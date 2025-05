Emprender en el sector tecnológico: primeros pasos

Desmitificar las técnicas "futuristas" sobre las nuevas tecnologías y apostar por conocer primero las bases antes de lanzarse a innovar es el argumento principal de la charla que imparte este viernes (16.30 horas) bajo el título "Menos magia, más lógica: entender para crear", de Víctor Manuel Feliz Santiago. "No se trata simplemente de seguir como un loro lo que te encuentres en un tutorial o lo que impartan en un curso, sino que creo que es sumamente importante tener un conocimiento de base", defiende el ponente.

Con más de veinte años de experiencia, reconoce que sus estudios de Ingeniería de Telecomunicaciones no tienen nada que ver con la trayectoria profesional que finalmente siguió. Él es un fiel ejemplo, por tanto, de lo que pregonará en su charla. "Cuando yo terminé la carrera, no había ningún conocimiento específico sobre 3D. Me gusta pensar que tuve la suerte de aprender en una época en la que no había materiales para aprender, así que te tenías que buscar tú la vida y aprender desde la base. Seguir un tutorial de YouTube es relativamente sencillo, pero cuando eres capaz de modificar lo que hace el resto de la gente, porque sabes cómo funciona lo que hay detrás, ahí está la clave", subraya.

Víctor Manuel Feliz / Cedida

Amplio currículo

En su caso, ese afán por aprender sobre unas tecnologías que estaban en ciernes todavía a comienzos de este siglo le ha llevado a lograr varios hitos profesionales, como quedar finalista en los prestigiosos Architectural 3D Awards con su empresa Motiva, fundada en 2008, presentar proyectos en congresos y festivales de referencia o fundar, en 2022, The 4D Scanner, compañía especializada en captura volumétrica y vídeo 4D.

Sobre la diferencia con el 3D, Feliz explica que "el 4D, básicamente, es una forma de capturar a las personas en movimiento, que no es lo mismo que capturar el movimiento de las personas. Captamos hasta sus microexpresiones". Con el desarrollo de esta técnica, se han convertido en uno de los mayores estudios del mundo, teniendo como clientes a Amazon Prime Video, Netflix, Telecinco o Sony Music. Cine, televisión o incluso arquitectura son destinatarios de sus proyectos.

Para todos los públicos

A la charla que tendrá lugar en el salón de actos del Campus Viriato de Zamora pueden acudir todos los interesados sin prescripción previa. "No tienen por qué tener un alto conocimiento sobre el sector en el que me muevo, más allá de nivel usuario de informática", anima el zamorano.

Víctor Manuel Feliz, en un acto de entrega de premios. / Cedida

Muchos de los que acudan a la conferencia es previsible que sean estudiantes del grado en Desarrollo de Aplicaciones 3D y Videojuegos, unos estudios "por los que Zamora tiene que apostar. Es un trabajo de alto valor, con buenos sueldos, que no contamina y puede estar perfectamente deslocalizado para trabajar desde cualquier ciudad", valora.

La conferencia está organizada por El Jap! entidad nacida con el objetivo es potenciar y ayudar al crecimiento del sector de la animación y los videojuegos en Castilla y León, conformado por el AIR Instituto, con la colaboración del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León y la Junta.

