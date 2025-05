Un ataque de mastines podría costar 85.637 euros a la dueña

LaFiscalía de Zamora, sin embargo, solicita la absolución para la dueña de los perros, la industrial de iniciales C.C.A., por entender que no se puede responsabilizar a la ganadera sanabresa, de iniciales C.C.A., de las fracturas, "no existe imprudencia en el cuidado de los mastines" y que "no hay una relación causal entre la actuación de los perros y lo ocurrido".

Aunque habló de una "fatídica caída del demandante", la fiscala expuso su convicción de que "no hubo una actuación directa de los mastines, que no están catalogados como animales peligrosos", abundó para descartar que tuvieran que estar atados y con bozal, dado el tipo de explotación ganadera en la que se empleaban para el cuidado del rebaño.