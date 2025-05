Las empresas confían en una FP de calidad ante el relevo generacional

"Hay que dar visibilidad a la importancia de la Formación Profesional para las empresas de Castilla y León", apuntaba José Manuel Prada, director del segmento Pymes en Castilla y León de CaixaBank, antes de dar comienzo a una jornada organizada por su entidad, junto con CEOE Zamora y la Junta de Castilla y León, en el IES Universidad Laboral.

Este encuentro ponía en relación a las empresas zamoranas de sectores como el metal o el agroalimentario —clave en la economía de la provincia— con centros de Formación Profesional. "Queremos anticiparnos a las necesidades que va a haber de técnicos en FP, porque, dentro de una década, aproximadamente, va a haber mucha necesidad", vaticinó. De ahí la necesidad de poner en contacto a ambos actores para que comiencen las sinergias.

Su compañera, Cristina Rodríguez, coordinadora territorial de CaixaBank Dualiza en la zona norte, aseguró que había "demanda" en diferentes sectores de la industria. "Hay grandes retos por delante. En la próxima década, vamos a tener en torno al 72% de relevo generacional y, aproximadamente, tendremos alrededor de 118.226 oportunidades de empleo. De ellas, 43.073 serán de titulados de Formación Profesional", calculó. Unos datos que se traducen a nivel nacional en 2,07 millones de oportunidades y 757.000 perfiles de FP.

CaixaBank Dualiza en Zamora / Alba Prieto

Otro de los retos asociados a este es formar a los actuales trabajadores que no cuentan con una formación profesionalizada, incidiendo en la acreditación de competencias, sin olvidar la brecha de género. "Siete de cada diez trabajadores en el sector industrial, tanto en Zamora como en Castilla y León y España son hombres. No podemos perder el talento femenino, por lo que hay que llamar a las jóvenes hacia este sector", consideró Rodríguez. Para ello, apostó por "hacer más atractiva" esta formación "para que los jóvenes la elijan como carrera profesional".

Futuras transiciones

Por último, la responsable de CaixaBank Dualiza en la zona norte añadió que no había que olvidar "las dos transiciones que están marcando la economía en la actualidad, como son la digital y la medioambiental. Los futuros profesionales serán vectores de cambio dentro de las empresas, porque se están formando en sostenibilidad del sector productivo y en digitalización. Así que la FP se convierte en herramienta clave para que este sector pueda ser competitivo y dé respuesta a las necesidades de talento que se tienen ahora", finalizó.

CaixaBank Dualiza en Zamora / Alba Prieto

A este respecto, uno de los empresarios participantes en esta jornada, Pedro Maderal, de Mecanizados Guerrero, lamentó que las futuras generaciones no se sientan atraídas por esta formación. "Yo siempre he dicho que en Zamora no hay falta de trabajo, faltan manos para trabajar", diferenció, exigiendo al Gobierno que tenga un poco más de interés por mejorar la Formación Profesional. "Sobran universitarios y faltan personas con oficio. Entiendo que todos queremos que nuestros hijos lleguen a lo más alto, pero nos vamos a quedar sin albañiles y fontaneros", alertó.

Las empresas confían en una FP de calidad ante el relevo generacional

Desde la Dirección Provincial de Educación, María Teresa Pérez, aplaudió esta jornada que reunió a empresas y centros de formación. "Además de dar visibilidad a la FP, que es un motor de desarrollo importante y una oferta formativa de éxito, se crea un espacio de diálogo, de encuentro y de cooperación entre los centros educativos y el tejido empresarial", agradeció, subrayando la importancia de la FP Dual . "Las empresas tienen el conocimiento y la experiencia, abriendo la puerta al talento joven, que se está formando y es imprescindible", señaló.

Políticas activas

También estuvo en la jornada el gerente de Ecyl Zamora, Efrén Fernández, quien explicó a los empresarios las políticas activas de empleo que pueden aprovechar "para mejorar todo lo que tenga que ver con su proceso productivo y la economía de sus empresas". Las subvenciones de fomento de empleo o las actividades que se realizan en la oficina de empleo para ayudar a los empresarios se incluyeron también en su discurso.

Por último, desde la Cámara de Comercio de Zamora, su secretario, Javier Díaz, calificó de "extraordinaria oportunidad" este tipo de foros que conectan el mundo empresarial y educativo. "A veces este último va un poco más despacio que lo que la empresa demanda respecto a perfiles profesionales, solicitando cualificaciones que todavía no se ofrecen", aseguró.

