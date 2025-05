Día de la Educación Física en la Calle: Cuerpos en movimiento y mentes activas

"Para los niños es una fiesta y para nosotros es una reivindicación", apuntaba Lara Morín, la coordinadora de la séptima edición del Día de la Educación Física en la Calle, que se concentró en La Marina con actividades para todos los gustos. Una forma de que los alumnos olviden las pantallas y disfruten del deporte y la participación al aire libre.

En lo que respecta las reivindicaciones de los profesores de Educación Física, una vez lograda la petición eterna de que su asignatura se impartiera en Formación Profesional Básica, sus demandas se centran ahora en reclamaciones que ya vienen también de largo, como que la asignatura pueda ser una optativa en 2º de Bachillerato, añadir una tercera hora de esta matera en Secundaria o que se añadan más clases de motricidad en la etapa de Infantil.

No se quiso perder esta cita en Zamora el director general de Deportes, Enrique Sánchez-Guijo, quien comenzó destacando el valor transversal del deporte "como herramienta de cambio de la sociedad", añadiendo que deporte y niños "es la mejor combinación" y agradeciendo a los profesores de Educación Física su entrega en este tipo de actividades. "Son profesionales a los que pocas veces reconocemos su valía. Tienen una excelente preparación, así que podemos decir que estamos en buenas manos", aplaudió.

Cuerpos en movimiento y mentes activas

También destacó que este año se haya tenido en cuenta la inclusión en esta jornada, con la participación de miembros de la Fundación Personas y del colegio Virgen del Castillo. "Yo he sido principal beneficiado del deporte como herramienta de inclusión", recordó, puesto que un accidente le dejó sin vista. "A mí, el deporte me cambió la vida en un momento en el que la vida te cambia. El deporte me garantizó el sentirme un niño de nuevo y me ayudó a integrarme. Es la mejor tabla de salvación personal, pero también, sobre todo, de integración social", subrayó.

Alumnos de 16 colegios e institutos disfrutaron de las actividades programadas durante toda la mañana. Cursos de los centros Almaraz de Duero, José Galera, Riomanzanas, Medalla Milagrosa, CEO Coreses, San José de Calasanz, Corazón de María, Hospital de la Cruz y Virgen del Canto —ambos desde Toro—, Juan XXIII, CRA Gema, Morales del Vino, Santísima Trinidad, Virgen del Castillo, Alfonso IX y Nuestra Señora del Rocío probaron los patines, jugaron al "flag football", aprendieron sobre tenis de mesa, se relajaron con el yoga, lucharon con espadas de esgrima e incluso aprendieron primeros auxilios.

Todo ello gracias a la excelente organización de los docentes que pertenecen al grupo de trabajo del CFIE de Zamora, con el asesoramiento del Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, el apoyo de instituciones y empresas como Iberdrola y la colaboración desinteresada de varios equipos y clubes deportivos de Zamora, que ofrecieron su tiempo para volver a conseguir que este día de deporte y diversión sea un éxito en Zamora.

