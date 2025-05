Cuidadores no profesionales exigen a la Junta una respuesta a sus demandas

Una respuesta a sus reivindicaciones. Es lo que demandan desde la Asociación Zamorana de Cuidadores en el Entorno Familiar y Amigos, Azacuefa, tras su encuentro con el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Fernando Prada. Sus peticiones se centran en que las personas dependientes que cuidan sean tratadas igual que cualquier otra persona dependiente que tenga cualquier otro servicio de dependencia. Asimismo, piden que ellos también sean considerados como cualquier cuidador profesional "porque la Junta no nos deja ejercer de cuidador profesional aunque tengamos un título", indica Julia Alejo, presidenta de la asociación.

"No queremos privilegios. Queremos humanidad y que destinen los mismos medios, tanto económicos como materiales, para nosotros", añade. Reclamaciones que se traducen en que si, por ejemplo, una persona necesita una cama articulada, ahora mismo "no se la dan por no tener contratado el servicio de domicilio".

"La mayoría de nosotras hemos dejado nuestros trabajos, estamos cuidando, sí por amor al arte, que antes se hacía, pero es que ahora hay una ley de dependencia por la que se destinan recursos para la gente que no tiene quien les cuide o que no quieren cuidarlos", comentan los representantes de Azacuefa, que han participado en la reunión.

Medidas que no critica, sino que exigen que también sean para su colectivo. "Tenemos necesidades, y no tenemos sueldo ni tenemos nada", lamentan.

Otro ejemplo que refieren es que por un servicio de ayuda a domicilio de unas tres horas, excluidos sábados, domingos y festivos, desde la Junta se está subvencionando con 1.105 euros "y a nosotros por 24 horas, por el mismo grado, se nos está dando, por ejemplo, 200 euros. Dinero que es para el enfermo, pero que no llega ni para los cuidados que necesita".

Peticiones que han comunicado al representante de la administración regional en una reunión cuyo resultado no ha sido el deseado. "Nos han dicho que es competencia de la vicepresidenta de la Junta y consejera, Isabel Blanco, y que ellos lo que iban a hacer era transmitirle lo que nosotros le hemos transmitido".

No obstante, desde Azacuefa exigen una respuesta que sino llega en un plazo de tiempo podría se materializase en algún tipo de protesta, tal y como avanzan Julia Alejo, Conchi Asensio, Victoria Jambrina y Luis García, portavoces de una asociación, creada hace unos seis meses y de la que ya forman parte 55 personas, 5 de ellas de Valladolid. "Somos una asociación de carácter autonómico y estamos ya expandiéndonos por otras provincias", aclara la presidenta.

Por su parte, la consejera de Familia, Isabel Blanco, ha comunicado que será el delegado territorial y la gerente de Servicios Sociales los que les trasladarán las demandas que los cuidadores no profesionales de Zamora les han planteado durante la reunión.

