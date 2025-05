El alcalde de Vigo dice que quitar paradas de tren en Zamora "no perjudica a nadie" y pide "solidaridad" a los sanabreses

"Esta decisión es justa con Vigo y no daña en absoluto a ningún sitio de Castilla y León". Así se expresó el alcalde de Vigo, Abel Caballero, respecto a la reestructuración de los servicios ferroviarios a partir del 9 de junio, aplaudida por el regidor porque "el trayecto en tren entre Vigo y Madrid baje hasta las 3 horas y 50 minutos" a partir del 9 de junio, en el convoy madrugador, que sale a las 6.00 horas, al suprimir las paradas en varias localidades de Galicia y Castilla y León, en esta última comunidad las de Medina del Campo (Valladolid), Segovia y Sanabria (Zamora).

De esa manera, ese tren que sale a las 06,00 horas solo efectuará paradas en Pontevedra, Ourense y Zamora y deja sin servicio a Sanabria AV durante toda la mañana, ya que el primer tren destino Madrid sale a las 12.27 horas.

"El hecho de que ya estemos por debajo de las cuatro horas es un avance sustancial y va en la línea de lo que en el mes de marzo yo le planteé al presidente de Renfe y al ministro de Transportes", ha indicado el regidor vigués en un audio remitido a los medios de comunicación.

Para Caballero, se trata de una "decisión correcta", pese a que tuvo "ataques muy fuertes del presidente de Castilla y León", Alfonso Fernández Mañueco, por pedir que se eliminaran paradas en esa comunidad, donde ahora se suprimen, en el tren madrugador desde Vigo, las de Segovia y Medina del Campo y la de Sanabria, en Zamora.

También se eliminan, respecto al tren que opera actualmente a primera hora de la mañana, las paradas en Galicia de Vilagarcía de Arousa, Santiago de Compostela y A Gudiña.

La Xunta, callada

"Hoy sigue habiendo oposición desde Castilla y León quejándose de qué dos de las ciudades dejaron de tener las paradas de los trenes que salen desde Vigo. Y sigue reclamándolo y la Xunta sigue callada", ha afeado el primer edil vigués.

En concreto, ese tren que sale a las 5.59 horas de Vigo, para a las 8.44 en Sanabria (Zamora), las 9.37 horas en Medina del Campo (Valladolid) y las 10.04 en Segovia, para llegar a las 10.34 a Madrid.

Caballero ha recordado que Segovia tenía 37 trenes diarios a Madrid y Medina, ocho de alta velocidad, el doble que Vigo. No dice nada de Sanabria AV, a quien la idea de Caballero, respaldada ahora por Renfe y el ministro Óscar Puente, a pesar de haberla negado en comunicados oficiales y respuestas parlamentarias, ha dejado sin ningún AVE por la mañana.

Caballero pide "solidaridad a Sanabria": que se quede sin paradas para que él llegue antes a Madrid

El alcalde ha pedido a los municipios afectados que "sean solidarios, que entiendan que Vigo, además de dar una vuelta de 100 kilómetros -por Santiago-, tiene que parar en Segovia y en Medina, que tienen muchísimos trenes de alta velocidad".

"Esta decisión es justa con Vigo y no daña en absoluto a ningún sitio de Castilla y León", ha dicho Caballero.

Al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, le ha reprochado que no diga que "Vigo tiene razón y que él está de acuerdo con esos nuevos horarios y tiempos de viaje".

"¿A qué no lo dice? No, no le deja el presidente de Castilla y León. Yo dudo que para el señor Rueda Vigo sea Galicia", ha criticado el alcalde de Vigo.

El alcalde de Puebla, en contra

No opina lo mismo el alcalde de Puebla de Sanabria, José Fernández Blanco, también socialista y senador quien desde ya anuncia que se pone a trabajar para intentar revocar una decisión que considera un error. El servicio ferroviario de Sanabria Alta Velocidad "estaba bien y se ha estropeado absolutamente todo".

Señala que es fundamental poder estar en Zamora antes de las nueve de la mañana o poder llegar a Sanabria antes de las nueve, que es lo que hasta ahora consigue el tren, que ha logrado una "vinculación efectiva" tanto de los trabajadores como de las personas que tenían que desplazarse para ir al médico o algún servicio a la capital provincial o del país.

"Ahora básicamente estamos ejerciendo la responsabilidad que tiene un servidor público de trabajar, hablar con el Ministerio y con Renfe y hacerles ver cómo nos quedan los servicios. Espero que nos reciban la próxima semana y podamos trabajar para solucionar los problemas".

Y es que el asunto no es tanto ahora mismo el número de trenes: "Cuantos más haya mejor, pero dentro de lo razonable y sostenible". El problema es que se han suprimido los horarios con mayor demanda: "No se puede llegar a Zamora a la una de la tarde o en Zamora a las dos".

Porque sin unos horarios efectivos, sin conectividad "es evidente que sé ahora somos 60.000 habitantes pasaremos a ser cinco mil". Una pena sobre todo teniendo en cuenta que el servicio actual funciona bien y "está consolidado".

