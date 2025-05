"Con mi literatura aspiro a generar un diálogo, más que a lanzar un mensaje"

Regresa a Zamora para ver representada su obra “La edad de la ira” por los alumnos el IES Claudio Moyano, dentro de la Muestra Provincial de Teatro Escolar, sobre las tablas del Teatro Principal

¿Fue complicado adaptar una novela reconocida con el Premio Nadal como "La edad de la ira" al teatro?

Más que difícil, fue un reto emocionante. La adaptación fue para una compañía de teatro joven y estuvo dos años de gira. Me permitió hacer otra versión de la historia: la novela está contada desde el punto de vista adulto y la obra de teatro solo y exclusivamente desde el mundo adolescente. Es algo así como la cara A y B del mismo drama y eso era quizá lo que más me motivaba. La obra se ha representado en muchos países con una gran acogida siempre y ahora mismo se está montando una nueva producción en Venezuela.

¿Qué tiene esta historia para que sea acogida y entendida en distintos lugares?

Creo que la clave es que habla de lo difícil que es encontrar tu voz en la adolescencia y de la cantidad de barreras que encuentras, seas como seas. Es cierto que la historia se centra en la homofobia familiar que sufre el protagonista, pero el público joven se la lleva a todo tipo de interpretaciones que tienen que ver con sus dificultades para ser, para expresarse y para contarse. Eso es lo que la hace tan universal. Es una historia que sigue estando muy viva y creo que es porque, al final, todo el mundo cuando tiene 16 años encuentra la dificultad de cómo ser uno mismo en una sociedad que constantemente pone etiquetas. Esa es la clave, el corazón de esta función: romper prejuicios y defender la libertad de ser como quieras ser y como te sientas que eres.

Obra "La edad de la ira", con los alumnos del IES Claudio Moyano, en el Teatro Principal. / Miguel Ángel Lorenzo / LZA

Del papel al escenario

¿Qué siente al ver en carne y hueso personajes que han salido de su imaginación y que, en principio, solo vivían en el papel?

Siempre es emocionante, pero más todavía cuando lo hace un grupo escolar como este de Zamora. Es una alegría difícil de explicar, el que tus palabras sirvan para que gente muy joven se suba a un escenario y sienta que está haciendo algo bonito, que es parte de un proyecto y que tiene ilusión. Todo ese entusiasmo que he visto me lo llevo en el corazón, porque, realmente, yo me enamoré del teatro a su edad. Siento que merece mucho la pena escribir teatro para estas edades. Y necesitamos que haya espacios como el Teatro Principal, que se abra a la adolescencia, para que sientan que la cultura también les pertenece.

¿Siempre concibe la literatura como medio para lanzar mensajes?

Yo odio los mensajes, es más, esta obra tiene un final amargo, no existe moraleja ni una sentencia. Creo que la literatura tiene que compartir aquello que nos preocupa y que no somos capaces de explicarnos. Su labor es más bien ofrecer preguntas, no dar respuestas. Y menos para temas que tengan que ver con la adolescencia. Odio la moralina. En "La edad de la ira", lo que planteo es que hay demasiadas violencias que nos afectan como sociedad y que la adolescencia las sufre en una edad en que tiene menos herramientas para defenderse, porque es dependiente, a todos los niveles.

¿Cuál considera, entonces, que debe ser la misión de la literatura?

Personalmente, con mi literatura yo aspiro a generar un diálogo posterior. Más que lanzar mensajes, busco que esos interrogantes se conviertan en conservación y en buscar respuestas a temas como, en este caso, la violencia machista y homófoba.

El escritor Nando López, en el patio de butacas del Teatro Principal. / Miguel Ángel Lorenzo / LZA

Los jóvenes, protagonistas

¿Sigue siendo la adolescencia su principal fuente de inspiración?

También hago literatura para adultos, pero cuando escribo para jóvenes, la adolescencia es un tema en sí mismo. Por ejemplo, en mi última novela, "Teníamos 15 años", me ha interesado hacer un cruce entre la adolescencia de ahora y la que fue. En este libro hablo de cómo es la adolescencia del siglo XXI a través de los recuerdos de alguien que fue adolescente en los noventa.

El escritor Nando López, los alumnos del IES Claudio Moyano. / Miguel Ángel Lorenzo / LZA

¿Los jóvenes reciben mejor una literatura que habla de ellos?

Es inevitable, porque la adolescencia es una etapa en la que te estás haciendo tantas preguntas sobre ti mismo que necesitas que la cultura, de alguna manera, te refleje, ya sea desde el realismo o la fantasía. Pero sí creo que, si queremos que lleguen a otro tipo de textos, necesitamos primero que se enamoren de aquellos que les ofrezcan un espejo de cómo son y cómo viven. Y que vean un reflejo realista, con temas que forman parte de sus preocupaciones. Lo que odian es esa literatura edulcorada, simplificada y tontorrona. La adolescencia es muy crítica y, además, hay que tener en cuenta que ha sido educada con una cultura audiovisual muy potente, por lo que necesitan una literatura que los atrape y los subyugue, porque estamos compitiendo con otras formas de ficción muy válidas.

El escritor Nando López, en el escenario del Teatro Principal de Zamora. / Miguel Ángel Lorenzo

Carrusel de proyectos

¿Está inmerso en algún nuevo proyecto?

En varios. En agosto estreno en el Teatro de Mérida "Jasón y las furias", una obra inspirada en textos clásicos, que será la clausura del festival. También estoy trabajando en una versión de la zarzuela "Bohemios" para público joven que estrenamos en febrero en el Teatro de la Zarzuela y en 2028 verá la luz un musical. Además, estoy trabajando en un libro sobre la historia de nuestra literatura española, contada con humor y un estilo muy dinámico, que estará antes de las navidades en las librerías. Y todo esto lo compagino con la promoción de mi última novela y las visitas a las próximas ferias del libro en estas fechas.

