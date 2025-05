Renfe dice que los nuevos horarios benefician a Sanabria (Zamora) y que permiten "ir y venir en el día"

Renfe asegura que los nuevos horarios de trenes que entran en vigor el 9 de junio benefician a Sanabria, porque dan más plazas a esta estación y mantienen un tren por la mañana, otro a mediodía y otro por la tarde, de tal forma que se permite "ir y venir en el día".

Tan osada afirmación aparece, además, en una nota de prensa oficial, que defiende además la supresión de paradas en Segovia, capital de provincia de la comunidad autónoma de Castilla y León que queda prácticamente incomunicada con Zamora capital, con un solo tren de vuelta por la mañana y uno de ida por la tarde.

La operadora ha emitido una nota de prensa en la que defiende lo indefendible: que la nueva oferta comercial no solo ha tenido en cuenta los intereses gallegos sino los de Castilla y León y Zamora, incluida Sanabria.

Viene a reconocer, eso sí, que la reducción de los tiempos de viaje beneficia al 97% de los viajeros y, por tanto, nada importa que perjudique al 3% restante.

Eso sí, se aviene a negociar el plan de horarios con todas las partes afectadas.

Texto íntegro de la nota de prensa de Renfe

"La nueva oferta comercial que Renfe va a poner en marcha a partir del próximo 9 de junio constituye el despliegue de los trenes de la serie 106 (Avril) en la conexión Galicia-Madrid. La compañía no solo ha tenido en cuenta en este nuevo plan los flujos de movilidad en Galicia, sino los de todo el corredor en su conexión con Castilla y León y Madrid: beneficiará a cerca de tres millones de viajeros".

"Renfe ha tenido como objetivo principal garantizar los servicios de Larga Distancia en Alta Velocidad, atendiendo a la sostenibilidad económica de un servicio comercial. La reducción de los tiempos de viaje de la propuesta beneficia al 97% de los clientes actuales (se estima que unos tres millones de viajeros) y, con ello, se espera un incremento significativo de la demanda.

Galicia

"Desde la entrada en servicio en mayo de 2024 de los S106, el corredor Madrid-Galicia ha transportado 1,5 millones de viajeros. Las principales relaciones origen-destino del corredor han sido Madrid-Ourense, con un 29,59% de los viajes, seguido de Madrid-Santiago (15,84%), Madrid-Coruña (9,48%) y Madrid-Vigo (9,08%). El tráfico interno en Galicia entre Santiago-Vigo-Coruña-Ourense, ha supuesto un 6,94% de los viajes".

Castilla y León

"Con el cambio de oferta, Segovia sigue manteniendo un elevado número de trenes en servicios comerciales con parada. En un día laborable, 29 trenes de servicios comerciales paran en Segovia- Guiomar de los 71 que pasan por esta estación. En Segovia paran el 41% de los trenes de servicios comerciales".

No dice nada la nota sobre el hecho de que Zamora y Segovia dos capitales de la misma comunidad unidas por una línea de alta velocidad solo tengan un tren de ida, por la tarde, y otro de vuelta, por la mañana.

Pero lo mejor de la reflexión de Renfe es lo que dice sobre Sanabria.

"En Sanabria se incrementan las plazas un 35% en un día laborable tipo, gracias a la entrada de los S106, con una capacidad de más de 500 plazas. El esquema de servicios propuesto en la nueva oferta de Galicia, especialmente en Sanabria, muestra una oferta distribuida homogéneamente en el día, con un servicio de mañana, otro a medio día y otro de tarde, lo que permite desplazamientos de ida y vuelta en el día".

Es decir, Renfe entiende que con un tren que sale de Sanabria hacia Madrid y Zamora a las 12.27 y otro que vuelve a las 18.53 se puede "ir y volver en el día", lo mismo que para llegar a Sanabria, el primero es a las 10.10 y el último a las 18.04. Con la oferta actual, es decir, la que expira el 9 de junio, la llegada a la Sanabria es a las 8.15 y el primer tren hacia Madrid y la capital a las 8.46. Pese a ello Renfe entiende que mantiene una oferta de tren de mañana, pero lo que ha hecho en la práctica es que no se pueda usar este medio de transporte para ir a trabajar o hacer las más mínimas gestiones administrativas, además de perjudicar el turismo. Y es que Sanabria no necesita precisamente más plazas, sino horarios adecuados para que el tren pueda usarse.

"Además, se mejora el tiempo de viaje mínimo con una reducción del 6,6% en relación con la oferta existente en abril de 2024".

"Medina del Campo mantiene el mismo número de paradas que las existentes en la oferta disponible en abril de 2024, antes de la puesta en marcha de los S106, y en esa comparativa incrementa un 79% en día laborable tipo para los servicios comerciales, gracias a la entrada de los trenes S106, que tienen casi el doble que los tradicionales Alvia".

Abierta a la negociación

"El esquema de servicios planteado en la nueva oferta de Galicia, y especialmente para la parada de Medina, muestra una oferta distribuida homogéneamente en el día, con un servicio de mañana, otro a medio día y otro de tarde, garantizando la movilidad diaria.

"Renfe mantendrá las reuniones necesarias con todas las instituciones y entidades afectadas por este plan para encontrar espacios de acuerdo que nos permitan que la implantación de este nuevo Plan se desarrolle con la conformidad de todas las partes".

Los párrafos entrecomillados son el comunicado oficial de Renfe y los que no llevan estos signos ortográficos corresponden a aportaciones de este periódico.

Nuevos horarios de los trenes entre Madrid y Galicia a partir del 9 de junio con las paradas y horarios / J.N.

Nuevos horarios entre Galicia y Madrid a partir del 9 de junio / J.N.

Por otra parte, usuarios habituales del tren por motivos laborales entre Zamora y Madrid alertan de un nuevo perjuicio: el tren madrugador, lejos de mejorar tiempos de viaje, llega a Madrid cinco minutos más tarde que el actual, lo que dificulta aún más la conciliación laboral y está haciendo que algunas personas estén planteándose irse a vivir a la capital de España.

Y es que en toda la explicación de Renfe no hay ni una sola referencia al uso laboral que tiene el tren en Zamora, lo mismo que ocurre en Valladolid y otras capitales que gracias a la alta velocidad están a una hora de Madrid y, por tanto, permiten la residencia en la ciudad de origen con el trabajo en la capital de España. En la nota de Renfe no hay una sola referencia a esta realidad, de la que no se benefician los usuarios gallegos, porque la distancia no se lo permite, pero sí los zamoranos, a los que no se tiene en cuenta, ya que no solo no mejoran tiempos en el primer tren de la mañana, sino que empeoran cinco minutos más.

Y en relación con la oferta de Sanabria, Renfe no tiene en cuenta a los profesionales que usan el tren para llegar a trabajar a primera hora, porque entiende que llegando a las 10.10 o marchando a las 12.27 ya cubre el servicio matutino.

Renfe tampoco explica por qué cambia de criterio y si hace un mes decía tajantemente que no entraba en sus planes reducir paradas intermedias ahora defiende esta supresión, teniendo en cuenta únicamente los tiempos de viaje en relación con Vigo o Coruña.

