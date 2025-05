La Diputación impulsa el relevo generacional en los pequeños negocios de los pueblos

La Diputación Provincial de Zamora ha aprobado las bases de las subvenciones dirigidas al fomento del relevo generacional empresarial en el medio rural de la provincia, por importe de 180.000 euros.

"A veces detectamos que en los pueblos estamos perdiendo negocios porque no hay relevo generacional. Por ello, el objetivo de este Equipo de Gobierno es que no se pierda ningún negocio en el medio rural porque no se tenga la oportunidad y el apoyo económico para que se pueda producir ese relevo", explicó el presidente de la institución, Javier Faúndez, tras la celebración de la Junta de Gobierno.

Las ayudas están dirigidas a municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Zamora, concediendo una ayuda económica a quienes adquieran la titularidad de un negocio ya existente en las localidades del medio rural.

La subvención se divide en dos líneas: una para traspaso con compra-venta de local y otra para arrendamiento de ese local, "porque hay propietarios que prefieren vender y hay propietarios que prefieren alquilar", detalló Faúndez. La cuantía de las ayudas máxima es de 20.000 euros.

Convocatoria con carácter retroactivo, puesto que se podrán beneficiar empresarios que hayan asumido ese relevo generacional desde el 1 de enero hasta el 14 de septiembre de este año.

Bares- tienda

La Junta de Gobierno también dio luz verde a las bases de ayudas para la habilitación de tiendas en bares de las localidades de la provincia con menos de 10.000 habitantes por importe de 250.000 euros.

El objetivo es apoyar la habilitación de un espacio de comercio de proximidad de aquellos lugares donde no existan en el ámbito rural, buscando mejorar la calidad de vida en las localidades de la provincia, fomentar el desarrollo económico local, dinamizar la actividad comercial y social y, en especial, ofrecer servicios básicos a los habitantes.

"Vamos a fomentar con esta ayuda que se pueda instalar un espacio de tienda para la venta de productos básicos, de manera que a parte de la labor que social magnífica que hacen como espacio de convivencia, puedan contar con un espacio adicional donde vender productos básicos", expuso el dirigente.

Las ayudas serán de hasta 15.000 euros por solitud que incluirá la financiación del 100% de las obras de adecuación para rehabilitar espacios como tienda para la venta de productos básicos de primera necesidad y la compara de equipamientos como estanterías, vitrinas o cámaras frigoríficas, entre otros.

Un millón y medio de euros

En total, la Junta de Gobierno de la Diputación de Zamora, ha aprobado este miércoles subvenciones y convenios por importe de casi un millón y medio de euros en materia de Emprendimiento, Cultura, Agricultura y Deportes.

En materia de Cultura se ratificó el convenio con la Junta Pro Semana Santa para la instalación de la carpa en San Bernabé destinada a guardar los pasos procesionales durante la Semana Santa por 97.000 euros y el convenio con el Obispado de Zamora para la restauración de bienes muebles, por 130.000 euros con la ejecución de 36 actuaciones en retablos e imágenes con un gasto total de 224.000 euros.

Por otro lado, la Diputación contribuirá con 150.000 euros a la Fundación Edades del Hombre para los gastos de la Exposición XXVII Esperanza en la ciudad de Zamora.

Respecto a la resolución de subvenciones a entidades locales de la provincia para actuaciones culturales, se han otorgado 264.800 euros para 443 actuaciones en los 228 ayuntamientos que han resultado beneficiarios.

Asimismo, se dio el visto bueno a los siguientes convenios del Área de Agricultura y Ganadería:

Unión Profesional de Apicultores de Zamora, 100.000 euros para gastos derivados de la organización, celebración y coordinación de la Feria Internacional Apícola Meliza.

de Zamora, 100.000 euros para gastos derivados de la organización, celebración y coordinación de la Feria Internacional Apícola Meliza. Fundación Escuela Internacional de Industrias Lácteas , 80.000 euros, para gastos derivados de la organización, celebración y coordinación de actividades formativas profesionales sobre el sector lácteo-quesero.

, 80.000 euros, para gastos derivados de la organización, celebración y coordinación de actividades formativas profesionales sobre el sector lácteo-quesero. Asociación Española de Criadores de Ovino de Raza Lacaune (AESLA), 1.000 euros.

(AESLA), 1.000 euros. Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino de Raza Assaf , 7.000 euros.

, 7.000 euros. Lonja de Contratación de Productos Agrarios de Zamora , 9.000 euros.

, 9.000 euros. Asociación Española de Criadores de Ganado Ovino Selecto de Raza Churra , 7.000 euros.

, 7.000 euros. Asociación Española de Criadores de Ganado Ovino Selecto de Raza Castellana , 7.000 euros

, 7.000 euros Consejo Regulador IGP Garbanzo de Fuentesaúco, 7.000 euros.

Además, en materia de Deportes se aprobó el convenio de colaboración con el Club Deportivo Zamarat, por importe de 130.000 euros para la actual temporada.

Finalmente, se aprobó la concesión de una subvención para la reparación de los acuartelamientos de la Guardia Civil de Puebla de Sanabria y Alcañices, por importe de 50.000 euros.

Todas las convocatorias se publicarán en próximas fechas en el Boletín Oficial de la Provincia, destacó el presidente de la Diputación de Zamora.