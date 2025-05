Guarido anuncia 18 plazas de aparcamiento en el nuevo campo de fútbol del Semanario

El Ayuntamiento de Zamora dotará con 18 plazas de aparcamiento a la ciudad como parte de la instalación deportiva del campo de fútbol 7, con uso rotatorio de lunes a viernes, que construirá en el patio del Seminario de San Atilano dirigido a equipos infantiles, fundamentalmente, junto al frontón, tras descartar la construcción del párking en superficie con 83 plazas inviable por el desnivel de dos metros de altura existente respecto de la calle de Puerta Nueva.

La nueva dotación, que cuenta con los informes favorables de los servicios municipales de Urbanismo, Deportes y Patrimonio, se recoge en una propuesta de Alcaldía que implica un cambio del convenio de cesión suscrito con el Obispado que mantiene el alquiler de 24.000 euros una vez se esté usando la futura instalación deportiva, "no hemos pagado nada todavía", replica al PP el regidor de IU en Zamora, Francisco Guarido. Cuando concluya ese acuerdo, el campo de fútbol pasará a manos del Obispado.

La remodelación de la plaza de San Julián del Mercado fue otro de los asuntos abordados tras la Junta de Gobierno Local para negar que se supriman 30 plazas de estacionamiento en superficie, dado que no están reguladas y se ha convertido en "una zona de aparcamiento caótico", ha declarado Guarido para defender la necesidad de intervenir en este espacio para ensanchar "las aceras de un metro, "por las que no pueden pasar los peatones porque los coches que aparcan en batería ocupan medio metro con el morro".

Plaza de San Julián: más acera y dos plazas para autobuses Las obras solventarán ese problema porque "se ensancharán las aceras para dar desahogo al peatón" y convertirán la plaza de San Julián en lugar de recepción de visitantes con la creación de dos plazas de aparcamiento para autobuses en "un espacio en línea con la avenida del Mengue" que ocupará la superficie de diez aparcamientos para vehículos, ha concretado el alcalde para puntualizar que no se trata de un uso definitivo, "se va a ver cómo funciona para decidir si se mantiene o no". La zona restante se regulará como estacionamiento para turismos. A las críticas del PP sobre la instalación de un servicio público autolimpiable, quiso precisar que "costará 50.000 euros, por fuera es de acero y se puede decorar" como se quiera para integrarlo en la estética urbana sin que resulte discordante con el entorno.

"Oposición de sillón"

Guarido ha arremetido contra el grupo de concejales del PP por las acusaciones de "apagón informativo" para instar a los ediles populares que trabajen y utilicen los canales digitales de información interna del Ayuntamiento donde se recogen todos los proyectos y la tramitación al detalle, "el apagón informativo lo ha sufrido gente como yo" cuando era concejal de IU en la oposición "con el alcalde del PP Antonio Vázquez, de quien era concejal el portavoz popular", a los que acusa de la política de bloqueo de los expedientes para dificultar el trabajo de los ediles de otros grupos políticos municipales.

El alcalde ha negado, igualmente, el "afán de oscurantismo" que le atribuyen los concejales del PP para recordarles que hacer oposición no va de que "yo te pido todo y tú me lo das, eso es hacer oposición de sillón, esto no funciona así" para reprochar al principal grupo de la oposición que "nunca han preguntado nada, ni en comisiones, y a los decretos de Alcaldía y a los acuerdos de la Junta de Gobierno Local pueden acceder dando a un botón. Todo lo demás es información que se puede dar o no en comisiones".

El rapapolvo de Guarido terminó destacando el "afán de responsabilidad del equipo de Gobierno que presenta sus proyectos cuando están maduros y se pueden exponer, cuando ya disponen de informes técnicos y listos" para iniciar los trámites de adjudicación.