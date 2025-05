El Festival Aluniza ofrecerá actuaciones diez grupos en Zamora

Diez grupos tocarán en el festival Aluniza que tendrá lugar el próximo 7 de junio en las aceñas de Cabañales.

Como cabeza de cartel destaca Rufus T. Firefly y la presencia de varios integrantes de Vetusta Morla en distintas formaciones como Jaime Takk o Gypsy Power Band, que “ofrecerá uno de sus pocos conciertos” ya que lo integran el baterista de Vetusta, la corista de Manuel Carrasco y el guitarrista del Último de la Fila, que tienen muchos proyectos y que es muy difícil que se junten todos” expresó el impulsor del festival Álvaro de Paz quien regenta el Avalon Café desde hace 28 años.

El promotor señaló que “todas las bandas que vienen al festival son amigos míos y no me ha costado nada hacer el cartel porque todos han arrimado el hombro para venir” y puntualizó que “no hay un estilo de música en el festival y yo buscaba que hubiera calidad en las bandas y que fuera divertido”.

Rufus T. Firefly, que han ya actuado varias veces en la ciudad “con la ausencia de Vetusta Morla de los festivales se convierte en la banda referente en el indie nacional”, enfatizó De Paz.

De Calequi y las Panteras, la integran Javier Calequi, el guitarrista y productor de Jorge Dressler y las dos chicas que son Las Panteras, destacó que ofrecerán “un concierto, con unas voces muy cuidadas, muy festivo porque casi todo son ritmo latino”, describió.

Gypsy Power Band nace “de lo que llaman la banda sonora de las películas del cine kinky, entonces es todo muy rumbero”.

Steve Smith es "el músico más rockero de todo el festival, lo apodan la bestia y cada show que prepara es muy contundente”. Luis Brea es “muy festivo dentro del indie con unas letras muy ácidas y una retranca bastante grande”, indicó De Paz.

El plantel lo completa Sobrinus, “una banda de culto que haya en España ahora mismo porque es una banda referente en los 90, casi todos los grupos de ahora eran fan suyo”; Jaime Takk, con tres integrantes de Vetusta y Jorge González, la banda zamorana Méndez y se estrena Morago. La formación, integrada por dos músicos de Vandalia Trío y Javi Villa “van a hacer un conciertazo porque son musicazos”.

También se suma al cartel Pilu, “el nuevo fichaje de Infarto Producciones”.

El festival, que abrirá sus puertas a las 12.00 horas y pretende concluir a las 00.00 horas, contará con servicio de ludoteca, barra y foodtrucks.

Las entradas están a la venta en wegow.com a 35 euros, una vez que ha concluido la promoción de los primeros 100 pases a 25 euros. "Llevamos unas 200 entradas vendidas y están a la venta un millar en total" precisó Álvaro de Paz.

