de superficie del territorio nacional para sus fines específicos en los que hay muchos espacios naturales».

El Ejército es «un gran consumidor de energía, ya sea de energía eléctrica, que tiene un elevado consumo en todas las instalaciones de las bases militares, cuarteles, bases aéreas, bases navales, o estaciones de transmisiones, así como de otro tipo de energías, sobre todo lo que afecta a la movilidad de los vehículos».

Capacidades

Básicamente se trata del cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030, eso sí, manteniendo la eficacia en la labor fundamental de las Fuerzas Armadas, que es la Defensa nacional. «La política medioambiental del Ministerio de Defensa en ningún momento puede perjudicar su obligación prioritaria, que es la capacidad de sus Fuerzas Armadas de desarrollar sus cometidos», señala Cebrián Carbonell.

No obstante, «hay mucho a lo que se puede trabajar. Evidentemente, ahora mismo el desarrollo de los motores eléctricos no permite que determinado tipo de vehículos propios de la Defensa tenga esta propulsión. Ahora mismo no hay ninguna tecnología que permita funcionar adecuadamente a un carro de combate con un motor eléctrico».

Sin embargo, señala el reputado militar como ejemplo, «sí hay combustibles verdes, en lo que afecta al empleo de la aviación. De hecho, trabajamos con combustibles de ese tipo. Se están realizando pruebas sobre combustibles de emisiones cero para vehículos de tierra que sustituyeran al gasoil. De denominan y certifican así, de emisiones cero porque en su proceso de producción y utilización ahorran emisiones».

El Ministerio de Defensa también «opera cuarteles durante más tiempo y durante más actividad que el propio empleo militar de las Fuerzas Armadas, porque gracias a Dios no estamos en guerra. Y en un cuartel sí se pueden adoptar medidas para disminuir el grado y la cantidad de emisiones».

Por ejemplo, con instalaciones de autoabastecimiento eléctrico en los cuarteles, «que se han desarrollado en gran cantidad durante los últimos años. Estoy hablando de sistemas inteligentes que regulan el empleo de la energía dentro de las propias bases, sistemas de autoabastecimiento, como la biomasa, con experiencias que estamos adoptando en León, pero también con medidas de preservación de los campos de maniobras».

Por otra parte, señaló el mando militar, «hay un elevado porcentaje de la gran superficie de utilidad militar, como los campos de maniobras, que, sin embargo, pertenece a la Red Natura 2000, donde paradójicamente y gracias a la actividad militar, nos encontramos con que se preservan en mejores condiciones un montón de especies en peligro, animales y vegetales». Estos terrenos, de hecho, son un refugio para especies animales o vegetales precisamente porque son áreas restringidas, donde hay una menor presencia humana que en otros lugares del territorio.