El PP acusa al Gobierno de renunciar a la conversión de la N-122 en autovía

"El Gobierno renuncia a desdoblar la Nacional 122 en autovía a su paso por Zamora hasta la frontera". Esta es la afirmación que hizo hoy el presidente provincial del Partido Popular en Zamora, José María Barrios. Sus argumentos: el silencio del ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre esta infraestructura pendiente en el tramo de Zamora a la frontera de Portugal sobre la que "no le hemos oído hablar nunca" en los siete años de Gobierno en los que "tan solo han contratado un kilómetro y medio de casi ochenta" y el proyecto de la circunvalación de Alcañices que "no es autovía sino una carretera nacional". Última razón de peso para los populares que afirman que "si una circunvalación la hacen en carretera nacional, no es compatible después enlazar una autovía", indicó Barrios.

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, relató que a finales del pasado año recibieron el plano por si la institución provincial "tuviese que hacer algún tipo de alegación por la posible afección con la carretera que va desde Alcañices a Tres Marras, que es una carretera de la diputación provincial", fechado en agosto del 2024, donde se aprecia como la variante de Alcañices se plantea como una carretera nacional. Plano que comparó con uno de octubre del año 2021, en el que se muestra el proyecto de transformación en autovía.

Documentación gráfica que han examinado con expertos en carreteras, detalló Faúndez, que les han confirmado que las obras proyectadas no responden a una primera calzada para después convertirla en autovía, puesto que "si mañana esta carretera la quisiésemos convertir en autovía no podríamos ampliar ni las obras de fábrica ni podríamos ampliar los viaductos porque todas las circunvalaciones tendríamos que tirarlas, demolerlas y volverlas a hacer", especificó.

Situación que, anunció, no va a permitir como alcalde de Trabazos. "Bajo ningún concepto voy a dejar que una máquina del Ministerio de Fomento ponga pies en unos terrenos municipales o de particulares para hacer lo mismo que ya tengo, porque ya tengo una carretera y no necesito otra", declaró.

Por su parte, el alcalde de Alcañices, David Carrión, demandó al Gobierno explicaciones sobre qué ha pasado desde octubre del 2021 en el que la circunvalación era una autovía hasta agosto del 2024 en el que "sin saber por qué se convierte en una nacional". "Creo que todos los habitantes de Alcañices y de toda la zona estamos dispuestos a asumir el coste económico que tiene realizar una autovía y el impacto ambiental si es por la seguridad de todos los ciudadanos, pero lo que no estamos dispuestos es a asumir que lo que nos van a hacer es otra carretera", expuso.

Además, manifestó su desconfianza por el hecho de que si la variante es una carretera vaya a tener un efecto práctico porque "al final se van a tener que recorrer más kilómetros por un terreno peor y nadie nos garantiza, a no ser que los obliguen, que todo ese tráfico se vaya a desviar por fuera del pueblo".

Suscríbete para seguir leyendo